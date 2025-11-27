ஹாங்காங்கில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீ விபத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 55 ஆக உயர்வு
அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 27, 2025 at 9:54 AM IST
ஹாங்காங்: ஹாங்காங் நகரில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 55 -ஆக உயர்ந்துள்ளது. அத்துடன் 279 பேர் காணாமல் போயுள்ளதாகவும் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
ஹாங்காங்கின் வடக்கு மாவட்டமான தாய்போவில் உள்ள வாங் ஃபக் கோர்ட் என்ற அடுக்குமாடி கட்டடத்தில் நேற்று பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. ஒரு இடத்தில் பற்றிய தீயானது மடமடவென அருகிலும் பரவியதால் அந்த பகுதி முழுக்க கரும்புகை சூழந்தது. இந்த விபத்தில் சிக்கி 44 பேர் உயிரிழந்ததாக முதல்கட்ட தகவல் வெளியாகி இருந்தது. இந்த எண்ணிக்கை தற்போது 55 -ஆக அதிகரித்துள்ளது. காணாமல் போயுள்ள 279 பேரை தேடும் பணிகள் தொடர்ந்து தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத்துறையினர், இன்னும் தீயை அணைக்க போராடி வருகின்றனர். தீ விபத்திற்கான காரணம் குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில் அந்த அடுக்குமாடி கட்டடத்தில் புதுப்பித்தல் பணிக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த மூங்கில் சாரம் மூலம் தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
2000 வீடுகள் கொண்ட இந்த அடுக்குமாடி கட்டடத்தில் பல்வேறு வர்த்தக நிறுவனங்களும் செயல்பட்டு வந்துள்ளன. இந்த அடுக்குமாடி கட்டடம் உலகளவில் அதிக மக்கள் வசிக்கும் கட்டடமாகவும், மிக உயர்ந்த கட்டடமாகவும் அறியப்படுகிறது. இந்த தீ விபத்து தொடர்பாக, பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் இடத்தில் எரியக்கூடிய பொருட்களை வைத்திருந்ததாக சந்தேகத்தின் பேரில் 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். தீ விபத்தின் காரணமாக இந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் அருகே உள்ள நெடுஞ்சாலை மூடப்பட்டுள்ளது.
இந்த தீ விபத்து குறித்து ஏஎஃப்பி நிறுவன செய்தியாளர் கூறுகையில், “அடுக்குமாடி கட்டடத்தில் இருந்து பயங்கர வெடி சத்தம் கேட்டது. அந்த கட்டடத்தில் இருந்த மூங்கில் பொருட்களால் தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த தீ விபத்து காரணமாக அப்பகுதி முழுவதும் புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது” என்றார். மேலும் இங்கு தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட 37 வயதான தீயணைப்பு துறை வீரர் ஒருவரும் விபத்தில் உயிரிழந்ததாக ஹாங்காங் தீயணைப்புத்துறை இயக்குநர் ஆண்டி யெங் தெரிவித்தார்.
அடுக்குமாடி கட்டட தீ விபத்தில் சிக்கியதில் 279 பேரை காணவில்லை என ஹாங்காங் மாநகர தலைவர் ஜான் லீ தெரிவித்துள்ளார். மேலும் 900க்கும் மேற்பட்டோர் தற்காலிக முகாம்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஜான் லீ கூறியுள்ளார். ஹாங்காங் தீ விபத்து சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும், உயிரிழந்த தீயணைப்புத் துறையினருக்கும் சீன அதிபர் சீ ஜின்பிங் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். இது கடந்த 30 வருடங்களில் ஹாங்காங் நகரில் ஏற்பட்ட மிக மோசமான தீ விபத்து என கூறப்படுகிறது.