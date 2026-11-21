'இந்தியா 7% வளர்ச்சியுடன் அசத்துகிறது' - அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் புகழாரம்
அமெரிக்காவிலும் வட்டி விகிதங்கள் குறைக்கப்பட்டால் 14 முதல் 15 சதவீதம் வரை பொருளாதார வளர்ச்சியை அடைய முடியும் என்றும் அதிபர் டிரம்ப் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
Published : November 21, 2026 at 12:04 PM IST
வாஷிங்டன்: இந்தியா 7 சதவீத வளர்ச்சியுடன் பொருளாதாரத்தில் அசத்தி வருவதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.
பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலா பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அமெரிக்கா திரும்பினார். இதனையடுத்து, வெள்ளை மாளிகையில் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், 'கடந்த நான்கு நாட்களில் 20-க்கும் மேற்பட்ட உலகத் தலைவர்களைச் சந்தித்தேன். இதில் தாய்லாந்து மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் நாடுகளுடன் இரண்டு புதிய வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. இன்னும் 10 புதிய ஒப்பந்தங்கள் மிக விரைவில் இறுதி செய்யப்பட உள்ளன' என்றார்.
இந்தியப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பாராட்டு
இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் வட்டி விகிதங்கள் குறித்து அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வெகுவாக பாராட்டினார். அப்போது அவர், 'இந்தியாவைப் பாருங்கள். அங்கு வட்டி விகிதங்கள் குறைவாக உள்ளன. ஆனால் 7 சதவீதப் பொருளாதார வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளனர்' என்று சுட்டிக் காட்டினார்.
மேலும், இந்தியாவைப் போல் அமெரிக்காவிலும் வட்டி விகிதங்கள் குறைக்கப்பட்டால் 14 முதல் 15 சதவீதம் வரை பொருளாதார வளர்ச்சியை அடைய முடியும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
குவாட் கூட்டமைப்பின் புதிய அறிவிப்புகள்
அமெரிக்கா, இந்தியா, ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய 'குவாட்' கூட்டமைப்புத் தலைவர்களுடனான சந்திப்பு குறித்தும் அதிபர் டிரம்ப் இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் விவரித்தார்.
அப்போது அவர், 'பொருளாதாரப் பாதுகாப்பு விவகாரங்களில் ஒத்துழைப்பு வழங்குவதற்காக முதன்முறையாக 'குவாட் பணியகத் தலைவர்கள் மன்றம்' அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கடல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளில் புதிய கூட்டு முயற்சிகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது' என்றார்.
இந்தியா - அமெரிக்கா வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தை பின்னணி
இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் தங்களது வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் முதல் கட்டத்திற்கான கட்டமைப்பைக் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இறுதி செய்திருந்தன. இருப்பினும், சர்வதேச அளவில் வரி விதிப்பு நடைமுறைகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் காரணமாக, இந்த ஒப்பந்தம் குறித்து அடுத்தகட்டப் பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
அமெரிக்கச் சந்தையில் வங்கதேசம், வியட்நாம் மற்றும் கம்போடியா ஆகிய போட்டி நாடுகளை விட தனது பொருட்களுக்குக் குறைந்த இறக்குமதி வரி விதிக்கப்பட வேண்டும் என அமெரிக்காவிடம் இந்தியா தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.