அமெரிக்கா Vs ஈரான் போர்: ஆயத்துல்லா அலி காமேனி உயிரிழப்பு
Published : March 1, 2026 at 9:29 AM IST|
Updated : March 1, 2026 at 10:33 AM IST
ஈரானின் அணு ஆயுத தயாரிப்பை கட்டுப்படுத்த அமெரிக்கா பலகட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்திய நிலையில், அவை அனைத்தும் தோல்வியில் முடிந்தன. இதனால் கடந்த சில நாட்களாக அமெரிக்கா-ஈரான் இடையே போர் ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்த நிலையில், அமெரிக்கா நேற்று காலை ஈரான் மீது தாக்குதலை தொடங்கியது. இஸ்ரேல் படைகளும் அமெரிக்காவுடன் இணைந்து இந்த தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தியது. இந்த தாக்குதலில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் ஆயத்துல்லா அலி காமேனி கொல்லப்பட்டார். இதனை இன்று அதிகாலை ஈரானிய செய்தி ஊடகங்கள் உறுதிப்படுத்தின.
27 அமெரிக்க நிலைகள் மீது ஈரான் தாக்குதல்
மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள 27 அமெரிக்க நிலைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளதாக ஈரான் அரசு அறிவித்துள்ளது. அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் மீதான போர் மேலும் தீவிரமடையும் என்றும் அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
அமெரிக்க தாக்குதலில் 7 ஈரான் தளபதிகள் பலி?
ஈரான் மீதான அமெரிக்க தாக்குதலில் ஈரான் ராணுவத்தின் 7 முக்கிய தளபதிகள் கொல்லப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
காமேனி மறைவு: காஷ்மீரில் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக போராட்டம்
ஆயதுல்லா அலி காமேனி அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டதற்கு எதிராக காஷ்மீரின் பல பகுதிகளில் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. ஷியாக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் சாலைகளில் அமர்ந்து அமெரிக்காவுக்கு எதிராக முழக்கமிட்டு வருகிறார்கள். இதனால் காஷ்மீர் முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக மொஜ்தபா காமேனி தேர்வு?
ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக மொஜ்தபா காமேனி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இவர் மறைந்த ஈரான் உச்ச தலைவர் ஆயத்துல்லா அலி காமேனியின் இரண்டாவது மகன் ஆவார். இவர் உச்ச தலைவராக நியமிக்கப்பட்டதாக ஊடகங்களில் செய்தி வெளியாகி வரும் சூழ்நிலையில், ஈரான் அரசு இதனை இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை.