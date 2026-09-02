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துயரத்தில் மூழ்கிய நேபாளம்: வெள்ளத்தில் சிக்கி மாயமானவர்களுக்கு இறுதிச்சடங்கு செய்யும் குடும்பத்தினர்

தந்தையோ, தாயோ, மகனோ, மகளோ.. இப்படி எந்த உறவாக இருந்தாலும், அவர்கள் இறந்துவிட்டார்களா, இல்லையா என்பது தெரியாமலேயே அவர்களுக்கு இறுதிச்சடங்கு செய்யும் வலி மிகக் கொடுமையான ஒன்று.

நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கி மாயமானவர்களுக்கு இறுதிச்சடங்கு செய்யும் குடும்பத்தினர்
நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கி மாயமானவர்களுக்கு இறுதிச்சடங்கு செய்யும் குடும்பத்தினர் (AFP Video Screengrab)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 2, 2026 at 5:46 PM IST

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காத்மாண்டு: நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கி காணாமல் போனவர்களை ஒரு வாரமாகியும் கண்டுபிடிக்க முடியாததால், அவர்கள் இறந்துவிட்டதாகவே கருதி அவர்களின் குடும்பத்தினர் இறுதிச்சடங்கு செய்யும் காட்சிகள் காண்போரின் நெஞ்சை பதற வைக்கிறது.

நேபாளத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி ஏற்பட்ட வெள்ளமானது, அந்நாட்டை மட்டுமல்லாமல் உலகையே அச்சத்தில் உறைய வைத்துள்ளது.

கடல் சுனாமியையே மிஞ்சும் அளவுக்கான பெரு வெள்ளம், நேபாளத்தை தாக்கியது. இமயமலை சிகரங்களில் இருந்து மிகப்பெரிய பனிப்பாறை திபெத்தில் உள்ள நதியில் விழுந்ததால் நேபாளத்தில் இந்த பயங்கர வெள்ளம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

நேபாளத்தின் போடே கோஷி, திரிசூலி, லெண்டே கோலா ஆகிய நதிகளில் ஏற்பட்ட இந்த வெள்ளம், 5 மாவட்டங்களை உருக்குலையச் செய்துள்ளது.

இந்த வெள்ளத்தில் சிக்கி 1,100-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாக கூறப்படும் நிலையில், 4,500-க்கும் அதிகமானோர் மாயமாகியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

காணாமல் போனவர்களை தேடும் பணியில் நேபாள ராணுவம், காவல்துறை, பேரிடர் மீட்புப் படையினர் கடந்த ஒரு வாரகாலமாக தேடி வருகின்றனர். ஆனால், அவர்கள் பெரும்பாலும் சடலங்களாகவே மீட்கப்படுகிறார்கள். மிக சொற்பமான நபர்களே உயிருடன் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.

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இதே நிலை தொடர்வதால், தங்களின் அன்புக்குரிய உறவுகள் எப்படியும் கிடைத்து விடுவார்கள் என எண்ணி இருந்த மக்கள், தற்போது நம்பிக்கையை இழந்துள்ளனர்.

இதனால் நூற்றுக்கணக்கான நேபாள குடும்பத்தினர், மாயமான தங்கள் உறவுகளை இறந்துவிட்டதாகவே கருதி, கனத்த இதயத்துடன் அவர்களுக்கு இறுதிச்சடங்கு செய்து வருவதை பார்க்க முடிகிறது.

தந்தையோ, தாயோ, மகனோ, மகளோ.. இப்படி எந்த உறவாக இருந்தாலும், அவர்கள் இறந்துவிட்டார்களா, இல்லையா என்பது தெரியாமலேயே அவர்களுக்கு இறுதிச்சடங்கு செய்யும் வலி மிகக் கொடுமையான ஒன்று.

இவ்வாறு தனது கணவருக்கு இறுதிச்சடங்கு செய்துவிட்டு வந்த பெண் ஒருவர் கூறுகையில், "பல இடங்களில் தேடி விட்டோம். ஒருகட்டத்தில், உயிருடன் இருக்க வாய்ப்பில்லை எனக் கருதி பிணவறைகளிலும் சென்று தேடி விட்டோம். ஆனால், என் கணவர் கிடைக்கவில்லை.

அவர் உயிருடன் இருப்பார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை. எனவே, அவர் ஆன்மாவாவது நிம்மதியாக இருக்கட்டும் என்ற எண்ணத்தில்தான் அவருக்கு இறுதிச்சடங்கு செய்திருக்கிறோம்" என கண்ணீருடன் கூறினார்.

இது ஒருபுறம் இருக்க, வெள்ளத்தில் சிக்கி காணாமல் போனவர்கள் நீர் மின்நிலைய சுரங்கப் பாதைகளில் இருக்கக் கூடும் என்ற நம்பிக்கையில் அங்கு தேடுதல் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ஆனால், அனைத்து சுரங்கப் பாதை வாயில்களிலும் டன் கணக்கில் சகதிகள் அடைத்து இருப்பதால், உள்ளே இருந்தாலும் அவர்கள் உயிருடன் இருக்க வாய்ப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது.

இருந்தபோதிலும், ஏதேனும் அதிசயம் நிகழ்ந்துவிடாதா என்ற எண்ணத்தில் சுரங்கப் பாதைகளில் தேடுதல் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளதாக நேபாள வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஷிசிர் கானல் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

நேபாள் வெள்ளம்
நேபாள் வெள்ளம் பலி எண்ணிககை
இறுதிச்சடங்கு
பனிப்பாறை
NEPAL FLOOD

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