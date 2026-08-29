நேபாள பெரு வெள்ளத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 616 ஆக உயர்வு
மருத்துவ நிபுணர்கள் கொண்ட 11 பேர் குழுவை இந்தியா நேபாளத்திற்கு அனுப்பியுள்ளது. இந்த குழு வெள்ளப் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு சென்று நேபாள அரசுடன் இணைந்து மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
Published : August 29, 2026 at 2:59 PM IST
புது டெல்லி: நேபாள பெரு வெள்ளத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 616 ஆக அதிகரித்துள்ளது. மேலும், மாயமான சுமார் 2 ஆயிரம் பேரை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
கடந்த ஆகஸ்ட் 26 புதன்கிழமை பனிப்பாறை விழுந்து நேபாள திரிசூலி ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில், பல்வேறு மாவட்டங்கள் அடித்து வெள்ளத்துடன் சேர்ந்து வந்த சேறும், சகதிக்கும் இரையானது. குறிப்பாக ரசுவா, நுவாகோட், தாடிங் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் பெரும் பாதிப்பை கண்டன. வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணிகளை நேபாள அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
முதற்கட்டமாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களின் உடல்கள் கண்டியறியப்பட்ட நிலையில், பெரும் மண் குவியலில் சிக்கியர்களை தேடும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டது. அதன்படி, இன்று காலை நேபாள காவல்துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, பெரு வெள்ளத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 616 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
மேலும், இன்னும் சுமார் 2,000 பேரை காணவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களை தேடும் பணிகளிலும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இப்பணியில் 4,000 மேற்பட்ட பேரிடர் மீட்புப் படை, பாதுகாப்புப் படை, தீயணைப்பு வீரர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மீட்கப்படும் உடல்கள்
நேபாளத்தின் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் (NDRRMA) வெளியிட்ட தகவலின்படி, மொத்தம் 8 மாவட்டங்களின் இருந்து இறந்தவர்களின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. இதில் அதிகபடியாக சித்வான்வில் 233 பேரின் உடல்களும், கிழக்கு நவல்பாறசி பகுதியில் இருந்து 158 உடல்களும், நுவாகோட்டில் இருந்து 51 உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
रसुवा जिल्लामा आएको बाढी सम्बन्धी अपडेट (मितिः २०८३/०५/१३ गते ०७:०० बजेसम्म) pic.twitter.com/6ZxwyFyGoC— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) August 29, 2026
மேலும், கோர்க்காவில் இருந்து 48 பேரின் உடல்களும், மேற்கு நவல்பாறசி பகுதியில் இருந்து 47 உடல்களும், தாடிங் பகுதியில் இருந்து 45 உடல்களும், தனஹு பகுதியில் இருந்து 31 உடல்களும், ரசுவாவிலிருந்து 13 உடல்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
ரசுவா வழியாக மத்திய நேபாளம் வரை அடித்து செல்லப்பட்ட வெள்ளம், வழியில் உள்ள கட்டடங்கள், பாலங்கள், நீர்மின் நிலையங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து தரைமட்டமாக்கியது. இதில் சிக்கிய காயமடைந்த 2,300-க்கும் மேற்பட்டவர் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக நேபாள காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
கைகொடுக்கும் இந்தியா
இந்த துயர சம்பவத்தினால் கடும் பாதிப்பை கண்டிருக்கும் நேபாளத்திற்கு, ஏற்கனவே இந்திய அரசு உதவிக்கரம் நீட்டிய நிலையில், இன்று ராணுவ விமானம் மூலம் 10 டன் மருத்து, உணவு உள்ளிட்ட நிவாரணப் பொருட்களை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
A third flight carrying 10 tonnes of humanitarian assistance has departed for Kathmandu.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 28, 2026
The assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets.
An 11-member team of doctors, paramedics & Recce team for Tunnel rescue… pic.twitter.com/PrqCbyoo9D
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அதனுடன், மருத்துவர், சுகரங்களின் இருந்து மீட்புப் பணியை மேற்கொள்ள உதவும் நிபுணர்கள் உள்ளிட்டவர்கள் அடங்கிய 11 பேர் கொண்ட குழுவை இந்தியா, நேபாளத்திற்கு அனுப்பியுள்ளது. இந்த குழுவினர் வெள்ளப் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு சென்று நேபாள அரசுடன் இணைந்து செயலாற்றி வருகிறார்கள்.
தற்காலிக பாலத்திற்கு உதவி
இந்த சூழலில், அணை உடைப்பு காரணமாக மீண்டும் ஒரு வெள்ளம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. இதனால், இந்தியா, சீனா, தென் கொரியா உள்ளிட்ட நாடுகள் மீட்புப்பணியில் உதவ தயாராக இருக்கும் நிலையிலும், தங்களின் வீரர்கள் கொண்டே பணிகளை மேற்கொள்ள விரும்புவதாக நேபாள அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இருப்பினும், வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்பு உபகரணங்களை வேகமாக எடுத்து செல்ல தேவையான தற்காலிக பாலம் அமைக்கும் தொழில்நுட்பத்தை இந்தியா மற்றும் சீனாவிடம் இருந்து நேபாள அரசு நாடியுள்ளது.
நேபாளத்தில் 300-க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் மாயமாகியுள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், முதற்கட்டமாக தமிழ்நாட்டில் இருந்து சுற்றுலா சென்ற 21 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு, இந்தியா திரும்பியுள்ளனர். மீதமுள்ளவர்களை தேடும் பணியில் நேபாள அரசுடன் இந்திய தூதரம் மற்றும் வெளியுறுவுத்துறை இணைந்து தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது.