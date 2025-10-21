ஹமாஸ் அமைப்பால் கொல்லப்பட்ட நேபாள மாணவர் பிபின் ஜோஷி: மாகாகாளி நதி கரையில் நல்லடக்கம்!
'மன்னிக்க வேண்டும் பிபின், நாங்கள் தோல்வி அடைந்துவிட்டோம்' என்ற பதாதைகளை இளைஞர்களை ஏந்தி சென்ற நிகழ்வு காண்போரை கண்கலங்க வைத்தது.
Published : October 21, 2025 at 10:55 PM IST
காத்மாண்டு: காஸாவில் ஹமாஸ் அமைப்பினரால் கொல்லப்பட்ட நேபாள மாணவர் பிபின் ஜோஷியின் உடல் அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.
கடந்த 2023 அக்டோபர் 7ஆம் நாளை யாரும் அவ்வளவு எளிதில் மறந்துவிட முடியாது. ஹமாஸ் படையினர் இஸ்ரேலில் புகுந்து அங்குள்ள மக்களை சூறையாடினர். கண்ணில் பட்டவர்களை எல்லாம், தங்களின் துப்பாக்கி குண்டுக்களுக்கு இரையாக்கினார்கள். குழந்தைகள், மாணவர்கள், வயதானவர்கள் என அனைவரையும் கொன்று குவித்தனர். மேலும், பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்தவர்களையும் பணயக் கைதிகளாக கடத்தி சென்றனர். கடத்தி செல்லப்பட்டவர்களை மீட்க இஸ்ரேல், அமெரிக்கா, ஐக்கிய நாடுகள் சபை என அனைத்து தரப்பினரும் பல மாதங்களாக போராடி வந்த நிலையிலும், பணயக் கைதிகளை விடுவிப்பதில் ஹமாஸ் அமைப்பினர் சிறிதும் கருணை காட்டவில்லை.
இந்நிலையில், கடந்த வாரம் இஸ்ரேல்-ஹமாஸ் இடையே அமெரிக்காவின் முயற்சியால் போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்ட நிலையில், முதல்கட்டமாக 20 பணயக் கைதிகளை ஹமாஸ் அமைப்பினர் விடுதலை செய்தனர். மேலும் 4 பேரின் உடல்களை செஞ்சிலுவை அமைப்பினரிடம் ஒப்படைத்தனர். அதில் ஒருவர் 24 வயதே நிரம்பிய இளைஞரான நேபாளத்தை சேர்ந்த பிபின் ஜோஷி. காஸா எல்லையில் குப்புஸ் அலுமில் பகுதியில் கடந்த 2023 அக்டோபர் 7ஆம் தேதி ஹமாஸ் அமைப்பினரால் அவர் கடத்தப்பட்டார். இவர் உள்பட 16 மாணவர்கள் அப்பகுயில் உள்ள ஃபார்-வெஸ்டர்ன் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து வந்தனர். இதில் சம்பவம் நடைபெற்ற அன்று 10 மாணவர்கள் கொல்லப்பட்ட நிலையில், சிலர் படுகாயம் அடைந்தனர். இவர் கடத்தப்பட்ட நிலையில், அவரை எப்படியாவது மீட்டு விடலாம் என்று அவரது குடும்பத்தினர் தங்களால் ஆன அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டனர். ஆனால், இறுதியில் தனது மகனை உயிரற்ற சடலமாக மட்டுமே பிபின் ஜோஷியின் தாயாரால் பார்க்க முடிந்தது.
கிட்டதட்ட 740 நாட்கள் தனது மகன் உயிருடன் இருக்கிறான் என்ற நம்பிக்கையில் வாழ்ந்து வந்த அவரது குடும்பத்தினர், பிபின் இல்லை என்ற செய்தியை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலையில் இல்லை. மாணவனின் குடும்பத்தை தாண்டி ஒட்டுமொத்த நேபாளமுமே, மாணவனின் மரணத்தால் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது. இன்று மாணவனின் உடல் இஸ்ரேலில் இருந்து பாதுகாப்பாக நேபாளம் கொண்டு வரப்பட்டு, அவரது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. ஜோஷியின் உடலைக்கண்ட அவரது தாய் மற்றும் சகோதிரிகள் கதறிய காட்சிகள் கல் நெஞ்சையும் கரைய வைப்பதாக இருந்தது. தொடர்ந்து ஜோஷியின் உடல் மாகாகாளி நதிக்கரைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.
முன்னதாக, நேபாள பிரதமர் சுஷிலா கொய்ராலா அந்நாட்டு கொடியை அவர் மீது போர்த்தி இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினார். ஜோஷியை துணிச்சலான போராளி என வர்ணித்த அவர், பிபினின் தைரியமும் ஒவ்வொரு நேபாளிகளும் பெருமை சேர்த்துள்ளது என்றார். பிபின் நேபாளத்தின் மகன், அவரை நேபாளத்தின் வரலாறு ஒருபோதும் மறக்காது என்றும் பெருமைபட தெரிவித்தார்.
மகாகாளி நநிக்கரையில் அவரது இறுதி சடங்கு நடந்ததுபோது, அங்கிருந்த இளைஞர்கள் 'மன்னிக்க வேண்டும் பிபின், நாங்கள் தோல்வி அடைந்துவிட்டோம்' என்ற பதாதைகளை ஏந்திச் சென்றனர். ஆனால், தீவிரவாதத்தை எதிர்த்து தனியொருவனாய் போராடி மடிந்த பிபினை வரலாறு எப்போதும் மறக்காது.