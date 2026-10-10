நவி பிள்ளையின் சமரசமற்ற மனித உரிமை போராட்டம் - ஈழம் முதல் காசா வரை...
2026-ம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசு நவநீதம் நவி பிள்ளைக்கு கிடைத்திருப்பது ஈழம் மற்றும் காசா மக்களின் போராட்டங்களுக்கு பன்னாட்டு அரங்கில் ஒரு புதிய அரசியல் வெளிச்சத்தையும், தார்மீக நம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்தி தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : October 10, 2026 at 4:50 PM IST
- By எஸ். சையத் இப்ராஹிம்
'இலங்கையில் நிகழ்ந்தது வெறும் உள்நாட்டு மோதல் அல்ல. அது பன்னாட்டு சட்டங்களை முற்றிலுமாக மீறிய கொடூரமான போர்க்குற்றம். அங்குள்ள உள்நாட்டு நீதி அமைப்புகள் தமிழ் மக்களுக்கு ஒருபோதும் நீதியை வழங்காது' – 2014 ஆம் ஆண்டு ஐநா சபையில் அப்போதைய மனித உரிமைகள் ஆணையர் நவநீதம் 'நவி' பிள்ளை தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் இருந்த இந்த வரிகள் தான், ஈழத்தமிழர் நீதி போராட்டத்தை சர்வதேச அரங்கில் அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றன.
2026 ஆம் ஆண்டிற்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசு, தமிழ் வம்சாவளியை சேர்ந்த தென்னாப்பிரிக்க சட்ட நிபுணர் நவி பிள்ளைக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது உலகெங்கும் ஒடுக்கப்பட்ட, குரலற்ற மக்களின் உரிமைகளுக்காக தன் வாழ்நாளையே அர்ப்பணித்த ஒரு மாபெரும் மனித உரிமை போராளிக்குச் சர்வதேச சமூகம் அளித்துள்ள மிக உயரிய அங்கீகாரமாக கருதப்படுகிறது.
உலக அரங்கில் ஒடுக்கப்பட்டோரின் உரத்த குரல்
தென்னாப்பிரிக்காவின் நிறவெறி ஆட்சிக்கு எதிராக போராடிய நெல்சன் மண்டேலாவின் வழியில் போராளியாக விளங்கிய நவி பிள்ளை, சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாகவும், ஐநா மனித உரிமைகள் உயர் ஆணையராகவும் பணியாற்றியவர். பன்னாட்டு சட்டங்களின் துணையோடு உலகெங்கும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக தனது 85 ஆவது வயதிலும் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துக் கொண்டு வருகிறார்.
BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026
யார் இந்த நவி பிள்ளை?
நவநீதம் நவி பிள்ளை 1941 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 23-ஆம் தேதி தென்னாப்பிரிக்காவின் டர்பன் நகரில் ஒரு எளிய தமிழ் குடும்பத்தில் பிறந்தார். இவரது தந்தை ஒரு பேருந்து ஓட்டுநர். நிறவெறி ஆட்சி நிலவிய அந்த காலகட்டத்திலேயே, உலகப் புகழ் பெற்ற ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டத் துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற முதல் தென்னாப்பிரிக்கப் பெண் என்ற பெருமையை பெற்றார்.
தென்னாப்பிரிக்காவின் நிறவெறிக்கு எதிரான போராட்டத்தால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த நெல்சன் மண்டேலா மற்றும் அவரது கட்சியைச் சேர்ந்த அரசியல் கைதிகளுக்கு பன்னாட்டு சட்டங்களின் அடிப்படையில் வாதாடி வெற்றிகரமாக விடுதலை வாங்கித் தந்தவர்.
1967-ம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்காவின் நடால் மாகாணத்தில் சொந்தமாக சட்ட நிறுவனம் தொடங்கிய முதல் பெண்மணி இவர் தான். பின்னர் 1995-ல் தென்னாப்பிரிக்காவின் உயர் நீதிமன்றத்தின் முதல் கறுப்பின பெண் நீதிபதியாகவும் பதவி வகித்தார்.
