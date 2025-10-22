உகாண்டாவில் கோர விபத்து: 46 பேர் உயிரிழந்த பரிதாபம்!
உகாண்டாவில் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சாலை விபத்தில் மட்டும் 5,144 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
Published : October 22, 2025 at 7:58 PM IST
கம்பாலா: உகாண்டாவில் பேருந்துகள் நேருக்கு நேர் மோதியதில் 46 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான உகாண்டாவின் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள முக்கிய நகரம் குலு. அந்த பகுதியில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இன்று பேருந்து ஒன்று முன்னால் சென்ற வாகனத்தை முந்தி செல்ல முயன்றுள்ளது. அப்போது எதிரே வந்த பேருந்தோடு நேருக்கு நேர் பயங்கரமாக மோதியது. அதே வேளையில் சாலையில் வந்த இரண்டு வாகனங்களும் அவற்றின் மீது அடுத்தடுத்து மோதின.
இந்த விபத்தில் 46 பேர் பலியானார்கள். பலர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், விபத்து நிகழ்ந்த போது பலர் மயக்கமடைந்தனர். இந்த விபத்தில், 63 பேர் முதலில் உயிரிழந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்த நிலையில், சில மணி நேரங்களில் அதை 46 ஆக மாற்றி அறிவித்தனர்.
உகாண்டாவில் கோர விபத்துக்கள் அடிக்கடி நடப்பது வாடிக்கையான ஒன்றாக மாறி வரும் நிலையில், இன்றைய விபத்து கடந்த பல ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் மிக மோசமானதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். கவனக்குறைவாக முந்திச் செல்வது, அதிவேகமாக செல்வது ஆகியவற்றால் மட்டுமே கடந்த ஆண்டு 44.5% விபத்துகள் நடைபெறுவதாக அந்நாட்டு போக்குவரத்து அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், அந்நாட்டில் கடந்த ஆண்டு நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் மட்டும் 5,144 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 2023இல் 4806 பேரும், 2022இல் 4534 பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக அந்நாட்டு செஞ்சிலுவை சங்க செய்தித் தொடர்பாளர் ஐரீன் நாகாட்டா கூறும் போது, "இந்த விபத்து மிகவும் கொடூரமானது. பலர் கை கால்கள் துண்டிக்கப்பட்டு இருந்தனர். பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்படியான விபத்தை நேர்ந்துள்ளது. சம்பவ இடத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட படங்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு உள்ளன.
உகாண்டாவில் சாலைகள் குறுகலாக இருப்பதால் இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடைபெறுகிறது. கடந்த வாரம் கூட டெம்போ வாகனம் ஒன்று, பேருந்துடன் மோதிய சம்பவத்தில் பலர் காயமடைந்தனர். தொடர் விபத்துக்களை தவிர்க்க சாலை போக்குவரத்தில் அரசு தீவிரம் காட்ட வேண்டும். அதே போன்று வாகனம் ஓட்டுபவர்களும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இரண்டு தரப்பும் இதில் அக்கறை எடுத்துக்கொண்டால் மட்டுமே இந்த மாதிரியான சம்பவங்களை தடுக்க முடியும்" என்றார்.