நிழற்படங்களும் நிஜங்களின் தேடலும் - நேபாள ராணுவ முகாம் வாசலில் ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் கண்ட துயர காட்சி
காணாமல் போனவர்களின் புகைப்படங்கள் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் சுவரில், மீட்கப்பட்டவர்களின் பட்டியலையும் நேபாள ராணுவம் ஒட்டியுள்ளது.
By Dev Raj
Published : September 5, 2026 at 8:16 PM IST
நுவாகோட்(நேபாளம்): நேபாளத்தின் நுவாகோட் மாவட்டத்தில் உள்ள மைதிலி ராணுவ முகாமுக்கு வெளியே உள்ள ஏடிஎம் மையம், அந்த வழியாக செல்பவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கிறது. காரணம், அந்த ஏடிஎம் மையத்தின் சுவரில் பெரியதும், சிறியதுமாக எண்ணற்ற புகைப்படங்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.
அந்த புகைப்படங்களில் இருக்கும் ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் உள்ளிட்ட அனைவரும், கடந்த வாரம் திரிசூலி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு ராசுவா, நுவாகோட், தாடிங் ஆகிய மாவட்டங்களை சேதப்படுத்தியபோது காணாமல் போனவர்கள். அந்த படங்கள், கடந்த ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதி காலை, அந்த அழகான நாட்டை தாக்கிய பேரிடரின் தீவிரத்தை நமக்கு காட்டுகின்றன.
புகைப்படங்கள் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் அந்த பகுதியில் காலை முதல் மாலை வரை பலர் ஆங்காங்கே சுற்றி வருவதை காணமுடிகிறது. அவர்கள், பெருவெள்ளத்தின்போது காணாமல் போனவர்களின் உறவினர்கள். அவர்கள் மிகுந்த மனவேதனையில் இருந்தாலும், தங்கள் அன்புக்குரியவர்கள் விரைவில் மீண்டும் வந்து சேர்வார்கள் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை கொண்டுள்ளனர்.
சகோதரனை தேடும் சந்தோஷி அதிகாரி
இவ்வாறு நம்பிக்கையுடன் காத்திருப்பவர்களில் சந்தோஷி அதிகாரியும் ஒருவர். இந்தப் பேரிடருக்குப் பின் அவரது 39 வயது சகோதரர் கிருஷ்ண பகதூர் அதிகாரி காணாமல் போனார். திரிசூலி ஆற்றுப் பகுதியில் 216 மெகாவாட் திறன் கொண்ட திரிசூலி-1 நீர்மின் திட்டத்தை அமைத்து வரும் தென் கொரியாவின் டூசன் குழுமத்தில், அவர் பாதுகாப்பு அதிகாரியாகப் பணியாற்றி வந்தார்.
ஒரு தகவல் பலகையில் ஒட்டப்பட்டிருந்த தனது சகோதரர் கிருஷ்ணா பகதூர் அதிகாரியின் புகைப்படங்களையும் அவரது தொடர்பு எண்ணையும் நம்மிடம் காண்பித்தார். அதைத் தொடர்ந்து, 'ஈடிவி பாரத்' ஊடகத்திடம் சந்தோஷி அதிகாரி கூறுகையி்ல, "எனது சகோதரர் கிருஷ்ண பகதூர் அதிகாரி, நேபாள - சீன எல்லைக்கு அருகில் உள்ள ஹாகு பெசி பகுதியில் பணியில் இருந்தார். வெள்ளம் வருவது குறித்த தகவல் கிடைத்ததும் நான் அவரைத் தொடர்புகொள்ள முயன்றேன்; ஆனால் அவரது செல்போன் அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. அவரைத் தொடர்புகொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் மீண்டும் மீண்டும் நான் அவரை அழைத்துக் கொண்டே இருந்தேன்.
பாதுகாப்பு அதிகாரியான என் சகோதரர், தன் சக ஊழியர்களுடன் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு சென்றிருப்பார் என்று நம்புகிறேன். பேரிடர் நடந்த அந்த பகுதியில் இன்னும் மீட்பு பணிகள் நடைபெறுவதால், நான் இன்னும் காத்திருக்கிறேன்" என்றார்.
சந்தோஷி அதிகாரி, மைதிலி ராணுவ முகாமில் இருந்து சில கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள நுவாகோட் நகரில் வசித்து வருகிறார். இவர் தனது சகோதரர் பற்றி விசாரிக்க தினமும் பலமுறை முகாமுக்கு சென்று வருகிறார். மைதிலி ராணுவ முகாம், தற்போது ஒரு முக்கிய பேரிடர் நிவாரண மையமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. மீட்புப் பணிகளுக்கு செல்லும் பெரும்பாலான ஹெலிகாப்டர்கள், இங்கிருந்தே புறப்பட்டுச் செல்கின்றன.
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தம்பியைத் தேடும் தன்ஜித் புதா
சந்தோஷியை போன்று தன்ஜித் புதாவும் அந்த ராணுவ முகாமை சுற்றி வருகிறார். வடமேற்கு நேபாளத்தின் கர்னாலி மாகாணத்தில் உள்ள ஜும்லா நகரில் வசித்து வரும் தன்ஜித் புதா, காணாமல் போன தம்பி மகல் சிங் புதாவை தேடி வந்துள்ளார்.
37 வயதான கமல், ஹாகு பெசியில், திரிசூலி-1 நீர்மின் திட்டத்தின் சுரங்கப் பாதைகளில் ஒன்றில், கான்கிரீட் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார். அந்தப் பேரிடருக்குப் பிறகு அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்பது குறித்த எந்த தகவலும் இல்லை.
