மலேசியாவில் ஒலித்த எம்.ஜி.ஆரின் 'நாளை நமதே' பாடல் - வீடியோவை பகிர்ந்த மோடி

பிரதமர் நரேந்திர மோடி பகிர்ந்த, நாளை நமதே பாடலுக்கான நடன வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

பிரதமர் மோடி உடன் மலேசிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம்
பிரதமர் மோடி உடன் மலேசிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம் (@narendramodi 'X' Page)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 8, 2026 at 1:04 PM IST

1 Min Read
கோலாலம்பூர்: நம்மைப் போல் மலேசிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிமும் எம்.ஜி.ஆரின் தீவிர ரசிகர் என பிரதமர் மோடி மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

மலேசிய பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிமின் அழைப்பை ஏற்று, 2 நாள் அரசு முறைப் பயணமாக இந்திய பிரதமர் மோடி மலேசியா சென்றுள்ளார். நேற்று (பிப்.7) கோலாலம்பூர் விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கிய மோடிக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அவரை மலேசிய பிரதமர் நேரில் சென்று வரவேற்றார்.

தொடர்ந்து, கோலாலம்பூரில் மலேசிய வாழ் இந்தியர்களுக்கான நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார். அங்கு நடனக் கலைஞர்கள் நடனமாடி உற்சாகமாக வரவேற்றனர். அப்போது பேசிய மோடி, “'தமிழ்' உலகம் முழுவதும் இந்தியாவுக்கான இணைப்பு பாலமாக உள்ளது. தமிழ் கலாச்சாரம் உலகின் மூலைமுடுக்கெல்லாம் பரவியுள்ளது. மலேசியாவில் 3 சதவீத மக்கள் தமிழ் மொழி பேசுகிறார்கள்.

அதுமட்டுமின்றி, மலேசிய அரசு தமிழ் மொழியை சிறுபான்மை மொழியாக அங்கீகரித்துள்ளது. இந்திய திரைப்படங்கள், பாடல்கள் மலேசியாவில் பிரபலம் என கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். பிரதமர் அன்வர் நன்றாக பாடக்கூடியவர் என்பதை அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள். இந்தியாவில் அவர் பாடிய பழைய இந்தி மொழிப்பாடல்கள் தொடர்பான வீடியோக்கள் வைரலாகியது. எம்ஜிஆரின் தமிழ் பாடல்களை அதிகளவில் விரும்பிக் கேட்கக் கூடியவர் என்பது வியப்பளிக்கிறது” என தெரிவித்திருந்தார்.

இதுகுறித்து பிரதமர் மோடி அவரது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், "அழகும், தொன்மையும் வாய்ந்த தமிழ் மொழியும், மகத்தான தமிழ் பண்பாடும் இந்தியாவையும் மலேசியாவையும் நெருக்கமாக்குவதில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த ஒலி-ஒளி ஒப்பந்தம் தமிழ்ப் பண்பாட்டை மேலும் வலுப்படுத்தி, நமது கலாச்சார பிணைப்பை அதிகரிக்க செய்யும்.

மேலும், எனது நண்பர் பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம் அளித்த மதிய விருந்தில், பாடப்பட்ட பாடல்களில் ஒன்றாக மகத்தான மனிதர் எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற 'நாளை நமதே' என்ற பாடலும் இருந்தது. இந்தியாவில் உள்ள நம்மில் பலரை போலவே, பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிமும் எம்.ஜி.ஆரின் தீவிர ரசிகர் ஆவார்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்த நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி பகிர்ந்த, நாளை நமதே பாடலுக்கான நடன வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

