ETV Bharat / international

வியட்நாம் படகு விபத்து: தமிழகத்தை சேர்ந்த 10 பேர் உயிரிழந்த சோகம்

வியட்நாம் படகு விபத்து
வியட்நாம் படகு விபத்து (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 8:18 PM IST

|

Updated : July 11, 2026 at 9:00 PM IST

Choose ETV Bharat

தெற்கு வியட்நாமில் சுற்றுலாப் படகு ஒன்று மாலை கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில், படகில் பயணித்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 10 பேர் உட்பட 15 பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

வியட்நாமில் இன்று (ஜூலை 11) 32 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள், 4 பணியாளர்களுடன் அதிவேகப் படகு ஒன்று ஹான் மே ரூட் (Han May Rut) பகுதியில் இருந்து ஃபுகுவோக் தீவு அருகே உள்ள ஆன் தோய் (An Thoi Port) துறைமுகத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது, ஹான் மே ரூட் ங்வோய் (Hon May Rut Ngoai) பகுதிக்கு அப்பால் சுமார் 400 மீட்டர் தொலைவில், இந்தியர்கள் பயணித்த அந்த படகு திடீரென கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. அதில், படகில் இருந்த அனைவரும் கடலில் விழுந்துள்ளனர்.

அதை பார்த்த அருகில் இருந்த நபர்கள் உடனடியாக அப்பகுதிக்கு சென்று மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த விபத்தில் இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் உள்பட 15 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அதில், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 10 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மீட்புப் பணியில் கடலோரக் காவல்படை, கடற்படை, எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

LIVE FEED

9:07 PM, 11 Jul 2026 (IST)

திருச்சியை சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழப்பு

திருச்சி மாவட்டம் எடமலைப்பட்டி புதூர் அன்பு நகரை சேர்ந்த அழகுராஜன் (38), திருவானைக்காவல், ஸ்ரீரங்கம் பகுதியை சேர்ந்த பாலாஜி (40), பீமநகர் பகுதியை சேர்ந்த ஷேக் அப்துல்லா ஆகியோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

9:05 PM, 11 Jul 2026 (IST)

தருமபுரியை சேர்ந்த ஒருவர் உயிரிழப்பு

படகு விபத்தில் தருமபுரியை சேர்ந்த செந்தில் குமார் (45) என்பவர் உயிரிழந்துள்ளார். தருமபுரி மாவட்டம், கடத்தூரைச் சேர்ந்த ஜெயவேல் என்பவரது மகன் செந்தில்குமார். தொழிலதிபரான இவர் தருமபுரியில் மாவட்ட அளவில் லாவா மொபைல் ஏஜென்சி, ஆர்.ஓ சிஸ்டம் ஏஜென்சி, கடத்தூரில் அலுமினிய பாத்திரங்கள் செய்யும் நிறுவனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களை நடத்தி வந்துள்ளார். இவருக்கு, பூவிழி (40) என்ற மனைவியும், லோகஶ்ரீ (7) என்ற பெண் குழந்தையும் உள்ளனர்.

8:58 PM, 11 Jul 2026 (IST)

இந்திய தூதரகம் உதவி எண்கள் அறிவிப்பு

படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளின் குடும்பத்தினருக்கும், உறவினர்களுக்கும் உதவுவதற்காக ஹோ சி மின் நகரில் உள்ள இந்திய தூதரகத்திலும், ஹனோயில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளது. உதவி எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. +84362817930,+84915523714 மற்றும் +84334520414 ஆகிய தொலைபேசி எண்களை அழைக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

8:55 PM, 11 Jul 2026 (IST)

குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இரங்கல்

வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

8:49 PM, 11 Jul 2026 (IST)

வியட்நாம் விபத்தில் உயிரிழந்த நபர்களின் விவரம்

தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த செந்தில்குமார், முருகபிரபு, ஸ்ரீதர், ஷேக் அப்துல்லா, பாலாஜி, வினயகுமார், ரவிசங்கர், சந்தோஷ் குமார், பாபு, அழகுராஜன் ஆகிய 10 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அதேபோல், ஆந்திராவை சேர்ந்த 3 பேரும், கேரளம் மாநிலத்தை சேர்ந்த 2 பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர்.

8:46 PM, 11 Jul 2026 (IST)

தமிழக அரசு உதவி எண்கள் அறிவிப்பு

வியட்நாமின் ஹோ சி மின் நகரில் உள்ள இந்திய துணைத் தூதரகத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறையும், ஹனோயில் ஒரு கட்டுப்பாட்டு அறையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அயலகத் தமிழர் நலத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹோ சி மின் நகர் தொடர்பு எண்கள்:-

+84 36 281 7930

+84 91 552 37 14

+84 33 452 0414

ஹனோ தொடர்பு எண்:-

+84 91 308 9165

வியட்நாம் நாட்டின் படகு விபத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களுக்கு உதவி தேவைப்படும் நிலையில், அவர்களோ அல்லது தமிழ்நாட்டில் உள்ள அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களோ, தமிழ்நாடு அரசின் அயலகத் தமிழர் நலத்துறையின் 24/7 தொடர்புகொள்ள கட்டணமில்லா உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவிற்குள் - 1800 309 3793; வெளிநாடு - +91 80 6900 9900 (Missed Call); +91 80 6900 9901 ஆகிய தொலைப்பேசி எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

8:41 PM, 11 Jul 2026 (IST)

பிரதமர் மோடி இரங்கல்

பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “வியட்நாம் விபத்தில் இந்தியர்கள் 15 பேர் உயிரிழந்த தகவலறிந்து மிகுந்த வேதனை அடைந்தேன். விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையக் கடவுளை பிரார்த்திக்கிறேன். இந்திய தூதரகம், துணை தூதரகம் சார்பில் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்யத் தயாராக உள்ளது. நிலைமையை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

8:36 PM, 11 Jul 2026 (IST)

முதலமைச்சர் விஜய் இரங்கல்

வியட்நாம் படகு விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளை வழங்கிட இந்திய தூதரக உயர் அலுவலர்களுடன் இணைந்து செயல்படுமாறு தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மேலும், உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை விரைவில் தமிழ்நாட்டிற்குக் கொண்டுவருவதற்கு இந்தியத் தூதரகம் வாயிலாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் உத்தரவிட்டுள்ளார். இவ்விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் உறவினர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துள்ளார்.

8:28 PM, 11 Jul 2026 (IST)

பழனியை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணி உயிரிழப்பு

வியட்நாம் படகு விபத்தில் பழனியைச் சேர்ந்த முருகபிரபு என்பவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் முருகபிரபு (44) மற்றும் நிர்மல்குமார். இருவரும் பழனியில் உள்ள ஒரு செல்போன் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ விநியோகஸ்தர்களாக பணியாற்றி வந்தனர். சிறப்பான வணிகச் செயல்பாட்டிற்காக, சம்மந்தப்பட்ட செல்போன் நிறுவனம், இவர்களை வியட்நாம் நாட்டிற்கு சுற்றுலா அழைத்து சென்றுள்ளது.

வியட்நாம் படகு விபத்தில் பழனியைச் சேர்ந்த முருகபிரபு
வியட்நாம் படகு விபத்தில் பழனியைச் சேர்ந்த முருகபிரபு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Last Updated : July 11, 2026 at 9:00 PM IST

TAGGED:

VIETNAM BOAT ACCIDENT
வியட்நாம் படகு விபத்து
TOURIST BOAT CAPSIZES IN VIETNAM
VIETNAM BOAT CAPSIZES
VIETNAM BOAT ACCIDENT LIVE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.