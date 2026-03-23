ஈரானால் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அச்சுறுத்தல்; அணு ஆயுத தாக்குதலுக்கு வாய்ப்புள்ளதாக நேட்டோ அச்சம்
ஈரான் ஏவுகணைகளுடன் அணு ஆயுதத்தை இணைத்து பயன்படுத்தினால், அது இஸ்ரேலை கடந்து ஐரோப்பிய பிராந்தியத்திற்கே பேரிழப்பாக மாறிவிடும் என நேட்டோ பொதுச்செயலாளர் மார்க் ரூட்டே அச்சம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 23, 2026 at 11:11 AM IST
புதுடெல்லி: ஐரோப்பிய நாடுகளை அச்சுறுத்தும் வகையில் ஈரானின் ராணுவ வலிமை இருப்பதாகவும், அதனை தடுத்து நிறுத்த முயலும் அமெரிக்காவின் முயற்சியை ஆதரிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் நேட்டோ அமைப்பின் பொதுச்செயலாளர் மார்க் ரூட்டே தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக அமெரிக்க - இஸ்ரேல் கூட்டுப்படைகள் ஈரான் மீது தொடர் தாக்குதலை முன்னெடுத்து வருகிறது. ஈரானின் எண்ணெய் வயல்கள், யுரேனியம் செறிவூட்டும் மையங்கள் என முக்கிய இடங்களை குறிவைத்து தாக்குதலை மேற்கொண்டு வருவதாகவும், ஈரான் சரணடையாவிட்டால் இந்த தாக்குதல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கோரமான முடிவை ஈரான் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் எனவும் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்து வருகிறார்.
ஆனால், அமெரிக்காவின் எந்த அச்சுறுத்தலையும் பொருட்படுத்தாத ஈரான், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்கள் மீது கடுமையான தாக்குதலை முன்னெடுத்துள்ளது. குறிப்பாக, கத்தார், துபாய், ஐக்கிய அரபு அமீரம் உள்ளிட்ட நாடுகள் மீது அதிரடியான தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.
இதற்கிடையே, ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியுள்ள நிலையில், உலக நாடுகளில் கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் ஹார்முஸ் நீரிணையை கடந்து சென்றால், கப்பல்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவோம் என்று ஈரான் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதால், அந்நாடுகளை சேர்ந்த கப்பல்கள் ஹார்முஸ் நீரிணையை கடப்பதில் தொடர்ந்து சிக்கல் நிலவி வருகிறது.
இதற்கிடையே, 48 மணி நேரத்தில் ஹார்மமூஸ் நீரிணையை திறக்காவிட்டால், ஈரானின் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படும் என அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார். அதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள ஈரான், "அமெரிக்க தாக்குதல் நடைபெற்ற அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மத்திய கிழக்கில் உள்ள அமெரிக்க நட்பு நாடுகளின் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் தாக்குதல் நடத்துவோம்" என எச்சரித்துள்ளது. இதனால் மத்திய கிழக்கில் தொடர் பதற்றம் நீடித்து வருகிறது.
இதற்கிடையே, நேட்டோ கூட்டமைப்பை சேர்ந்த 22 நாடுகளை சேர்ந்த பிரதிநிதிகள், ஹார்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டுள்ளதற்கு தங்களின் எதிர்ப்பை ஈரானிடம் தெரிவித்திருந்தனர். இது ஒருபுறம் இருக்க, இந்திய பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள அமெரிக்க-பிரிட்டன் ராணுவ தளங்களை ஈரான் நேற்று முன்தினம் தாக்கியதாக தகவல் வெளியானது. ஈரானிடம் இதுவரை 2000 கிமீ வரை சென்று தாக்கும் ஏவுகணைகள் மட்டுமே இருப்பதாக கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அதைவிட அதிக தொலைவு செல்லும் வகையில் (சுமார் 4000 கிமீ) ஈரான் ஏவுகணைகளை வைத்துள்ளதோ? என்ற சந்தேகம் இந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளிடம் எழுந்துள்ளது.
ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஈரான் அச்சுறுத்தல்
இதற்கிடையே, ஈரானின் ராணுவ வலிமை ஐரோப்பிய நாடுகளை அச்சுறுத்தும் வகையில் இருப்பதாக நேட்டோ அமைப்பின் பொதுச்செயலாளர் மார்க் ரூட்டே அச்சம் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியில், "மத்திய கிழக்கில் நிலையற்ற சூழ்நிலை நிலவுவதற்கு ஈரானின் நடவடிக்கை முக்கிய காரணமாக உள்ளது. இஸ்ரேல் உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளை அச்சுறுத்தும் வகையில், தனது ராணுவ கட்டமைப்பை தொடர்ந்து மேம்படுத்துவதில் அந்நாடு தீவிரமாக இயங்கி வருகிறது. குறிப்பாக, ஐரோப்ப நாடுகளை அச்சுறுத்தி பார்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஈரானின் தொடர் நடவடிக்கைகள் இருந்து வருகிறது" எனவும் குற்றஞ்சாட்டினார்.
அமெரிக்க-பிரிட்டன் ராணுவ தளங்களை ஈரான் தாக்கியது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "இது தொடர்பான எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. தற்போது வரை அந்த தாக்குதலை தங்களால் உறுதிப்படுத்த முடியாத நிலையில் இருக்கிறோம். ஆனால், தாக்குதல் நடைபெற்றதா? என்பது குறித்து தொடர்ந்து ஆராய்ந்து வருகிறோம்" என்றார்.
ஈரானின் ஏவுகணை பலம் தொடர்பாக பதிலளித்த அவர், "ஈரானிடம் முன்பிருந்த ராணுவ வலிமையை விட தற்போது கூடுதல் பலம் பெற்றுள்ளதாகவே தெரிகிறது. குறிப்பாக, அவர்களிடம் இருக்கும் ஏவுகணை திறன், தற்போது ஐரோப்பாவை நெருங்கும் அளவுக்கு மிக அருகில் இருப்பதை தங்களால் உணர முடிகிறது. இத்தகைய ஆபத்தான நிலையில், ஐரோப்பிய நாடுகள் தொடர்ந்து இருக்க விரும்பாது. ஏனென்றால், ஈரானின் ஏவுகணைகளுடன் அணு ஆயுதத்தை இணைத்து பயன்படுத்தினால், அது இஸ்ரேலுக்கு மட்டுமல்ல ஐரோப்பிய பிராந்தியத்திற்கே பேரிழப்பாக மாறிவிடும். உலகை அச்சுறுத்தும் எந்த நடவடிக்கை்கும் நேட்டோ நாடுகள் ஆதரவு வழங்காது. அந்த வகையில் ஈரானின் மீதான அமெரிக்காவின் நிலைபாட்டை ஆதரிக்க வேண்டியது ஐரோப்பிய நாடுகளின் கடமையாக உள்ளது" என்றார்.
நேட்டோ நாடுகள் மீதான ட்ரம்பின் அழுத்தம் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "ஐரோப்பிய நாடுகளின் ஒற்றுமையை குறிவைத்து அமெரிக்க எந்த நடவடிக்கையும் எடுத்ததாக தெரியவில்லை. வரலாற்று ரீதியாக ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அமெரிக்கா நண்பனாகவே தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் தாக்குதல் உள்பட அனைத்திலும், அமெரிக்காவின் நிலைப்பாட்டோடு ஐரோப்பிய நாடுகள் ஒன்றாகவே பயணிக்கிறது. விரைவில் உக்ரைன் போரில் நல்ல முடிவு எட்டப்படும்" என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பேசிய அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப், நேட்டோ நாடுகளை செல்லாக்காசு என்ற தொணியில் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார். குறிப்பாக, ஹார்முஸ் நீரிணைக்கு நேட்டோ நாடுகள் தங்களின் போர்க்கப்பல்களை அனுப்பிவைக்க வேண்டும் என ட்ரம்ப் கோரிக்கை வைத்திருந்த நிலையில், அதை அந்நாடுகள் நிராகரித்திருந்தன. இதனால் அமெரிக்கா-நேட்டோ நாடுகளின் இடையே மனக்கசப்பு நிலவி வந்த நிலையில், அதைனை சரிசெய்யும் வகையில், நேட்டோ அமைப்பின் பொதுச்செயலாளர் மார்க் ரூட்டேவின் தற்போதைய பேச்சு அமைந்துள்ளது.