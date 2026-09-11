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EXCLUSIVE: 'மிஷன் ஃபர்ஸ்ட்' - மீட்புப் பணிகளில் 21,000 வீரர்கள்| நேபாள ராணுவ செய்தித்தொடர்பாளர் பேட்டி

ராணுவத்தின் துரித நடவடிக்கையால் 13,600-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வான்வழியாகவும் நிலவழியாகவும் மீட்கப்பட்டு தற்காலிக முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தாடி நதியின் குறுக்கே நேபாள ராணுவத்தினர் அமைத்து வரும் பாலம்
தாடி நதியின் குறுக்கே நேபாள ராணுவத்தினர் அமைத்து வரும் பாலம் (ETV Bharat)
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By Dev Raj

Published : September 11, 2026 at 8:09 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 8:18 PM IST

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காத்மாண்டு: நேபாளத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் 26 அன்று ஏற்பட்ட கோர இயற்கை பேரிடரின் வடுக்கள் இரண்டு வாரங்கள் கடந்தும் அந்த தேசத்தை விட்டு இன்னும் முழுமையாக மறையவில்லை.

நேபாள - திபெத் எல்லைப் பகுதியில், கடல் மட்டத்தில் இருந்து சுமார் 25,000 அடி உயரத்தில் உள்ள லாங்டாங் மலைத்தொடரில் ஏற்பட்ட திடீர் பனி மற்றும் பாறைச் சரிவு இந்தப் பேரழிவிற்கு காரணமாக அமைந்தது.

இந்த நிலச்சரிவால், மலையின் கீழே இருந்த பனியாற்று ஏரிகள் உடைந்து, போதேகோசி மற்றும் திரிசூலி ஆகிய ஆறுகளில் வரலாறு காணாத காட்டாற்று வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இந்த வெள்ளம், வழியில் இருந்த கிராமங்கள், பாலங்கள், சாலைகள் என அனைத்தையும் தரைமட்டமாக்கியது.

இதுவரை 1,377 உடல்கள் மீட்பு

பேரழிவு ஏற்பட்டு இரண்டு வாரங்கள் முடிவடைந்த நிலையில், உயிரிழப்புகள் குறித்து நேபாள உள்துறை அமைச்சகம் அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதுவரை 1,377 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. இன்னும் 5,130 பேர் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்றே தெரியாமல் தேடப்பட்டு வருகின்றனர். மாயமானவர்களில் டிரெக்கிங் (Trekking) மற்றும் ஆன்மீகப் பயணம் வந்த சுமார் 600-க்கும் மேற்பட்ட வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகளும் அடங்குவர்.

ராணுவத்தின் துரித நடவடிக்கையால் 13,600-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வான்வழியாகவும் நிலவழியாகவும் மீட்கப்பட்டு தற்காலிக முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

"மிஷன் ஃபர்ஸ்ட்" - களத்தில் 21,000 ராணுவ வீரர்கள்

நேபாள வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவிற்கு பிரம்மாண்டமான மீட்புப் பணியை அந்நாட்டு அரசு முடுக்கிவிட்டுள்ளது. நேபாள ராணுவம் மற்றும் நேபாள காவல்துறை ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த 21,000-க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் இரவும் பகலும் பாராமல் இந்தத் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

நேபாள ராணுவத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் பிரிகேடியர் ஜெனரல் ராஜா ராம் பாஸ்நெட்
நேபாள ராணுவத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் பிரிகேடியர் ஜெனரல் ராஜா ராம் பாஸ்நெட் (ETV Bharat)

இந்த நிலையில், நேபாள வெள்ளப் பாதிப்புகள் தொடர்பான செய்திகளை நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் தேவ் ராஜ் களத்தில் இருந்து தினமும் அளித்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு ராணுவ செய்தித் தொடர்பாளர் பிரிகேடியர் ராஜா ராம் பாஸ்நெட் பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அதன் விவரம் வருமாறு:

ஈடிவி பாரத்: பேரிடருக்குப் பிறகு நேபாள ராணுவம் எப்போது களத்தில் இறங்கியது?

பிரிகேடியர் ஜெனரல் ராஜா ராம் பாஸ்நெட்: நேபாள ராணுவம் உடனடியாக வீரர்களை களமிறக்கியது. இதனை நாங்கள் கூட்டு அதிரடிப் படை என்று அழைக்கிறோம். பருவமழை முன்னெச்சரிக்கைக்காக , ஹெலிகாப்டர்களுடன் இந்த குழுக்கள் ஏற்கனவே தயார் நிலையில் இருந்தன. அதே நேரத்தில், சிறப்பு மருத்துவர்கள் அடங்கிய மருத்துவ மீட்புக் குழுக்களை Mi-17 ஹெலிகாப்டர்கள் திரிசூலிக்கு ஏற்றிச் சென்றன. அங்கு அவர்கள் மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்தனர். மீட்புப் பணியை மூன்றாக பிரித்து செயல்பட்டு வருகிறோம். தரைவழி, வான்வழி மற்றும் திரிசூலி ஆற்றங்கரையோரம் உள்ள நீர்மின் நிலையங்களிலும் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறோம்.

