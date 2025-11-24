ETV Bharat / international

பயங்கரவாதத்திற்கு நிதி அளிப்பதை எதிர்த்து போராடுவோம்: இந்தியா - இத்தாலி பிரதமர்கள் உறுதி!

2026-இல் இந்தியா நடத்தும் 'AI தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கம்' தொடர்பான உச்சி மாநாடு வெற்றி பெற இத்தாலி தனது முழு ஆதரவை அளிக்கும் என்று மெலோனி உறுதியளித்தார்.

இந்திய பிரதமர் மோடி - இத்தாலி பிரதமர் மெலோனி சந்திப்பு
இந்திய பிரதமர் மோடி - இத்தாலி பிரதமர் மெலோனி சந்திப்பு (PTI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 24, 2025 at 1:00 PM IST

ஜோகன்னஸ்பர்க்: பயங்கரவாதத்திற்கு நிதி அளிப்பதை எதிர்த்து போராடுவதில், இந்தியா - இத்தாலி நாடுகள் முழு ஒத்துழைப்பை அளிக்கும் என இரு நாட்டு பிரதமர்களும் உறுதியளித்துள்ளனர்.

தென்னாப்பிரிக்க நாட்டின் ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் ஜி20 உச்சி மாநாடு நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இத்தாலிய பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அப்போது, இருதரப்பு உறவுகளையும் வலுப்படுத்தும் வகையில் வர்த்தகம், ராணுவம், பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல துறைகள் குறித்து இரு பிரதமர்களும் கலந்துரையாடினர்.

அப்போது, பயங்கரவாத சம்பவங்களை எதிர்க்க இந்தியாவுடன் துணை நிற்பதாக மெலோனி உறுதியளித்தார். மேலும், பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்க இந்தியாவுடன் இணைந்து பணியாற்ற தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார். தொடர்ந்து, பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்க்கும் இந்தியா - இத்தாலி இரு தரப்பு ஒத்துழைப்பை இருநாடுகளும் ஏற்றுக்கொண்டன.

பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு, 2026ஆம் ஆண்டில் இந்தியா நடத்தவுள்ள 'AI தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கம்' தொடர்பான உச்சி மாநாடு வெற்றியடைய, இத்தாலி தனது முழு ஆதரவை அளிக்கும் என்று மெலோனி உறுதியளித்தார்.

இந்த சந்திப்பு குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அந்த பதிவில், “இத்தாலி பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனியுடன் நடந்த சந்திப்பானது மிகச் சிறப்பானதாக அமைந்தது. இந்தியா - இத்தாலி இடையிலான உறவானது மேலும் வலுவடைந்து வருகிறது. இது, நம் நாட்டு மக்களுக்கு பெரிதும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கிறது” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

தொடர்ந்து, “பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதை எதிர்த்து போராடுவதில், இந்தியாவும் இத்தாலியும் இணைந்து செயல்படும் என உறுதி எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது, இப்போது மிகவும் அவசியமானது மட்டுமல்லாமல் சரியான நேரத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு முயற்சியும் ஆகும். இது பயங்கரவாதத்திற்கும், அதற்கு ஆதரவு கொடுக்கும் அமைப்புகளுக்கும் எதிரான போராட்டத்தை வலுப்படுத்தும்” என்று மோடி அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: ஐ.நா பாதுகாப்பு கவுன்சில் சீர்திருத்தம் காலத்தின் கட்டாயம் - பிரதமர் மோடி பேச்சு!

மோடி - மெலோனி சந்திப்பு குறித்து மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் கூறுகையில், “வர்த்தகம், முதலீடு, பாதுகாப்பு, ராணுவம், விண்வெளி, அறிவியல், தொழில்நுட்பம், கல்வி மற்றும் மக்கள் இடையேயான உறவுகள் போன்ற பல துறைகளின் முன்னேற்றங்கள் குறித்து இரு நாட்டு தலைவர்களும் கலந்துரையாடி இருக்கின்றனர். இரு நாட்டின் பொருளாதாரங்களை மேம்படுத்தும் ‘2025-29 முன்னேற்ற’ திட்டங்கள் குறித்தும் இரு நாட்டின் தலைவர்களும் திருப்தி அடைந்திருக்கின்றனர்” என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2023-24 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா - இத்தாலி இடையேயான வர்த்தகம் சுமார் 15 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம், 2000ஆம் ஆண்டிலிருந்து இத்தாலியில் இருந்து இந்தியாவிற்குள் வருகிற நேரடி முதலீடுகள் சுமார் 4 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

MODI MELONI MEET
COMBATING TERROR FINANCING
மோடி மெலோனி சந்திப்பு
G20 SUMMIT JOHANNESBURG
INDIA ITALY TALKS