ஈழத்தமிழர் விவகாரம்
2008 முதல் 2014 ஆம் ஆண்டு வரை நவநீதம் நவி பிள்ளை, ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைவராக பதவி வகித்தார். அந்த கால கட்டத்தில் இலங்கையின் முள்ளிவாய்க்கால் பகுதியில் நடந்த இறுதிப்போர் மற்றும் அதற்குப் பிந்தைய மனித உரிமை மீறல்களை பார்த்து உலகமே கொதித்துப் போய் இருந்தது. இந்த சூழலில் தான் முள்ளிவாய்க்கல் இறுதிப்போர் மற்றும் அதற்கு பின் நடந்த மனித உரிமை மீறல்களை பட்டியலிட்டு மார்ச் 2014-ல் ஒரு விரிவான அறிக்கையை ஐநா சபையில் தாக்கல் செய்தார் நவநீதம் நவி பிள்ளை.
அதில் அவர் 'இலங்கையின் உள்நாட்டு நீதிமன்றங்களோ அல்லது விசாரணை ஆணையங்களோ பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்களுக்கு நீதியை வழங்க தவறிவிட்டன. எனவே, போர்க்குற்றங்கள் குறித்து சர்வதேச விசாரணை நடத்த வேண்டும்' என முதன்முறையாக வலியுறுத்தினார்.
மேலும், 'போர் முடிந்து பல ஆண்டுகள் ஆகியும் தமிழர்களின் பூர்வீக நிலங்கள் ராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டிலேயே உள்ளன. அங்கு கட்டாய நில அபகரிப்புகளும் தொடர்கின்றன' என்று குறிப்பிட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் அதற்கான உரிய ஆதாரங்களுடன் சமர்பித்து உலக நாடுகளை திரும்பி பார்க்க வைத்தார்.
இது மட்டுமல்லாமல், 2013 ஆம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு ஆகிய இடங்களுக்கு நேரடியாக பயணம் மேற்கொண்டு, 'இலங்கை படிப்படியாக சர்வாதிகாரப் பாதையை நோக்கி செல்கிறது' என்று கொழும்பில் பேட்டி கொடுத்து உலக நாடுகளை உற்று நோக்க வைத்தார்.
போரின் இறுதிகட்டத்திலும் அதற்குப் பிறகும் வெள்ளை வேன்களில் கடத்தப்பட்ட தமிழ் இளைஞர்கள் மற்றும் பல்லாயிரக்கணக்கான காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் குடும்பங்களுக்கு இலங்கை அரசு இறுதி வரை பதில் கூறவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டையும் அவர் ஐநாவில் வலுவாக பதிவு செய்தார்.
இதன் காரணமாக தான் நவநீதம் நவி பிள்ளையை இலங்கை அரசும் மற்றும் சிங்கள அமைப்புகளும் 'எல்டிடிஈ அமைப்பின் ஆதரவாளர்' என கடுமையாக விமர்சித்தன. அதற்கு நவி பிள்ளை, 'நான் ஒரு தமிழ் வம்சாவளி என்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால், ஐநாவின் இந்த உயரிய பொறுப்பில் நான் சர்வதேச சட்டங்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே செயல்பட்டு வருகிறேன்' என பதிலடி கொடுத்தார்.
இலங்கை நேரடிப் பயணம் மற்றும் கள ஆய்வு
2013 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம், இலங்கை அரசின் கடும் எதிர்ப்பு மற்றும் அந்நாட்டு உளவுத்துறையின் கண்காணிப்புகளையும் மீறி நவி பிள்ளை இலங்கையில் ஒரு வார கால பயணம் மேற்கொண்டார். இது வெறும் அதிகாரப்பூர்வப் பயணம் அல்ல. பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் குரல்களை நேரடியாக கேட்கும் ஒரு மனித உரிமைப் பயணமாக அமைந்தது என்று அவரே பல்வேறு பேட்டிகளில் குறிப்பிடுகிறார்.
நவி பிள்ளை கொழும்புடன் தனது பயணத்தை நிறுத்தாமல், இறுதிப்போர் நடந்த முல்லைத்தீவு, புதுக்குடியிருப்பு, கிளிநொச்சி மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு சென்றார்.
