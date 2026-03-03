ETV Bharat / international

ஈரான் போர்: 12க்கும் மேற்பட்ட மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் வசிக்கும் அமெரிக்கர்கள் வெளியேற அறிவுறுத்தல்

அமெரிக்க - இஸ்ரேல் தாக்குதலில் தெஹ்ரானில் சேதமடைந்த கட்டடம் (AP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 3, 2026 at 9:06 AM IST

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் ஆகிய இரு நாடுகளும் இணைந்து ஈரான் மீது கடுமையான தாக்குதல் நடத்திவரும் நிலையில், பதிலுக்கு ஈரானும் இஸ்ரேல், அமெரிக்காவின் ராணுவ தளங்களை குறிவைத்து தாக்கி வருகின்றன. குறிப்பாக, கத்தாரிலுள்ள அமெரிக்காவின் எரிசக்தி தளம் மற்றும் சவுதி அரேபியாவில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் போன்றவற்றின்மீது ஈரான் ஏவுகணை தாக்குதலை நடத்தியது. அமெரிக்க - இஸ்ரேல் கூட்டு தாக்குதலில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி காமேனி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் சிலர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

இதனையடுத்து ஈரானின் ஆதரவு நாடுகளில் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளன. எனவே பாதுகாப்பு காரணங்களை கருத்தில் கொண்டு 12க்கும் மேற்பட்ட மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் வசிக்கிற அமெரிக்கர்களை வெளியேறுமாறு வெளியுறவுத்துறை வலியுறுத்தி உள்ளது. இதற்கிடையே ஈரானின் ஏவுகணைகள் மற்றும் ட்ரோன் தாக்குதல்களை தடுக்க உதவுவதாக அமெரிக்காவின் நட்பு நாடுகள் உறுதியளித்துள்ளன.

ஈரான் மீதான தாக்குதல் நடவடிக்கையாக ஒரு மாதம் வரை நீடிக்கலாம் அல்லது அதற்கு மேல் செல்லவும் தாங்கள் தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் டிரம்ப். மேலும் ஈரானின் ஏவுகணை தளங்கள், கடற்படையை அழிப்பது, ஈரானுக்கு அணு ஆயுதங்கள் கிடைப்பதை தடுப்பது போன்றவையே தனது நோக்கம் என்று டிரம்ப் கூறியுள்ளார். இதனிடையே, ஈரானின் உயர் பாதுகாப்பு அதிகாரி அலி லாரிஜானி, அமெரிக்காவுடன் இனி பேச்சுவார்த்தை நடத்தமாட்டோம் என்று கூறியுள்ளார்.

