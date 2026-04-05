ஈரானில் சிக்கிய போர் விமானியை மீட்டது எப்படி? திக் திக் நிமிடங்களை பகிர்ந்த டிரம்ப்; மறுக்கும் ஈரான்
எதிரிகளின் பகுதிக்குள் சிக்கிக்கொண்ட இரண்டு அமெரிக்க விமானிகள், தனித்தனி நடவடிக்கைகளின் மூலம் வெற்றிகரமாக மீட்கப்படுவது அமெரிக்க ராணுவ வரலாற்றிலேயே இதுவே முதல் முறையாகும் என ட்ரம்ப் தெரிவித்தார்.
Published : April 5, 2026 at 3:56 PM IST
வாஷிங்டன்: ஈரானில் சிக்கிய அமெரிக்க விமானப்படை வீரர்கள் மீட்கப்பட்டதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
ஈரானுக்கு எதிராக அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் இணைந்து தீவிர போர் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக சமீபத்தில் ஈரானின் முக்கிய ராணுவ தளவாடங்கள் மற்றும் அடிப்படை கட்டமைப்புகளை அழிக்கும் விதமாக அமெரிக்காவின் எஃப்-15இ ரக போர் விமானம் ஈரானுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதனை ஏப்ரல் 3 அன்று ஈரானின் புரட்சிகர பாதுகாப்பு படையினர், தங்களின் வான்பாதுகாப்பு அமைப்பின் மூலம் சுட்டு வீழ்த்தியதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
அமெரிக்காவும் இந்த தகவலை உறுதிப்படுத்திய நிலையில், அடுத்தகட்ட அதிர்ச்சி தகவலாக ஈரான், அமெரிக்காவின் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட போர் விமானங்களின் விமானிகளைத் தேடும் பணியில் களமிறங்கியது. இந்த நிலையில் ஈரானில் சிக்கியிருந்த இரண்டு அமெரிக்க வீரர்களையும் அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டு மீட்டிருப்பதாக அமெரிக்க தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
Good news for once.— Jack Murphy (@JackMurphyRGR) April 4, 2026
F-15 WSO recovered alive. Was escaping and evading. Massive fire fight on tgt. Iranians were actively looking for him in the area.
மேலும், வீரர் மீட்கப்பட்டது குறித்த சுவாரஸ்ய தகவலையும் அவர் 'ட்ரூத் சோஷியல்' சமூக வலைதளம் வாயிலாக பகிர்ந்துள்ளார்.
அந்த பதிவில் அவர் கூறியிருப்பதாவது, "சில மணி நேரங்களுக்கு முன்னர் அமெரிக்க ராணுவம் தனது வரலாற்றிலேயே மிகவும் துணிச்சலான தேடுதல் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு, அதை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியுள்ளது. ஈரானில் சிக்கிய விமானிகளை மீட்டுவிட்டோம். தற்போது அவர்கள் பாதுகாப்பாகவும், நலமாகவும் இருக்கிறார்.
அமெரிக்க அதிகாரிகள் 24 மணி நேரமும் அவர்களின் இருப்பிடத்தை உன்னிப்பாக கண்காணித்து, அவர்களை மீட்பதற்கான திட்டங்களை விடாமுயற்சியுடன் மேற்கொண்டனர். எனது நேரடி உத்தரவின் பேரில், அவர்களை மீட்டு வருவதற்காக, உலகின் மிகவும் உயரிய ஆயுதங்களுடன் டஜன் கணக்கான விமானங்களை அமெரிக்க ராணுவம் அனுப்பி வைத்தது.
Wheels up all friendlies out. C130 got a wheel stuck in the sand at the FARP and a Delta element had to come in and blow it in place. Whole op sounds dicey as hell but they pulled it off. Goodnight. https://t.co/3LuuXE1Jny— Jack Murphy (@JackMurphyRGR) April 5, 2026
|இதையும் படிங்க: சேலம் மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் 99 பேர் வேட்பு மனுத்தாக்கல்
மீட்கப்பட்ட விமானிக்கு காயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆனாலும், அவர் விரைவிலேயே குணமடைந்துவிடுவார். இந்த மீட்பு நடவடிக்கைக்கு முன்னதாக, மற்றொரு விமானியும் மீட்கப்பட்டார். இரண்டாவது மீட்பு நடவடிக்கை பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக, முதல் மீட்பு நடவடிக்கை பற்றி முன்னதாக தெரிவிக்கப்படவில்லை. எதிரிகளின் பிடியில் இருந்து இரண்டு விமானிகளை மீட்கும் பணி வெற்றிகரமாக நடந்துள்ளது.
Donald J. Trump Truth Social 04:05.26 12:08 AM EST— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 5, 2026
FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP
WE GOT HIM! My fellow Americans, over the past several hours, the United States Military pulled off one of the most daring Search and Rescue Operations in U.S. History, for one of our incredible…
எதிரிகளின் பகுதிக்குள் சிக்கிக்கொண்ட இரண்டு அமெரிக்க விமானிகள், தனித்தனி நடவடிக்கைகளின் மூலம் வெற்றிகரமாக மீட்கப்படுவது அமெரிக்க ராணுவ வரலாற்றிலேயே இதுவே முதல் முறையாகும். எந்த அமெரிக்கரையும் எதிரிகளின் பிடியில் விட்டுவிட்டு வரமாட்டோம். ஈரான் வான்பரப்பில் அமெரிக்கா முழுமையான ஆதிக்கம் செலுத்துவதை இந்த மீட்பு நடவடிக்கை நிரூபித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கை அமெரிக்கர்கள் அனைவருக்கும் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. அமெரிக்க ராணுவம் உலகிலேயே மிகச்சிறந்த, துணிச்சலான, கொடூரமான ராணுவமாகும்" என்றார்.
Iran’s national news network: Details of the U.S. failure in the pilot rescue operation will soon be revealed, backed by undeniable images and documented evidence.— Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) April 5, 2026
Stay tuned.
இந்த நிலையில், மும்பையில் உள்ள ஈரான் தூதரகம், இது தொடர்பாக புதிய தகவலைப் பகிர்ந்துள்ளது. அதில், "அமெரிக்காவின் இந்த மீட்பு ஆபரேஷன் தோல்வியுற்ற ஒன்று. இதற்கான ஆவணங்கள் மற்றும் படங்களை விரைவில் வெளியிடுவோம்" என தெரிவித்திருக்கின்றது.