ETV Bharat / international

"தர்மம் அல்ல; தார்மிக பொறுப்பு" - இந்தியாவையும் குறிப்பிட்டு நேபாளம் கேட்பது என்ன?

"நாங்கள் செய்யாத ஒரு உலகளாவிய நெருக்கடிக்காக, நாங்கள் மிக கடுமையான விலையை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்" என்று நேபாள அமைச்சர் ஷிசிர் கனால் தெரிவித்துள்ளார்.

நேபாளத்தில் பெருவெள்ளத்தால் உருக்குலைந்து போன ராசுவா மாவட்டத்தில் உள்ள வீடுகள்
நேபாளத்தில் பெருவெள்ளத்தால் உருக்குலைந்து போன ராசுவா மாவட்டத்தில் உள்ள வீடுகள் (AP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 6:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

காத்மாண்டு: நேபாளத்தில் கடந்த வாரம் ஏற்பட்ட பேரழிவுக்கு பொறுப்பேற்று இந்தியா, சீனா, அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகள் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று நேபாள அரசு கோரிக்கை விடுத்திருப்பது, சர்வதேச அளவில் விவாதத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளது.

நேபாளத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி, போட்டே கோஷி ஆற்றில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப் பெருக்கால் கரையோரம் இருந்த கிராமங்கள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லபட்டன. ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். மீட்புக் குழுவினர் 12 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோரை மீட்டுள்ளனர். 4,000 பேரை காணவில்லை. அவர்களை தேடும் பணிகளும் மீட்பு பணிகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்நிலையில், நேபாளத்தில் தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்த அந்நாட்டு வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஷிசிர் கனால், தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள இழப்புக்கு இந்தியா, சீனா, அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளே காரணம் என்று குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

அந்த பேட்டியில் அவர் மேலும் கூறுகையில், "இந்தியா, சீனா, அமெரிக்கா ஆகிய மூன்று நாடுகளும் உலக அளவில் அதிக அளவில் கரியமில வாயுக்களை உமிழ்கின்றன. ஒப்பீட்டளவில் நேபாளம் மிக குறைந்த அளவே கரியமில வாயுக்களை வெளியிடுகிறது. கரியமில வாயு வெளியேற்றத்தால் புவி வெப்பமடைந்து, பனிப்பாறைகள் வேகமாக உருகி, மலைப்பகுதிகளில் பேரழிவை உருவாக்குகின்றன.

எனவே, நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்திற்கு காரணமாக இருந்த நாடுகள், பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான இழப்பீட்டை நேபாளத்திற்கு வழங்க வேண்டும். இதை உதவியாக கருதாமல், தார்மிக பொறுப்பாக அந்த நாடுகள் கருத வேண்டும்.

நாங்கள் செய்யாத ஒரு உலகளாவிய நெருக்கடிக்காக, நாங்கள் மிக கடுமையான விலையை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பனிப்பாறைகள் வேகமாக உருகுவதும், மலைப்பகுதிகளில் ஏற்படும் பேரழிவை ஏற்படுத்தும் சுனாமிகளும் உலகளாவிய பருவநிலை மாற்றத்தின் நேரடி விளைவுகளாகும். அதனால் தான் இதை உதவி சார்ந்த விஷயமாக பார்க்காமல், நீதி மற்றும் தார்மிக பொறுப்பு சார்ந்த விஷயமாக பார்க்கிறோம். எனவே, பருவநிலை மாற்றத்தால் பாதிக்கப்படும் நாடுகளுக்கு, பாதிப்புக்கு காரணமான நாடுகள் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை சர்வதேச அமைப்புகளிடம் நேபாளம் எழுப்பும்.

இது ஒரு நாகரிகத்தின் வாழ்வா, சாவா என்ற பிரச்சனை. இமயமலையில் உள்ள பனிப்பாறைகள் உருகினால், கங்கை, திரிசூலி போன்ற ஆறுகளைச் சார்ந்திருக்கும் தெற்காசியாவின் இருநூறு கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் நிரந்தரமாக பாதிக்கப்படுவர். எனவே, நாங்கள் நேபாளத்திற்காக மட்டுமன்றி, தெற்காசிய நாகரிகத்திற்காக குரல் கொடுத்து வருகிறோம்.