ஈடிவி பாரத்: நேபாள ராணுவம் இதுவரை எத்தனை பேரை மீட்டுள்ளது?

பிரிகேடியர் ஜெனரல் ராஜா ராம் பாஸ்நெட்: இதுவரை, வான்வழியாக 4,100 பேரை மீட்டுள்ளோம். இவர்களில் 283 பேர் வெளிநாட்டினர். ரசுவா முதல் மேற்கு நவல்புர் வரையிலான பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 9,300 வீரர்களை ஈடுபடுத்தியுள்ளோம். மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களான ரசுவா மற்றும் நுவாகோட் ஆகியவற்றின் மீது நாங்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம்.

பெண் ஒருவரை மீட்ட நேபாள ராணுவத்தினர்
பெண் ஒருவரை மீட்ட நேபாள ராணுவத்தினர் (ETV Bharat)

ஈடிவி பாரத்: நீர்மின் நிலைய சுரங்கத்திற்குள் நடந்து வரும் மீட்புப் பணிகள் குறித்துச் சொல்லுங்க?

பிரிகேடியர் ஜெனரல் ராஜா ராம் பாஸ்நெட்: ரசுவாகாதி நீர்மின் நிலையத்தில், பேரிடர் நிகழ்ந்த மூன்றாவது நாளான ஆகஸ்ட் 28 அன்று, நாங்கள் நான்கு பேரை உயிருடன் மீட்டோம். லாங்டாங் நீர்மின் நிலையத்தில், சுரங்கப்பாதைக்குள் சுமார் 275 மீட்டர் தூரம் சென்று, இரண்டு சடலங்களை மீட்டோம். திரிசூலி-1 நீர்மின் நிலையத்தில், செப்டம்பர் 5 அன்று ஒரு சீன நாட்டவரை மீட்டோம். இங்கு தென் கொரியா மற்றும் சீனாவைச் சேர்ந்த குழுவினர் எங்களுக்கு உதவி வருகின்றனர். திரிசூலி 3A நீர்மின் நிலைய பகுதியில் இருந்து செப்டம்பர் 4 அன்று இருவர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டனர்.

ஈடிவி பாரத்: சிலிமே நீர்மின் திட்டச் சுரங்கப்பாதை ஏன் மீட்புப் பணியின் முக்கிய மையமாக உள்ளது?

பிரிகேடியர் ஜெனரல் ராஜா ராம் பாஸ்நெட்: சிலிமே பகுதி மிகவும் சவாலானது. இடவசதி குறைவு காரணமாக, Mi-17 ரக ஹெலிகாப்டர்களால் கூட அங்கு தரையிறங்கவோ அல்லது கனரக மீட்பு உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களை அங்கு கொண்டு சேர்க்கவோ முடியவில்லை. சியாப்ருபெசியிலிருந்து சிலிமே நீர்மின் திட்டச் சுரங்கப்பாதைக்கு மற்றொரு வழியை உருவாக்கக் குழுவினர் முயற்சித்து வருகின்றனர். மக்கள் சிக்கியிருப்பதாக அஞ்சப்படும் பகுதியை அடைய, அவர்கள் சுமார் 250 மீட்டர் ஆழம் வரை முன்னேறிச் செல்ல வேண்டும்.

மீட்பு மற்றும் தேடுதல் பணியில் நேபாள ராணுவத்தினர்
மீட்பு மற்றும் தேடுதல் பணியில் நேபாள ராணுவத்தினர் (ETV Bharat)

ஈடிவி பாரத்: பேரிடரின் தீவிரத்தை நேபாள ராணுவம் முதல் நாளிலேயே உணர்ந்ததா?

பிரிகேடியர் ஜெனரல் ராஜா ராம் பாஸ்நெட்: விமானிகள் வான் வழியாக வெள்ள நீரை பார்த்தனர். ஆற்றின் நீர்மட்டம் இயல்பான அளவை விட கிட்டத்தட்ட 200 மீட்டர் உயரமாக இருந்தது.

ஈடிவி பாரத்: தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணிகளின் போது நேபாள ராணுவம் எதிர்கொண்ட முக்கிய சவால்கள் என்ன?

பிரிகேடியர் ஜெனரல் ராஜா ராம் பாஸ்நெட்: கடினமான நிலப்பரப்பு மற்றும் தொடர்ந்து மாறி வரும் வானிலை ஆகியவை முக்கிய சவால்களாக உள்ளன. ஆற்றுப்படுகையில் வெள்ளத்தால் படிந்துள்ள தடிமனான சேறு மற்றொரு தடையாகும். ஹெலிகாப்டர்கள் தரையிறங்கக்கூடிய இடங்கள் மிகக் குறைவு. ஆற்றுப்படுகையிலும் சுரங்கப்பாதைகளுக்குள்ளும் குவிந்துள்ள பெரிய பாறைகள் மற்றும் கற்களும் தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணிகளை மிகவும் கடினமாக்கியுள்ளன.

