அமைதிக்கான நோபல் பரிசு தமிழ் வம்சாவளியை சேர்ந்த நவநீதம் 'நவி' பிள்ளைக்கு அறிவிப்பு
அக்டோபர் 5 முதல் ஒவ்வொரு துறைக்குமான நோபல் பரிசு பெறுவோரின் பெயர்கள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.
Published : October 9, 2026 at 2:48 PM IST
ஆஸ்லோ: உலகிலேயே மிக உயரிய கௌரவமாக கருதப்படும் 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசு தென்னாப்பிரிக்காவை சேர்ந்த புகழ் பெற்ற தமிழ் வம்சாவளி மனித உரிமைப் போராளியும், சர்வதேச நீதியரசருமான நவநீதம் 'நவி' பிள்ளை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நார்வேயின் தலைநகர் ஆஸ்லோ நகரில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில், நோபல் கமிட்டியின் தலைவர் ஜோர்ஜன் வாட்னே ஃபிரைட்னஸ் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
'உலகளாவிய அமைதியை மேம்படுத்துவதற்கும், சர்வதேச சட்டத்தின் மாண்புகளை நிலைநாட்டுவதற்கும் நவநீதம் நவி பிள்ளை ஆற்றிய அசாத்திய பங்களிப்புக்காக' இந்த விருது வழங்கப்படுவதாக நோபல் குழு தெரிவித்துள்ளது.
BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026
வறுமையையும் நிறவெறியையும் வென்ற தமிழ் மகள்
தென்னாப்பிரிக்காவின் டர்பன் நகரில், எளிய தமிழ் வம்சாவளி குடும்பத்தில் பேருந்து ஓட்டுநரின் மகளாக பிறந்தவர் நவி பிள்ளை. வெள்ளையர்களின் கொடூரமான நிறவெறி ஆட்சிக்கு மத்தியில் கடுமையான இனப்பாகுபாடுகளையும், பொருளாதார நெருக்கடிகளையும் எதிர்கொண்டு வளர்ந்தார்.
பின்னர், அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டத் துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற அவர், தென்னாப்பிரிக்காவின் நடால் மாகாணத்தில் சொந்தமாக சட்ட நிறுவனம் தொடங்கினார். தென்னாப்பிரிக்காவில் சட்ட நிறுவனம் தொடங்கிய வெள்ளையரல்லாத முதல் பெண் என்ற சாதனையைப் படைத்தார்.
நெல்சன் மண்டேலாவுக்கு சட்ட உதவிகள்
நிறவெறி ஆட்சிக்கு எதிராகப் போராடியதற்காக ராபன் தீவு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த தென்னாப்பிரிக்காவின் தலைவர் நெல்சன் மண்டேலா உள்ளிட்ட அரசியல் கைதிகளுக்காக நீதிமன்றத்தில் வாதாடி, அவர்களின் உரிமைகளை மீட்டெடுத்தவர் நவி பிள்ளை.
இலங்கை இனப் படுகொலைக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தவர்
ருவாண்டா சர்வதேச குற்றவியல் தீர்ப்பாயத்தின் தலைவராக நவி பிள்ளை இருந்த போது, 'போர்க் காலங்களில் நடத்தப்படும் பாலியல் வன்கொடுமைகளும் ஒரு வகையான இனப்படுகொலையே ' என்ற உலகையே உலுக்கிய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை வழங்கினார்.
2008 முதல் 2014 வரை ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகளுக்கான உயர் ஆணையராக நவநீதம் நவி பிள்ளை பணியாற்றினார்.
ஐநாவின் மனித உரிமைகளுக்கான ஆணையராக இருந்த போது தான், இலங்கையில் நடைபெற்ற உள்நாட்டுப் போரின் இறுதிப் கட்டத்தில் நிகழ்ந்த மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்து சர்வதேச விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று மிகத் துணிச்சலுடன் குரல் எழுப்பினார்.
நோபல் குழுவின் பாராட்டு
'அதிகாரமிக்க நாடுகள் மற்றும் தனிநபர்களை சட்டத்தின் முன் மண்டியிட செய்தவர் நவி பிள்ளை' என்று பாராட்டியுள்ள நோபல் கமிட்டி, டிசம்பர் 10 அன்று நார்வேயின் ஆஸ்லோவில் நடைபெறும் விழாவில் அவருக்கு 1.2 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் (சுமார் 12 மில்லியன் ஸ்வீடிஷ் குரோனர்) பரிசுத் தொகையும், தங்கப் பதக்கமும் வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது.