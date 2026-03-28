முன்னாள் பிரதமர் கே.பி. சர்மா ஒலி கைது - நேபாள அரசியலில் திருப்பம்
Published : March 28, 2026 at 11:27 AM IST
காத்மாண்டு: நேபாள பிரதமராக ராப் பாடகர் பாலேந்திர ஷா பதவியேற்ற நிலையில், கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்ற வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்பான வழக்கில் முன்னாள் பிரதமரும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான கே.பி. சர்மா ஒலி இன்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தலைநகர் காத்மாண்டுவின் புறநகர் பகுதியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் அவரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். போராட்டக்காரர்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் லேக்கக்கையும் காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.
நேபாள உள்துறை அமைச்சர் சுதன் குருங் சமூக வலைதளத்தில் இதனை தெரிவித்துள்ளார். "சட்டத்திற்கு யாரும் அப்பாற்பட்டவர்கள் அல்ல. முன்னாள் பிரதமர் கே.பி. சர்மா ஒலி மற்றும் முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் லேக்கக் ஆகியோரை நாங்கள் கைது செய்துள்ளோம்" என்று குருங் முகநூலில் பதிவிட்டுள்ளார். "இது யாருக்கும் எதிரான பழிவாங்கல் நடவடிக்கை அல்ல, இது நீதியின் தொடக்கம் மட்டுமே" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படலாம்
தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ள முன்னாள் பிரதமர் சர்மா ஒலி மற்றும் முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் லேக்கக் ஆகியோர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு தலா 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படலாம் என்று நேபாள நாட்டு சட்ட நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
நேபாளத்தில் மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் ராப் பாடகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறிய பாலேந்திர ஷாவின் ராஷ்ட்ரிய சுதந்திர கட்சி அமோக வெற்றி பெற்றது. இதனையடுத்து பாலேந்திர ஷா தலைமையில் புதிய அரசு நேற்று பதவியேற்றது. இந்த நிலையில், சர்மா ஒலி மற்றும் ரமேஷ் லேக்கக் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
நேபாளத்தில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நடந்த வன்முறையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய நீதி கிடைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது பாலேந்திர ஷா உறுதியளித்திருந்தார். ஊழல் மற்றும் சர்வாதிகார ஆட்சி என்று குற்றம்சாட்டி இளைஞர்கள் செப்டம்பர் 8 மற்றும் 9 ஆகிய தேதிகளில் நடத்திய போராட்டங்களுக்கு பிறகு அங்கு நடைபெற்ற முதல் தேர்தல் இதுவாகும்.
போராட்டங்களில் 76 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 2,300-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். ஆத்திரமடைந்த கும்பல் பிரதமர் மற்றும் அதிபரின் அலுவலகங்கள், காவல் நிலையங்கள் மற்றும் மூத்த அரசியல்வாதிகளின் வீடுகளை எரித்தன. இதனால் அவர்கள் ராணுவ ஹெலிகாப்டர்களில் தப்பிச் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
"ஜென் Z" ஆர்வலர்களால் தூண்டப்பட்ட போராட்டங்களை அடுத்து செப்டம்பர் 12-ம் தேதி இடைக்கால பிரதமராக ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சுஷிலா கர்கி பதவியேற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விசாரணை ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்த முடிவு
இதனிடையே, பிரதமர் பாலேந்திர ஷா தலைமையில், புதிதாக அமைக்கப்பட்ட அரசின் முதலாவது அமைச்சரவைக் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இதில், 'Gen Z' போராட்டம் தொடர்பான விசாரணை ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்த ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
மேலும், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் சஸ்மித் போக்ரேலை அமைச்சரவையின் செய்தித் தொடர்பாளராக நியமிக்கவும் இந்த கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது.
அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த செய்தித் தொடர்பாளர் போக்ரேல், கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற 'Gen Z' போராட்டம் தொடர்பான விசாரணை ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளை உடனடியாக அமல்படுத்த அமைச்சரவை முடிவெடுத்துள்ளதாக தெரிவித்தார்.