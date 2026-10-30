அமெரிக்காவின் வடக்கு டகோட்டா மாகாணத்தில் மகாத்மா காந்தி சிலை திறப்பு
"உலகம் முழுவதும் பிளவுப்பட்டு கிடக்கும் சூழலில் காந்தியடிகளின் அகிம்சை செய்தியை பரப்புவது மிகவும் முக்கியமானது ஆகும்"
Published : October 30, 2026 at 11:05 PM IST
சியாட்டில்: அமெரிக்காவின் வடக்கு டகோட்டா மாகாணம் பிஸ்மார்க் நகரில் உள்ள பீஸ் பார்க் பகுதியில் மகாத்மா காந்தியடிகளின் முழு உருவச் சிலை திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவில் பல்வேறு மாகாணங்களில் காந்தியடிகளின் சிலை உள்ள போதிலும், வடக்கு டகோட்டா மாகாணத்தில் காந்தி சிலை அமைவது இதுவே முதன்முறை ஆகும்.
சியாட்டிலில் உள்ள இந்தியத் தூதரகத்தின் உதவியுடனும், வடக்கு டகோடாவில் உள்ள இந்திய-அமெரிக்க சமூகத்தின் நீண்டகால முயற்சியின் பலனமாகவும் அங்கு மகாத்மா காந்தி சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது.
அந்த சிலைக்கு அருகே வைக்கப்பட்டுள்ள பதாகையில், "இந்திய மக்களிடம் இருந்து வடக்கு டகோடா மக்களுக்கு" என்ற வாசகம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் "உலக மக்கள் அனைவருடனும் நட்பு பாராட்டுவதும், மனிதர்கள் அனைவரையும் ஒரே குடும்பமாக பார்ப்பதுமே மிகச் சிறந்த பாதை" என்ற காந்தியடிகளின் பொன்மொழியும் அதில் இடம்பெற்றுள்ளது.
மகாத்மாவின் 157-வது பிறந்தநாளை ஒட்டி, இந்த சிலை திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து சியாட்டிலில் உள்ள இந்தியத் தூதர் பிரகாஷ் குப்தா கூறுகையில், "இன்று உலகமே பிளவுபட்டு கிடப்பதை பார்க்க முடிகிறது. பல இடங்களில் மோதல்களும், போர்களும் தீவிரமடைந்துள்ளன.
இதுபோன்ற ஒரு சூழலில் மகாத்மா காந்தியின் அகிம்சைச் செய்தி வட டகோடாவிலிருந்து அமெரிக்காவிற்கு மட்டுமல்லாமல் உலகத்தின் பிற பகுதிகளுக்கும் பரவுவது மிக முக்கியமானது.
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ஏனெனில், உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடான இந்தியாவும், உலகின் பழமையான ஜனநாயக நாடான அமெரிக்காவும் ஒன்றை ஒன்று எப்படிப் பார்க்கின்றன என்பது மிக முக்கியமானது" என்றார்.
காந்தியடிகளின் சிலை திறப்பு விழாவில் வடக்கு டகோடா ஆளுநர் கெல்லி ஆர்ம்ஸ்ட்ராங் (Kelly Armstrong), அவரது மனைவி கெர்ஸ்டி ஆர்ம்ஸ்ட்ராங், வேளாண்மை ஆணையர் டக் கோஹ்ரிங் (Doug Goehring), பிஸ்மார்க் பூங்காக்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு மாவட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் இந்திய-அமெரிக்கச் சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.