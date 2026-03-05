ETV Bharat / international

6வது நாளாக தொடரும் போர்: ஈரானிய போர்க்கப்பலை மூழ்கடித்த அமெரிக்கா

கோப்புப்படம் - ஈரானிய ஏவுகணை ஏவுதளம்
கோப்புப்படம் - ஈரானிய ஏவுகணை ஏவுதளம் (AP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 5, 2026 at 9:09 AM IST

Choose ETV Bharat

இஸ்ரேல், அமெரிக்கா - ஈரான் போரானது இன்று 6வது நாளாக தொடர்ந்து வருகிறது. நேற்று ஈரானிய போர்க்கப்பலை அமெரிக்க நீர்மூழ்கிக் கப்பல் வீழ்த்தியதைத் தொடர்ந்து, இன்று அதிகாலை இஸ்ரேல் மீது ஈரான் ஏவுகணைகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. முன்னதாக, ஈரானின் ஆதரவுடன் இயங்கி வருகிற ஹிஸ்புல்லா அமைப்பை குறிவைத்து லெபனானின் பெய்ரூட் பகுதிகளில் இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தியது. அதனைத் தொடர்ந்து ஈரானின் பாதுகாப்பு படைகள் மற்றும் அரசு கட்டடங்கள் மீது இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் இணைந்து குண்டுவீச்சை தீவிரப்படுத்தின.

கடந்த சனிக்கிழமை ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் இணைந்து தாக்குதல் நடத்தியதிலிருந்து போர் தொடங்கியது. இரு நாடுகளின் கூட்டு தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ஈரானும் இஸ்ரேல் மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகங்கள்மீது ஏவுகணகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இந்த போரானது குறைந்தது ஒரு மாதம் அல்லது அதற்கு மேலும் நீடிக்கலாம் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ள நிலையில் நாளுக்கு நாள் போரின் தாக்குதல் அதிகரிக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதற்கிடையே உலகின் முக்கிய நீர்வழித்தடமான ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடியது. இதற்கு எதிர்வினையாற்றும் விதமாக வளைகுடா வழியாக கடல்சார் வர்த்தகத்திற்கான அரசியல் ஆபத்து காப்பீட்டை அறிவித்திருக்கிறார். மேலும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக அமெரிக்க கடற்படை டேங்கர்களை அழைத்துச் செல்லும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

இதனிடையே இந்த போரின் தாக்கம் காரணமாக, வளைகுடா நாடுகளில் சிக்கி தவிக்கிற இந்தியர்களை மீட்டு, நாடு கொண்டுவரும் முயற்சிகளை இந்திய அரசு முன்னெடுத்து வருகிறது. அதற்காக, சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

LIVE FEED

9:43 AM, 5 Mar 2026 (IST)

இந்திய கடல்பகுதியை எட்டிய போர்

கிழக்கு இந்திய துறைமுகத்திலிருந்து ஈரானுக்கு திரும்பிச் சென்ற ஐஆர்ஐஎஸ் தேனா என்ற போர்க்கப்பலை அமெரிக்க நீர்மூழ்கிக் கப்பல் தாக்கி மூழ்கடித்துள்ளதாக அமெரிக்கா தெரிவித்திருக்கிறது. ஈரான் கடற்படைக்கு சொந்தமான கப்பல் ஒன்று இலங்கை கடற்பரப்பில் தாக்குதலுக்கு உள்ளானதாகவும், அதிலிருந்து 101 பேரை காணவில்லை என்றும் நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஈரானில் தொடங்கிய போரானது இந்திய பெருங்கடல் பகுதிக்கு வந்துள்ளது நிலையில், மேற்கு ஆசியா மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் இது கவலையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த தாக்குதலானது இந்திய பெருங்கடலில் இருந்து நூறு மைல்களுக்கு அப்பால் நடந்திருந்தாலும், அமெரிக்க நீர்மூழ்கிக்கப்பல் இந்திய பெருங்கடல் வரை வந்து தாக்கியிருப்பதாக அமெரிக்க பாதுகாப்பு செயலாளர் பீட் ஹெக்செத் கூறியுள்ளார். இந்த தாக்குதல் நடைபெறுவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு ஈரான் போர்க்கப்பலானது விசாகபட்டினத்தில் இருந்துள்ளது. இக்கப்பலின் மாலுமிகள் அங்கு உணவருந்திக்கொண்டு, மற்ற நாடுகளைச் சேர்ந்த மாலுமிகளோடு கடற்படை பயிற்சிகளில் பங்கேற்றுள்ளனர். வங்காள விரிகுடாவிலிருந்து அக்கப்பல் புறப்பட்டபோது போருக்கு செல்லும் நோக்கமின்றி, நட்புரீதியாகத்தான் சென்றுள்ளது. இந்நிலையில் இந்தியாவுக்கு விருந்தினராக வந்திருந்த ஒரு கப்பலை அமெரிக்கா குறிவைத்து அழித்திருப்பது இங்கு பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இருப்பினும் இதை ‘அமைதியான மரணம்’ என்று அமெரிக்கா குறிப்பிட்டுள்ளது.

TAGGED:

IRAN LIVE
IRAN WAR
TRUMP NETANYAHU
ஈரான் போர்
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.