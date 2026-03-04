ETV Bharat / international

ஈரான் போர்: இஸ்ரேல் தாக்குதலில் லெபனானில் 4 பேர் உயிரிழப்பு; ஸ்பெயினுக்கு டிரம்ப் அச்சுறுத்தல்

தெஹ்ரான் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்
தெஹ்ரான் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் (AP)
Published : March 4, 2026

ஈரான் மீதான போர் தொடங்கி 4 நாட்கள் நிறைவடைந்த நிலையில், யுத்தம் இன்னும் பல வாரங்கள் அல்லது அதற்கு மேலும் நீடிக்கலாம் என்று அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியிருக்கிறார். இதுவரை நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் ஈரானின் எதிர்காலத் தலைவர்களாக உருவாக இருந்த சிலர் உட்பட, சுமார் 800 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார். ஈரானின் ஏவுதளங்கள் மற்றும் அணுசக்தி நிலையங்கள் மீது வான்வெளி தாக்குதலை நடத்தியதாக இஸ்ரேல் தெரிவித்திருந்த நிலையில், ஈரானும் இஸ்ரேல் மற்றும் வளைகுடா பகுதிகளில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகங்கள் மீது பதில் தாக்குதல் நடத்தியதாக தெரிவித்திருக்கிறது.

நேற்று ஈரான் மற்றும் லெபனான் ஆகிய இரண்டு நாடுகளிலும் தாக்குதல் நடத்தியபிறகு, ஹிஸ்புல்லா அமைப்பை சேர்ந்தவர்களுக்கு பதிலடி கொடுத்ததாக இஸ்ரேல் தெரிவித்தது. இதனால் சவுதி அரேபியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகங்கள் மீது ஈரான் ஏவுகணை தாக்குதலை நடத்தியது. மேலும் இஸ்ரேல் மீதும் டஜன்கணக்கில் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளை வீசியது. அதில் இஸ்ரேலைச் சேர்ந்த 11 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இந்நிலையில், போர் பதற்றம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது. ஈரானின் ஏவுகணை தளங்கள் மற்றும் கடற்படையை அழிப்பதையும், அணு ஆயுதம் கிடைப்பதை தடுப்பதையும் உறுதி செய்யும்வரை இந்த போர் தொடரும் என்று டிரம்ப் தெரிவித்திருக்கிறார். இதனால் உலக நாடுகள் பதற்றத்தில் உள்ளன.

LIVE FEED

10:45 AM, 4 Mar 2026 (IST)

ஸ்பெயினுடன் இனிமேல் வர்த்தகம் இல்லை

ஈரான் மீதான அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் கூட்டு தாக்குதல்களுக்கு வட அமெரிக்க - ஐரோப்பிய நாடுகள் அமைப்பான நேட்டோ ஆதரவு அளிக்கவில்லை. மேலும் செலவினங்களை அதிகரிப்பதற்கும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. எனவே இதனை காரணம் காட்டி, ஸ்பெயின் நாட்டுடனான வர்த்தகத்தை தொடரப்போவதில்லை என்று டிரம்ப் தெரிவித்திருக்கிறார். “இனிமேல் ஸ்பெயினுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை” என டிரம்ப் திட்டவட்டமாக கூறியிருக்கிறார். அதற்கு முன்னதாக ராணுவ கூட்டுத்தளங்களை, ஈரான் மீதான தாக்குதலுக்கு அமெரிக்கா பயன்படுத்த ஸ்பெயின் அனுமதி அளிக்கவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து டிரம்ப் உடனடியாக இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார்.

10:36 AM, 4 Mar 2026 (IST)

லெபனானில் 4 பேர் உயிரிழப்பு

லெபனானை அடிதளமாக கொண்ட ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு ஈரானுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வருவதாக இஸ்ரேல் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வரும் நிலையில், நேற்று லெபனானின் பெய்ரூட் சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள கிராமங்களைச் சேர்ந்தவர்களை உடனடியாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு இஸ்ரேல் அறுவுறுத்தி இருந்தது. மேலும் ஹிஸ்புல்லா அமைப்பினர் வசிக்கும் பகுதிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தவிருப்பதாக தெரிவித்திருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, கிழக்கு லெபனானில் உள்ள பால்பெக்கில் ஒரு கட்டிடத்தின்மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தியதில் 4 பேர் கொல்லப்பட்டதாகவும், 6 பேர் காயமடைந்ததாகவும் லெபனான் அரசு தெரிவித்திருக்கிறது. மேலும், இடர்பாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது.

