தொடரும் போர்: மீளா பதற்றத்தில் வளைகுடா நாடுகள்; கச்சா எண்ணெய் விலை உயர வாய்ப்பு

இஸ்ரேல் தாக்குதலில் சேதமடைந்த கட்டடம்
இஸ்ரேல் தாக்குதலில் சேதமடைந்த கட்டடம் (AP)
Published : March 7, 2026 at 8:31 AM IST

கடந்த சனிக்கிழமை ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் இணைந்து தாக்குதல் நடத்தியது. இதைத்தொடர்ந்து இரு நாடுகளின் கூட்டு தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ஈரான் ராணுவமும் இஸ்ரேல் மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகங்கள் மீது ஏவுகணகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. ஒன்பது நாட்களாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் போரில் இதுவரை 1000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பலியாகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

8:28 AM, 7 Mar 2026 (IST)

ஈரான் சரணடைவதே ஒரே தீர்வு: அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்

ஈரான் மீது அமெரிக்க-இஸ்ரேல் கூட்டுப்படைகள் தொடர் தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், ஈரான் சரணடைந்தால் மட்டுமே போர் நிறுத்தம் ஏற்படும் என அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அமெரிக்காவை தொடர்ந்து சோதித்தால், வரலாறு காணாத இழைப்பை ஈரான் சந்திக்க நேரிடும் எனவும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

