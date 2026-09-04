நேபாள பெருவெள்ளம்; 9 நாட்களுக்கு பிறகு நிகழ்ந்த அதிசயம்- சுரங்கத்தில் இருந்து 2 தொழிலாளர்கள் மீட்பு
சிறப்பு உபகாரணங்களை கொண்டு நீர்மின் உற்பத்தி நிலைய சுரங்கத்தில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் நடவடிக்கையில் நேபாள ராணுவப் படையினர் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
Published : September 4, 2026 at 5:28 PM IST
காத்மாண்டு: நேபாள பெருவெள்ளத்தால் சுரங்கத்தில் சிக்கியிருந்த தொழிலாளர்கள் இருவரை 9 நாட்களுக்கு பிறகு பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் பத்திரமாக மீட்டனர்.
நேபாள பெருவெள்ளத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 1,200-ஐ கடந்துள்ளது. அதே போல், வெள்ளத்தில் சிக்கி மாயமானவர்களின் எண்ணிக்கையும் சுமார் 5,000-ஐ நெருங்கியுள்ளதாக நேபாள அரசு அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளது. இதில் 11 நீர்மின் திட்டங்களில் பணியாற்றிய சுமார் 600- க்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போகியுள்ளனர். பெரு வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் சுமார் 10 நாட்களாகத் தொடர்ந்து மீட்புப் பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், திரிசூலி ஆற்றுப் பகுதியில் உள்ள 3A நீர்மின் திட்ட சுரங்கப் பாதையில் சிக்கிக் கொண்டிருந்தவர்களில் இரண்டு தொழிலாளர்களை சுமார் ஒன்பது நாட்களுக்கு பிறகு பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் இன்று பத்திரமாக மீட்டனர்.
மீட்கப்பட்டவர்களில் கபீர் மகாராஜன் (வயது 45) என்பவர் நீர்மின் திட்டத்தின் இயந்திரப் பிரிவின் சூப்பர்வைசராகவும், மற்றொருவரான சஞ்சய் ஷா (வயது 30) ஃபோர்மேன் ஆகவும் உள்ளதாக நேபாள ராணுவத்தின் மக்கள் தொடர்புப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
१० दिनको कठिन संघर्षपछि—दुई जीवनको पुनर्जन्म, आशाको अद्भुत विजय#Trishuli3A सुरुङबाट दुई जनाको जिवितै उद्धार#NepaliArmy#नेपालीसेना#BhotekoshiFlood pic.twitter.com/MTnY9UlOG5— Nepali Army (@NepaliArmyHQ) September 4, 2026
மகாராஜனின் மனைவி ஹிரா ஷோபா கூறுகையில், "எனது கணவர் காத்மண்டுவைச் சேர்ந்தவர். எனது கணவருக்கு மறுவாழ்வுக் கிடைத்துள்ளது; உயிரைப் பணயம் வைத்து எனது கணவரைப் பத்திரமாக மீட்ட பேரிடர் மீட்புக் குழுவினருக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.
சஞ்சய் ஷாவின் மனைவி கூறுகையில், "எனது கணவர் மறுவாழ்வு பெற்று திரும்பியுள்ளார்; நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம். மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள எனது கணவரை காண மிகுந்த ஆவலுடன் இருக்கிறேன்.
எனது கணவர் சுரங்கத்தில் சிக்கியிருந்த நாட்கள், எனக்கும், எனது குடும்பத்தினருக்கும் மிகுந்த சிரமத்தையும், வேதனையும் நிறைந்ததாக இருந்தது. அந்த கடினமான நாட்களில் எங்களால் உறங்கவோ, உண்ணவோ கூட முடியவில்லை. அவர் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறார் என்றும், வீடு திரும்புவார் என்றும் நம்பிக்கையுடன் இருந்தோம். எனினும், மீட்புப் பணிக்கு கூடுதல் நேரம் எடுத்ததால் நாங்கள் மிகுந்த வேதனைக்குள்ளானோம். மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மீட்கப்பட்டவர்களில் ஒருவரான சப்தாரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சஞ்சய் ஷா, மீட்புக் குழுவினரிடம் கூறுகையில், "நான் கட்டுப்பாட்டு அறையில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தேன். அனைவரின் உயிரையும் காப்பாற்றுவதே எனது பொறுப்பாக இருந்தது. பேரிடர் ஏற்பட்டபோது, சுரங்கத்தில் பணியில் இருந்த அனைவரையும் உடனே தப்பித்துச் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினேன். எனினும், தன்னால் வெளியேற முடியவில்லை; சுரங்கத்திலேயே சிக்கிக் கொண்டேன்; தான் இருந்த இடத்தில் இருந்து மூன்று அல்லது நான்கு பேரில் குரல்கள் கேட்டது. அவ்வளவு தான்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
"சுரங்கப்பாதையில் ஆழமான பகுதியில் சிலர் சிக்கியிருக்கலாம்" எனக் கூறிய சஞ்சய் ஷா, "அனைவராலும் தப்பிக்க முடியாது; ஏனென்றால் சுரங்கப்பாதை மிக நீளமானது" என்று கூறினார்.
இதையடுத்து, நேபாள ராணுவத்தின் பாதுகாப்புப் படையினர், சிறப்பு உபகாரணங்களைக் கொண்டு சுரங்கத்தில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் நடவடிக்கையில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
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