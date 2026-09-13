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பெருவெள்ள மறுசீரமைப்பிற்கு 4.74 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் தேவை - நேபாள அரசு தகவல்

நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தில் ஐந்து மாவட்டங்களில் 7,570 வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளதாக தேசிய பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு மற்றும் மேலாண்மை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

பெருவெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிதுர் நகராட்சி பகுதி
பெருவெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிதுர் நகராட்சி பகுதி (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2026 at 6:31 PM IST

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காத்மாண்டு: பெருவெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நேபாளத்தின் மறுசீரமைப்பிற்காகக் குறைந்தது 4.74 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் தேவைப்படும் என்று அந்நாட்டு அரசு மதிப்பிட்டுள்ளது.

கடந்த ஆகஸ்ட் 26-ம் தேதி நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 1,300-ஐ கடந்துள்ளது; வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து மீட்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. நேபாள ராணுவம், காவல்துறை மற்றும் துணை ராணுவப் படை வீரர்கள் இதுவரை சுமார் 13,673 பேரை பாதுகாப்பாக மீட்டுள்ளனர். இவர்களில் 3,500- க்கும் மேற்பட்டோர் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளும் பெருவெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நேபாளத்திற்கு மனிதாபிமான அடிப்படையில் மருந்துப் பொருட்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை விமானங்கள் மூலம் அனுப்பி வருகின்றன.

சேத விவரங்களை மதிப்பீடு செய்த குழு

நேபாள பெருவெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட சேதங்கள் குறித்து நேபாளத்தின் தேசிய திட்டமிடல் ஆணையம், தேசிய பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு, மேலாண்மை ஆணையம் ஆகியவை இணைந்து கூட்டாக ஆய்வுச் செய்துள்ளன. அத்துடன், மதிப்பீட்டு அறிக்கையை நேபாள அரசுக்கு அக்குழு வழங்கியுள்ளது.

பெருவெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிதுர் நகராட்சி பகுதி
பெருவெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிதுர் நகராட்சி பகுதி (ETV Bharat)

அதிகாரிகள் குழு வழங்கியுள்ள சேத மதிப்பீட்டின்படி, மொத்த சீரமைப்புச் செலவில் 75% உள்கட்டமைப்புப் பணிகளுக்கே தேவைப்படுகிறது. இந்த பேரிடரால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள ரசுவா, நுவாகோட், தாடிங் மற்றும் பிற மாவட்டங்களில் உள்ள சாலைகள், நீர்மின் நிலையங்கள், சூரிய மின்சக்தி நிலையங்கள் கடுமையாகச் சேதமடைந்துள்ளன. இவற்றை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு நேபாள மதிப்பில் ரூ.723.31 பில்லியன் (4.74 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்) தேவைப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ட்ரோன்களைப் பயன்படுத்தி சேத மதிப்பீடு

பல்வேறு அமைச்சகங்கள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த மறுசீரமைப்புச் செலவு மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக தேசிய பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு மற்றும் மேலாண்மை ஆணையத்தின் (NDRRMA) தலைமை நிர்வாக அதிகாரி தரம் ராஜ் உப்ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈடிவி பாரத்திற்கு தரம் ராஜ் உப்ரெட்டி அளித்த பேட்டியில், "நேபாள பெருவெள்ள சேத மதிப்பீடானது, சாலைத்துறை மற்றும் எரிசக்தி, விவசாயம், கல்வி, விளையாட்டுத்துறை போன்ற பல்வேறு அமைச்சகங்களின் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது. இது ஆரம்பக் கட்ட மதிப்பீடு மட்டுமே. சேதத்தின் அளவைக் கண்டறிய ட்ரோன்களையும் பயன்படுத்தினோம்" என்றார்.

69 கி.மீ. நீளமுள்ள சாலைகள் சேதம்

நேபாளப் பிரதமர் அலுவலகத்தின் தரவுகளின்படி, "திடீரென ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தால் 69 கி.மீ. நீளமுள்ள சாலைகள் சேதமடைந்தன. 33 பாலங்கள் சேதமடைந்தன. மேலும், 4 பாலங்கள் பகுதியளவு சேதமடைந்தன. பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் இருந்த 64 தொங்கு பாலங்களில் 53 பாலங்கள் சேதமடைந்தன. எரிசக்தித்துறையைப் பொறுத்தவரை மொத்தம் 759 மெகாவாட் உற்பத்தித் திறன் கொண்ட 13 நீர் மின் நிலையங்கள் கடுமையாகச் சேதமடைந்தன.

அதேசமயம் 24 மெகாவாட் உற்பத்தித் திறன் கொண்ட ஐந்து சூரிய மின்சக்தி நிலையங்களும் சேதமடைந்தன. ரசுவா, நுவாகோட், தாடிங், கோர்கா, சித்வான் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தால் வீடுகள், அரசுக் கட்டிடங்கள், பள்ளிகள் பெருமளவில் சேதமடைந்தன" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெருவெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிதுர் நகராட்சி பகுதி
பெருவெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிதுர் நகராட்சி பகுதி (ETV Bharat)

7,570 வீடுகள் சேதம்

தேசிய பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு மற்றும் மேலாண்மை ஆணையத்தின் தரவுப்படி, "ஐந்து மாவட்டங்களில் மட்டும் சுமார் 7,570 வீடுகள் சேதமடைந்தன. 48 பொதுக் கட்டிடங்கள், 18 பள்ளிகள், 13 கலாச்சார பாரம்பரியத் தலங்களும் சேதமடைந்துள்ளன. நுவாகோட் மாவட்டத்தில் உள்ள பிதுர் நகராட்சிப் பகுதி மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த பகுதியில் மட்டும் திடீர் வெள்ளத்தால் 3,026 வீடுகள் சேதமடைந்தன. அதேபோல், 1,800 ஹெக்டேர் பயிர்கள், 17 வங்கிக் கிளைகள், 4,800 வணிக நிறுவனங்களும் சேதமடைந்துள்ளன" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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TAGGED:

நேபாள பெருவெள்ளம்
நேபாள அரசு தகவல்
ABOVE 4 BILLION US DOLLARS
PRELIMINARY RECONSTRUCTION COST
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