அங்கு, போரில் தங்களது கணவன்மார்களையும், பிள்ளைகளையும் ராணுவத்திடம் ஒப்படைத்து விட்டு அவர்கள் உயிருடன் இருக்கிறார்களா? இல்லையா? என்று தெரியாமல் கண்ணீரில் மிதந்து கொண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் பெண்களை நேரில் சந்தித்து அவர்களின் வாக்குமூலங்களை பதிவு செய்தார்.
ஈழத் தமிழர் பகுதிகளில் திட்டமிட்டு நடத்தப்படும் ராணுவமயமாக்கல் மற்றும் பௌத்தமயமாக்கல் குறித்து நவி பிள்ளை தனது அறிக்கையில் மிகக் கடுமையான எச்சரிக்கைகளை பதிவு செய்தார். இலங்கையில் இறுதிகட்ட போர் முடிவுக்கு வந்து 4 ஆண்டுகள் கடந்த பின்னரும், மக்களின் விளை நிலங்களும் வீடுகளும் ராணுவ முகாம்களாக மாற்றப்பட்டு இருந்ததை அவர் ஐநா சபையில் ஆதாரங்களுடன் தாக்கல் செய்தார்.
இதனை அடுத்து, இலங்கை அரசுக்கு எதிராக போர்க்குற்ற விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்ற தீர்மானம் ஐநா சபையில் நிறைவேறியது.
காசா மக்களுக்காக குரல் கொடுத்தவர்
ஈழத்தமிழர் பிரச்சினை மட்டுமல்லாமல், காசா மற்றும் மேற்குக்கரை பகுதிகளில் பாலஸ்தீன மக்களுக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்படும் மனித உரிமை மீறல்களை உலக அரங்கில் சட்டப்பூர்வமாக நிலைநிறுத்துவதிலும் நவி பிள்ளை தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறார்.
2021 ஆம் ஆண்டு காசா மீது இஸ்ரேல் விமானப்படை நடத்திய தாக்குதலில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அப்பாவி பொதுமக்கள் உயிரிழந்தனர். இதனை தொடர்ந்து ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பாலஸ்தீன பகுதிகளில் நடக்கும் இஸ்ரேலின் அத்துமீறல்கள் மற்றும் தாக்குதல்கள் குறித்து விசாரிக்க ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையம் சர்வதேச விசாரணை ஆணையம் அமைத்தது. அப்போது இதன் தலைவராக நவநீதம் நவி பிள்ளை நியமிக்கப்பட்டார்.
நவநீதம் நவி பிள்ளை தலைமையிலான ஆணையம் 2022 ஜூன் மாதம் ஐநாவில் தாக்கல் செய்த முதல் அறிக்கையில், 'பாலஸ்தீனப் பகுதிகளை இஸ்ரேல் சட்டவிரோதமாக தொடர்ந்து ஆக்கிரமித்து வைத்திருப்பதும், பாலஸ்தீன மக்களை ஒடுக்குவதுமே மத்திய கிழக்கில் தொடரும் வன்முறைகளுக்கான முதன்மைக் காரணம்' என்று மிக துணிச்சலாக குறிப்பிட்டது.
காசாவில் குடியிருப்புகள், பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமனைகள் மீது நடத்தப்படும் இஸ்ரேலின் தாக்குதல் என்பது பன்னாட்டுச் சட்டங்களின்படி 'போர்க்குற்றங்கள்' என்று நவி பிள்ளையின் ஆணையம் உலக நாடுகளுக்கு உரக்கச் சொல்லியது.
மேலும், காசாவின் மீதான கடுமையான பொருளாதார தடையை நீக்க வேண்டும் என்று சர்வதேச நீதிமன்றத்திற்கு சட்ட ஆதாரங்களையும் வழங்கியது.
2026-ம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசு நவநீதம் நவி பிள்ளைக்கு கிடைத்திருப்பது ஈழம் மற்றும் காசா மக்களின் போராட்டங்களுக்கு பன்னாட்டு அரங்கில் ஒரு புதிய அரசியல் வெளிச்சத்தையும், தார்மீக நம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்தி தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.