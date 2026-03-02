வளைகுடாவில் தொடரும் பதட்டம்; இஸ்ரேல் பிரதமர் அலுவலகம் மீது ஈரான் அதிரடி தாக்குல்
Published : March 2, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : March 2, 2026 at 3:53 PM IST
ஈரான் அணு ஆயுத தயாரிப்பில் ஈடுபடுவதாக குற்றஞ்சாட்டி அமெரிக்க-இஸ்ரேல் படைகள் கடந்த மூன்று தினங்களாக ஈரான் மீது வான் தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. ஈரானும் வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க தளங்களை குறித்து தொடர் தாக்குதலை மேற்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக துபாய், குவைத், அமீரகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள அமெரிக்க அரசுக்கு சொந்தமான இடங்களில் ஈரான் தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்த தாக்குதலில் பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கானோர் பலியாகி உள்ளாக சர்வதேச செஞ்சிலுவை அமைப்புக்கள் தெரிவித்துள்ளது. இந்நிலையில், அடுத்து வரும் நாட்களில் தாக்குதல் மேலும் தீவிரமடையும் என அமெரிக்க எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
நெதன்யாகு அலுவலகம் மீது ஈரான் தாக்குதல்
இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு அலுவலகம் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளதாக ஈரான் அறிவித்துள்ளது. நெதன்யாகு உயிரோடு உள்ளாரா? இல்லையா? என்பது தெரியவில்லை என்றும் அந்நாடு விளக்கமளித்துள்ளது.