இதுகுறித்து தன்ஜித் புதா, ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் கூறுகையில், "ஊரில் என் சகோதரனின் மனைவியும், இரண்டு மகன்களும் அழுதுகொண்டிருக்கிறார்கள். என் தம்பி பணியாற்றிய ஹாகு பெசிக்கு செல்ல முயன்றேன். ஆனால், அங்கு செல்வதற்கு எந்த வழியும் இல்லாததால் என்னால் முடியவில்லை. அனைத்துச் சாலைகளும் பாலங்களும் அடித்துச் செல்லப்பட்டுவிட்டன. இப்போது நான் கையறு நிலையில் இருப்பதாக உணர்கிறேன்.
நீர்மின் திட்டப் பணிகள் நடைபெற்ற அனைத்து சுரங்க பாதைகளிலும் தற்போது மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்வது சாத்தியமில்லை என்றும், அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அதிகாரிகள் என்னிடம் கூறியுள்ளனர். ஏற்கனவே 10 நாட்கள் கடந்துவிட்ட நிலையில், நாட்கள் செல்லச் செல்ல எங்கள் கவலைகளும் அதிகரிக்கின்றன. என் தம்பி பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கிறேன்" எனத் தெரிவித்தார்.
மகனைத் தேடும் தந்தை
அந்த முகாம் பகுதியில் கூடியிருக்கும் கூட்டத்தில், பீகார் மாநிலம், சிவான் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ராஜேஷ் குமார் ராம் என்பவரும் ஒருவர். இவருடைய 22 வயது மகன் சூரஜ் குமார், திரிசூலி ஆற்றின் கரையோரம் உள்ள ஹாகு பெசிக்குக் கீழே அமைந்துள்ள பெட்ராபதியில், ஒரு பெட்ரோல் பங்க் அருகே டயர் கடை நடத்தி வந்தார். பெருவெள்ள பாதிப்புக்குப் பிறகு அவரைக் காணவில்லை.
இதுகுறித்து ராஜேஷ் குமார் ராம் 'ஈடிவி பாரத்' ஊடகத்திடம் கூறுகையில், "நான் கடந்த 32 ஆண்டுகளாக நேபாளத்தில் வசித்து வருகிறேன். என் மகன் இங்குதான் பிறந்தான். அவன் நலமுடன் இருக்கிறான் என்ற ஒரே ஒரு ஆறுதல் செய்தி மட்டுமே எனக்கு தேவை. என் மகனைத் தேடி வருவதாக மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள அதிகாரிகள் கூறுகிறார்கள். நானும் அவனைப் பற்றிய ஏதேனும் தகவல் கிடைக்குமா என்று அலைந்து கொண்டிருக்கிறேன்" என்று சோகத்துடன் தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையில், காணாமல் போனவர்களின் புகைப்படங்கள் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் சுவரில், மீட்கப்பட்டவர்களின் பட்டியலையும் நேபாள ராணுவம் ஒட்டியுள்ளது. அவர்கள் அந்த பட்டியலை புதுப்பித்து வருகின்றனர். காணாமல் போன தங்கள் உறவின்களைத் தேடுபவர்கள், மிகுந்த ஆர்வத்துடன் அந்த பட்டியலை பார்த்து வருகின்றனர்.
காணாமல் போனவர்களின் புகைப்படங்கள் ஒட்டப்பட்ட இடத்திற்கு அருகிலேயே ஒரு கொட்டகை உள்ளது. அங்கு நேபாள அதிகாரிகள், ஒன்றாக இணைக்கப்பட்ட தடிமனான காகிதக் கட்டுகளை வைத்துள்ளனர்.
ஒரு கட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் விவரங்கள் உள்ளன. மற்றொரு கட்டில் அடையாளம் காணப்படாத சடலங்களின் விவரங்கள், அவற்றின் நிலை மற்றும் புகைப்படங்கள் உள்ளன. மற்றொன்றில், வெள்ளத்தில் காணாமல் போனவர்களின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. மக்கள் நாள் முழுவதும் அங்கு வந்து, அந்தக் காகிதக் கட்டுகளைப் புரட்டி தேடிப் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கிறார்கள்.
இதுகுறித்து கன்ஷியாம் தாபா என்பவர் கூறுகையில், "இறந்தவர்கள் மற்றும் அடையாளம் காணப்படாத சடலங்களின் பட்டியலைப் பார்க்கும்போது என் மனதில் மிகுந்த அச்சம் எழுகிறது. அதில் என் மாமா மற்றும் சகோதரரின் பெயர்கள் இல்லாததை காணும்போது நிம்மதி பெருமூச்சு விடுகிறேன். காலம் செல்லச் செல்ல மங்கிப்போகும் நம்பிக்கையை இது மீண்டும் துளிர்க்க செய்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.
நேபாளத்தின் தேசிய பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு மற்றும் மேலாண்மை ஆணையம் அளித்துள்ள புள்ளி விவரங்களின்படி, இதுவரை 1,294-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். 583 வெளிநாட்டினர் உட்பட சுமார் 5,053 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர். இதுவரை சுமார் 13,100 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
அந்த முகாமுக்கு அருகிலேயே, நேபாளக் காவல் துறையைச் சேர்ந்த பெண் காவலர்கள், தனித்தனிப் பதிவேடுகளைப் பராமரித்து வருகின்றனர். அவற்றில், காணாமல் போன ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் வெளிநாட்டினர் குறித்த புதிய விவரங்கள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. பின்னர், இந்தத் தகவல்கள், மீட்புப் பணிக் குழுக்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுகின்றன.
இதில், கவலைக்குரிய விஷயம் என்னவென்றால், அந்த நான்கு பதிவேடுகளிலும் இன்னும் பல பெயர்கள் தொடர்ந்து சேர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. இது காணாமல் போனவர்களின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதை காட்டுகிறது.