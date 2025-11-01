லக்னோவின் சமையல் பாரம்பரியம்... ஐ.நா-வால் அங்கீகாரம்!
உத்தரப்பிரதேச மாநில தலைநகரான லக்னோ, “உணவுப் பண்பாடு” பிரிவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 1, 2025 at 5:46 PM IST
ஐக்கிய நாடுகள்: லக்னோ அதன் பன்முகத்தன்மை கொண்ட சமையல் பாரம்பரியத்திற்காக யுனெஸ்கோவின் “சிறந்த படைப்புகள் கொண்ட நகரங்கள்” பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
யுனெஸ்கோவின் தலைமை இயக்குநர் ஆட்ரி அசோலே, அதன் படைப்பாற்றல் நகரங்கள் பட்டியலில் புதிதாக 58 நகரங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி, இதில் இப்போது 100-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளின் 408 நகரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இதில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் தலைநகரான லக்னோ, “உணவுப் பண்பாடு” பிரிவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. “இந்தியாவிற்கு இது பெருமையான தருணம். லக்னோவின் சமையல் பாரம்பரியம் இப்போது உலக அரங்கில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது” என்று யுனெஸ்கோவிற்கான இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதிகள் குழு மகிழ்ச்சி பாராட்டியுள்ளது.
பிரபலமான தெருவோர கொறிக்கும் உணவுகள் முதல் உயர் தர சைவ அசைவ உணவுகள், இனிப்புகள் என உணவு பட்டியலை பன்முகத் தன்மையுடன் வைத்திருக்கும் நகரமாக லக்னோ திகழ்கிறது. பொதுவாகவே லக்னோ அதன் பாரம்பரிய உணவுக்காக புகழ் பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒரு நகரத்தின் சமையல் படைப்பாற்றலைப் பேணுவதற்கும், அதன் வளர்ச்சிக்கு உதவுவதற்கும் உலக நகர தினத்தன்று இந்த அங்கீகாரம் வழங்கப்படுகிறது. இதன்மூலம் பட்டியலிடப்பட்ட நகரங்கள் மேலும் பல முதலீடுகளை ஈர்க்கும் என்று ஆட்ரி அசோலே தெரிவித்துள்ளார்.
2004-ம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கீழ் நிறுவப்பட்ட UCCN எனும் யுனெஸ்கோ கிரியேட்டிவ் சிட்டிஸ் நெட்வொர்க், நகரங்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க அதன் கலாச்சாரம் மற்றும் படைப்பாற்றலை பேணும் இலக்குகளை நிலையாகக் கொண்டுள்ளது. யுசிசிஎன் வழங்கும் அங்கீகாரம் சமூக ஒற்றுமைகளையும், வேலைவாய்ப்புகளையும் நகரங்களில் உருவாக்குகிறது.
மேலும், பட்டியலிடப்பட்ட நகரங்களின் சுற்றுச்சூழலை பேணும் வகையிலும் பல திட்டங்களை யுனெஸ்கோ கிரியேட்டிவ் சிட்டிஸ் நெட்வொர்க் கொண்டுள்ளது.
இந்த பட்டியலில் பல துறைகளில் சிறந்து விளங்கும், பல்வேறு நகரங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இசைக்காக கிசுமு (கென்யா) மற்றும் நியூ ஆர்லியன்ஸ் (அமெரிக்கா), வடிவமைப்பிற்காக ரியாத் (சவுதி அரேபியா), திரைப்படத்திற்காக கிசா (எகிப்து), கட்டடக் கலைக்காக ரோவானிமி (பின்லாந்து), ஊடகக் கலைகளுக்காக மலாங் (இந்தோனேசியா) மற்றும் இலக்கியத்திற்காக அபெரிஸ்ட்வித் (இங்கிலாந்து) போன்றவை புதிதாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நகரங்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன.
படைப்பாற்றல் நகரங்களைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் ஒன்று கூடும், யுனெஸ்கோ கிரியேட்டிவ் சிட்டிஸ் நெட்வொர்கின் 2026 ஆண்டு மாநாட்டிற்காக, 2019-ல் இசைக்கான படைப்பாற்றல் நகரமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட எஸ்ஸௌய்ராவில் (மொராக்கோ) நகரம் தேர்வாகியுள்ளது.