எனவே, பருவநிலை மாற்ற இழப்பீடு கேட்டு இந்தியா, சீனா, அமெரிக்க ஆகிய மூன்று நாடுகளுக்கும் எங்கள் நிதியமைச்சகம் மூலமாக முறைப்படி கடிதம் அனுப்பி உள்ளோம்" என்று தெரிவித்தார்.

நேபாள வெளியுறவு அமைச்சரின் கருத்துக்கு இந்தியா இன்னும் எதிர்வினையாற்றவில்லை. மேலும், நேபாள பேரிடருக்குப் பிறகு அங்கு முன்னணியில் இருந்து இந்தியா உதவி வருகிறது. புதன்கிழமை, 5ஆம் கட்டமாக, 5 டன் அத்யாவசிய மருத்துகளையும், 11 பேர் கொண்ட மீட்புக் குழுவையும் நேபாளத்திற்கு இந்தியா அனுப்பி வைத்துள்ளது.

புவி வெப்பம் அடைதல் மற்றும் காலநிலை மாற்ற விவகாரத்தில், காலநிலை சமத்துவத்தை இந்தியா, தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. மேலும். இந்தியா குறைந்த அளவே கரியமில வாயுவை வெளியேற்றி வருவதையும் சுட்டிக்காட்டி வருகிறது.

மேலும், முதலில் தொழில்மயமான மேற்கத்திய நாடுகள், உலகளாவிய கரியமில வாயு வெளியேற்றத்தில் பெரும்பான்மை பங்கு வகிப்பதாகவும் இந்தியா தொடர்ந்து கூறி வருகிறது. பருவநிலை மாற்றத்தால் பாதிக்கப்படும் நாடுகளுக்கு தேவையான நிதியுதவியை வளர்ந்த நாடுகள் வழங்க வேண்டும் என்றும் இந்தியா தொடர்ந்து கூறி வருகிறது.

கடந்த ஆகஸ்ட் 26 ஆம் தேதி, பெருவெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்ட பிறகு அவசர நிதி கோரி, இழப்பு மற்றும் சேத நிதியம் (Fund for responding to Loss and Damage) என்ற சர்வதேச அமைப்பிடம் நேபாள அரசு முறைப்படி உதவி கேட்டுள்ளது. அந்த சர்வதேச அமைப்பு, எகிப்தில் கடந்த 2022-ல் நடைபெற்ற ஐ.நா.பருவநிலை மாற்ற மாநாட்டில் நிறுவப்பட்டது.

இந்நிலையில், இழப்பு மற்றும் சேத நிதியத்தியடம் நிதியுதவி கோரி நேபாள அரசு கடிதம் அனுப்பி உள்ளது. அதில், நேபாள நிதியமைச்சர் ஸ்வரினம் வாகலே, வனம் மற்றும் வேளாண் துறை அமைச்சர் கீதா சௌதரி ஆகியோர் கையெழுத்திட்டுள்ளனர். அந்த கடிதத்தில், "நேபாளத்தில் பொருளாதாரம் மற்றும் பொருளாதார சாராத இழப்பு குறித்து இன்னும் மதிப்பீடு செய்யப்படவில்லை. இருப்பினும் நேபாளம் உடனடியாக மீண்டு வர இயலாத அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

சர்வதேச நிதியத்திடம் நேபாளம் நிதியுதவி கோருவது இது தான் முதல் முறை என்று நேபாள வனத் துறையின் இணைச் செயலாளர் மகேஷ்வர் தகால் கூறியுள்ளார்.

"வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட சேதமும், அதைத் தொடர்ந்து தேவைப்படும் மீட்பு, நிவாரணம், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகட்டமைப்புப் பணிகளும் நேபாளத்திற்கு ஒரு பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளன" என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

"பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகளால் நாங்கள் உண்மையாகவே பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம், எனவே, நாங்கள் சர்வதேச நிதியத்தை அணுகியுள்ளோம்," என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். வரும் டிசம்பரில் நடைபெறும் அடுத்த கூட்டம் வரை காத்திருக்காமல் உடனடி நடவடிக்கையை நேபாளம் எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

INDIA NEPAL TIES
NEPAL FLOODS
NEPALS FOREIGN MINISTER
NEPAL LETTER TO INDIA CHINA US
NEPAL SEEKS COMPENSATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.