பாகிஸ்தானில் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டங்களை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கும் மராத்தி குடும்பத்தினர்
கராச்சியில் உள்ள ‘ஃபிதா அலி’ இனிப்புக் கடை, விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு இனிப்பு வாங்குவோருக்கு சிறப்புத் தள்ளுபடி வழங்குவதுடன் விநாயகர், லட்சுமி தேவி உருவம் பொறித்த நாணயத்தையும் பரிசாக வழங்குகிறது.
Published : September 21, 2026 at 8:00 AM IST
கராச்சி/சத்ரபதி சாம்பாஜிநகர்: பாகிஸ்தானில் உள்ள கராச்சி நகரில், சுதந்திரத்துக்கு முந்தைய காலத்தில் இருந்து விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாடும் பாரம்பரியத்தை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கிறது ஒரு மராத்தி குடும்பம்.
கராச்சி நகரில் வசிக்கும் நாயக் குடும்பத்தினர், மகாராஷ்டிராவில் உள்ள கொங்கண் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள். இவர்கள், இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பிருந்தே கராச்சியில் வசித்து வருகின்றனர். அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த கிருஷ்ணாஜி நாயக் என்பவர்தான் முதன்முதலில் விநாயகர் சதுர்த்தி திருவிழா கொண்டாடுவதை கராச்சியில் தொடங்கி வைத்தார். அந்தப் பாரம்பரியத்தை அவர்களின் குடும்பத்தை சேர்ந்த ராஜேஷ் கிருஷ்ணா நாயக் மற்றும் முகேஷ் நாயக் ஆகியோர் முன்னெடுத்துச் சென்றனர். நாயக் குடும்பத்தினர், தொடர்ந்து தங்கள் கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தையும் பாதுகாத்து வருகின்றனர்.
இதில், குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், இங்கு வழிபாட்டுக்கு வைக்கப்படும் விநாயகர் சிலை, சந்தையில் இருந்து வாங்கப்படுவதில்லை. குடும்ப உறுப்பினர்களே ஒன்றிணைந்து விநாயகர் சிலைகளை தாங்களாகவே வடிவமைக்கிறார்கள்.
இதுகுறித்து, நாயக் குடும்பத்தை சேர்ந்த வினோத் தவ்லத்ராம் என்பவர் கூறுகையில், "தொடக்கத்தில் விநாயகர் சிலையை எவ்வளவு உயரத்தில் வடிவமைப்பது என்பது குறித்த புரிதல் இல்லாமல் இருந்தது. இருப்பினும் விடாமுயற்சியுடன் தொடர்ந்து 5 அடி உயர சிலையை உருவாக்கினோம்" என்று தெரிவித்தார்.
விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டத்தில், கராச்சியில் வசிக்கும் இஸ்லாமிய மக்களும் ஆர்வமுடன் தீவிரமாகப் பங்கேற்கின்றனர். குறிப்பாக, விநாயகர் சிலையை வீட்டிலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்லும்போது, அந்தப் பகுதியில் அக்கம் பக்கத்தில் வசிக்கும் இஸ்லாமியர்கள் உதவி செய்கிறார்கள். விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டத்துடன் தொடர்புடைய கலாச்சார நிகழ்வுகளை காண்பதற்காக அவர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் இதில் பங்கேற்கிறார்கள்.
மேலும், விநாயகர் சிலைகளை நீர்நிலைகளில் கரைக்கும்போது, மகாராஷ்டிராவில் நடக்கும் கொண்டாட்டங்களை பிரதிபலிக்கும் நிகழ்வுகளை பார்க்க முடியும். இதுகுறித்து கராச்சியில் வசிக்கும் விஷால் ராஜ்புத் என்பவர் கூறுகையில், "விநாயகர் சிலையை நீர்நிலைகளில் கரைக்க ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லும்போது, மகாராஷ்டிராவில் நடக்கும் விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தை போல, பாரம்பரிய முரசு சத்தமும், ‘கணபதி பாப்பா மோரியா’ கோஷங்களும் இங்கு எதிரொலிக்கும்.
நமது கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியங்களைப் பாதுகாக்கவும், இவற்றை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கடத்தவும் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டங்களில் குழந்தைகளின் பங்களிப்பை அதிகரிக்க முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறோம். இங்கு விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாடுவதற்கு எவ்விதத் தடையும் இல்லை" என்று தெரிவித்தார்.
கராச்சியில் சுமார் 150 மராத்தியக் குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இதன் விளைவாக, இங்கு விநாயகர் சதுர்த்தி ஒரு தனித்துவமான, சிறப்பான கொண்டாட்டமாகக் கருதப்படுகிறது. அங்குள்ள பாரம்பரியத்தின்படி, விநாயகர் சிலைக்கு வழிபாடுகளும் ஆரத்தியும் மிகுந்த உத்வேகத்துடன் நடத்தப்படுகின்றன. இவற்றுடன், பல்வேறு கலாச்சார நிகழ்ச்சிகளும், ஆன்மிக கண்காட்சிகளும் நடைபெறும்.
கராச்சியில் உள்ள பழமையான ரத்னேஷ்வர் மகாதேவ் கோவிலில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா மிகுந்த உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்படுகிறது.
கராச்சியில் உள்ள புகழ்பெற்ற மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ‘ஃபிதா அலி’ இனிப்புக் கடை, விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு இனிப்புகளை வாங்குவோருக்கு சிறப்புத் தள்ளுபடி வழங்குகிறது. விநாயகர் மற்றும் லட்சுமி தேவியின் உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு நாணயமும் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு இந்து பண்டிகையின் போதும் இந்தக் கடை சிறப்புப் பரிசுகளை வழங்குகிறது என்று விஷால் ராஜ்புத் தெரிவித்தார்.
புனே நகரில் உள்ள புகழ்பெற்ற தக்துஷேத் கணபதியை பொன்று ஒரு சிலை இங்குள்ள பழமையான கோவிலில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சிலையை பராமரிப்பதில் உள்ளூர் இஸ்லாமியர்களும் தங்களால் இயன்ற உதவிகளைச் செய்கின்றனர். சில இடங்களில், விநாயகர் சிலைகளை பிரதிஷ்டை செய்வதற்காக வீதிகளிலேயே மேடைகள் அமைக்கப்படுகின்றன.