மீட்பு மற்றும் தேடுதல் பணியில் நேபாள ராணுவத்தினர்
மீட்பு மற்றும் தேடுதல் பணியில் நேபாள ராணுவத்தினர் (ETV Bharat)

ஈடிவி பாரத்: நேபாள ராணுவத்தின் செயல்பாடுகள் பரவலான பாராட்டைப் பெற்றுள்ளன. இந்த அங்கீகாரத்திற்குக் காரணம் என்ன என்று கருதுகிறீர்கள்?

பிரிகேடியர் ஜெனரல் ராஜா ராம் பாஸ்நெட்: எங்கள் வீரர்களின் அர்ப்பணிப்பு, மன உறுதி ஆகியவற்றின் காரணமாகவே இது சாத்தியமானது. இவை அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் பயிற்சியின் போதிலிருந்தே வந்தவை. அதிகமான மக்களைக் காப்பாற்ற நாங்கள் சாத்தியமான அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறோம்.

ஈடிவி பாரத்: தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணிகளில் நேபாள ராணுவத்திற்கு எந்தெந்த நாடுகள் உதவுகின்றன?

பிரிகேடியர் ஜெனரல் ராஜா ராம் பாஸ்நெட்: எங்கள் அண்டை நாடுகளான இந்தியா, சீனா மற்றும் பிற நட்பு நாடுகளும் தேடுதல் மற்றும் மீட்புக் குழுக்கள் மூலம் எங்களுக்கு உதவுகின்றன. மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நாங்கள் அவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறோம். தென் கொரியாவின் பேரிடர் மீட்புக் குழுவான 'கொரியா டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் டீம்' (KDRT)-ம் இந்தப் பணியில் பங்கேற்று வருகிறது.

முழு வீச்சில் நடைபெற்று வரும் தேடுதல் பணி
முழு வீச்சில் நடைபெற்று வரும் தேடுதல் பணி (ETV Bharat)

ஈடிவி பாரத்: பேரிடர் ஏற்பட்டு இரண்டு வாரங்கள் ஆகிவிட்டன, இன்னும் 5,000-க்கும் மேற்பட்டோரை காணவில்லை. பலர் நீர்மின் நிலையச் சுரங்கப்பாதைகளுக்குள் சிக்கியிருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. அவர்கள் உயிர் பிழைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் என்ன?

பிரிகேடியர் ஜெனரல் ராஜா ராம் பாஸ்நெட்: நேபாள ராணுவம் தனது பணியில் முழு கவனத்துடன் உள்ளது. எங்களை பொறுத்தவரை, மீட்புப் பணியே முதன்மையானது. தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்த நாங்கள் சாத்தியமான அனைத்தையும் செய்து வருகிறோம்.

ஈடிபி பாரத்: நேபாளம் இயற்கை பேரிடர்களுக்கு அதிகம் ஆளாகக் கூடிய ஒரு நாடாகும். நேபாள ராணுவத்திற்கு மேம்பட்ட தொழில்நுட்பம் மற்றும் சிறப்பு உபகரணங்களை வழங்குவதற்கான திட்டங்கள் ஏதேனும் உள்ளனவா?

பிரிகேடியர் ஜெனரல் ராஜா ராம் பாஸ்நெட்: புதிய தொழில்நுட்பம் மற்றும் சிறப்பு உபகரணங்களை வாங்குவது தொடர்பான கேள்விகளை உரிய அதிகாரிகளிடம் தான் கேட்க வேண்டும்.

ஆபத்தான சுரங்கத்திற்குள் நடக்கும் தேடுதல் பணி
ஆபத்தான சுரங்கத்திற்குள் நடக்கும் தேடுதல் பணி (ETV Bharat)

ஈடிவி பாரத்: மீட்புப் பணிகள் எவ்வளவு காலம் தொடரும்?

பிரிகேடியர் ஜெனரல் ராஜா ராம் பாஸ்நெட்: அது அரசின் அறிவுறுத்தல்களை பொறுத்தது. அரசின் வழிகாட்டுதலின்படியே நாங்கள் செயல்பட்டு வருகிறோம். எங்கள் பணியை தொடர்ந்து மேற்கொள்வோம். சுரங்கப் பாதைகளை உடைத்து, உள்ளே சிக்கியிருக்கக் கூடியவர்களை காப்பாற்றுவதே எங்கள் முன்னுரிமை. மேலும், ராசுவா மற்றும் நுவாகோட் மாவட்டங்களையும் அண்டை மாவட்டங்களையும் இணைக்கும் மிக முக்கியமான போக்குவரத்து தொடர்பை மீட்டெடுக்கும் வகையில், தாடி ஆற்றின் குறுக்கே நேபாள ராணுவம் 'அக்ரோ' பாலத்தையும் அமைத்துள்ளது.

Last Updated : September 11, 2026 at 8:18 PM IST

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RAJA RAM BASNET
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BHOTE KOSHI RIVER
SURVIVORS HYDROPOWER TUNNELS
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