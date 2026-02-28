ETV Bharat / international

ஈரான் மீது பயங்கர தாக்குதல் நடத்தும் அமெரிக்கா - இஸ்ரேல்! இந்தியர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தல்

ஈரானின் தெஹ்ரானில் இஸ்ரேல் படை நடத்திய தாக்குதலின் விளைவாக வானில் புகை சூழ்ந்தது.
ஈரானின் தெஹ்ரானில் இஸ்ரேல் படை நடத்திய தாக்குதலின் விளைவாக வானில் புகை சூழ்ந்தது. (AP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 28, 2026 at 3:40 PM IST

Updated : February 28, 2026 at 4:06 PM IST

ஈரானின் அணு ஆயுத பயன்பாட்டை கட்டுப்படுத்த அமெரிக்க பலகட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்திய நிலையில், அவை அனைத்தும் தோல்வியில் முடிந்தன. இதனால் எந்நேரமும் ஈரான் மீது அமெரிக்கப் படைகள் இஸ்ரேலுடன் இணைந்து தாக்குதல் நடத்தக்கூடும் என்ற அச்சம் நிலவி வந்தது. இந்நிலையில், ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானை குறிவைத்து இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் வான்வெளி தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக, ஈரானும் ஒரே நேரத்தில் 35 முதல் 70 ஏவுகணைகளை இஸ்ரேல் மீது ஏவி பதில் தாக்குதலை தொடங்கியுள்ளது. எனினும், இஸ்ரேலின் வான்வெளி பாதுகாப்பு அமைப்பானது அதனை தடுத்து வருகிறது.

4:06 PM, 28 Feb 2026 (IST)

பதிலடி கொடுத்து வரும் ஈரான்

இதற்குப் பதிலடியாக ஈரான் தனது முதற்கட்ட ட்ரோன் மற்றும் ஏவுகணைத் தாக்குதல்களை இஸ்ரேலை நோக்கித் தொடங்கியுள்ளது. இந்நிலையில், ஈரான் உரு தெரியாமல் அழிந்துவிடும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

3:58 PM, 28 Feb 2026 (IST)

இந்தியர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தஒல்

ஈரான் மீதான இஸ்ரேலின் பயங்கரத் தாக்குதலைத் தொடர்ந்து, இஸ்ரேலில் உள்ள இந்தியக் குடிமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறும், பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களை தவறாமல் பின்பற்றுமாறும் இந்திய தூதரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்தியர்கள் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள பாதுகாப்பு அறைகளை அறிந்து வைத்திருக்கும்படியும், தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்த்து, பாதுகாப்பான இடங்களில் இருக்குமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

3:52 PM, 28 Feb 2026 (IST)

வான்பரப்பை மூடிய ஈரான்; மொபைல் இணைப்புகளும் துண்டிப்பு

ஈரானில் போர் பதற்றம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், தங்களின் வான்வெளியை முழுமையாக மூடி, மொபைல் போன் சேவைகளைத் அந்நாடு துண்டித்துள்ளது. தெஹ்ரான் மற்றும் இஸ்பஹான் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, இந்த அதிரடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும், தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட இடங்களில் ஏற்பட்ட சேதங்கள் குறித்த இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.

3:46 PM, 28 Feb 2026 (IST)

அவசர நிலையை அறிவித்த இஸ்ரேல்

ஈரான் மீது இஸ்ரேல் முன்னெச்சரிக்கை தாக்குதலைத் தொடங்கியுள்ளதால், இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு அமைச்சர் இஸ்ரேல் காட்ஸ் நாடு முழுவதும் உடனடி அவசர நிலையை அறிவித்துள்ளார். இஸ்ரேலுக்கு எதிரான அச்சுறுத்தல்களை அகற்றவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாகக் கூறியுள்ள பாதுகாப்பு அமைச்சகம், நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை சைரன்களை ஒலிக்கச் செய்துள்ளது.

நிலைமையைக் கருத்தில் கொண்டு பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அறைகளுக்கு அருகிலேயே இருக்குமாறும், அத்தியாவசியமற்ற பயணங்களைத் தவிர்க்குமாறும் ராணுவம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. ஏவுகணைத் தாக்குதல்கள் நடத்தப்படலாம் என்பதால் இந்த முன்னெச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள போதிலும், தற்போதைக்கு மக்கள் பாதுகாப்பு அறைகளுக்குள் தஞ்சமடைய வேண்டிய கட்டாயமில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Last Updated : February 28, 2026 at 4:06 PM IST

