ரஷ்யாவில் பிளேக் நோயால் ஒருவர் மரணம்? உலக சுகாதார நிறுவனம் முக்கிய உத்தரவு
பிளேக் பாதிப்பு விவகாரம் தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், ரஷ்ய அதிபர் புடினுடன் விரைவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 7, 2026 at 1:47 PM IST
புதுடெல்லி: ரஷ்யாவில் ஆய்வக ஊழியர் ஒருவர் நிமோனிக் பிளேக் நோய் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த நிலையில், இது குறித்து கூடுதல் தகவல்களை அளிக்க வேண்டும் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ரஷ்யாவின் இர்குட்ஸ்க் மாகாணத்தில் உள்ள பிளேக் நோய் தொடர்பான ஆராய்ச்சி மையத்தில் நிமோனிக் பிளேக் பாதிக்கப்பட்டதால் ஊழியர் ஒருவர் உயிரிழந்தார். இந்நிலையில், உலக சுகாதார மையம் இது குறித்து கூடுதல் தகவல்களை ரஷ்ய அதிகாரிகள் வெளியிடவேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளது.
பிளேக் பாதிப்பு குறித்து கூடுதல் தகவல் வேண்டும்
இது குறித்து உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் தலைமை இயக்குநர் டெட்ரோஸ் அதானம் கெப்ரேயேசஸ் தனது எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “பிளேக் நோய் பாதிப்பினால் ஆய்வக ஊழியர் உயிரிழந்தது தொடர்பான முதல் ஊடக அறிக்கை வெளியானதில் இருந்து உலக சுகாதார நிறுவனம் இதனை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறது.
Since the first media reports, @WHO has been actively following up on the reported death of a laboratory worker at the Irkutsk Antiplague Research Institute in Irkutsk oblast, Russian Federation. The individual died on 2 October 2026 after being hospitalised with severe pneumonia. Initial media reports suggested pneumonic plague following an alleged accidental laboratory exposure. In response to WHO’s verification request under the International Health Regulations, the Russian health authorities reported that no case of plague had recently been registered in Irkutsk oblast. They informed WHO that an epidemiological investigation had been conducted, preventive and control measures implemented, and identified contacts placed under medical observation and tested. They reported that no high-threat pathogens had been detected among the contacts and that medical observation of all identified contacts had been completed. WHO has remained in contact with the Russian health authorities and has offered technical support. WHO has requested further information to clarify the cause of the severe pneumonia, the pathogen that prompted the public health measures, and media reports of a second employee with pneumonia of undetermined cause. Timely, complete and transparent information sharing under the International Health Regulations is essential to clarify conflicting reports and enable an accurate assessment of potential public health risks.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 6, 2026
ஆய்வக ஊழியர் நிமோனிக் பிளேக் பாதிப்பினால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு கடந்த அக்டோபர் 2 அன்று உயிரிழந்தார். ஆய்வகத்தில் தற்செயலாக ஏற்பட்ட பாதிப்பைத் தொடர்ந்து நிமோனிக் பிளேக் இருக்கலாம் என்று ஆரம்ப ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவித்தன.
இதனைத் தொடர்ந்து, சர்வதேச சுகாதார விதிமுறைகளின் கீழ் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் கோரிக்கைக்கு பதிலளித்த ரஷ்ய சுகாதார அதிகாரிகள், இர்குட்ஸ்க் மாகாணத்தில் சமீப காலங்களில் பிளேக் பாதிப்பு எதுவும் பதிவாகவில்லை என தெரிவித்தனர்.
மேலும், பிளேக் தொற்றுநோய் பரவல் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்பட்டதாகவும், தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்பட்டதாகவும், தொடர்பில் இருந்தவர்கள் மருத்துவக் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டு பரிசோதிக்கப்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தரப்பில் உலக சுகாதார நிறுவனத்திடம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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தொடர்ந்து, இந்த விவகாரத்தில் ரஷ்ய சுகாதார அதிகாரிகளுடன் உலக சுகாதார நிறுவனம் தொடர்பில் உள்ளது. தொழில்நுட்ப ஆதரவை வழங்க தயாராக உள்ளோம். அதே நேரத்தில், நிமோனிக் பிளேக்கிற்கான காரணம், பொது சுகாதார நடவடிக்கைகளை தூண்டிய நோய்க்கிருமி மற்றும் நிமோனிக் பிளேக்கினால் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டாவது ஊழியர் குறித்த ஊடக அறிக்கைகள் தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை ரஷ்ய அதிகாரிகள் வழங்க வேண்டும்.
இது குறித்து முரண்பட்ட அறிக்கைகளை தெளிவுப்படுத்தவும், சாத்தியமான பொது சுகாதார அபாயங்களை துல்லியமாக மதிப்பிடவும் சர்வதேச சுகாதார விதிமுறைகளின் கீழ் சரியான நேரத்தில், முழுமையான மற்றும் வெளிப்படையான தகவல் பகிரப்படுவது அவசியம்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
புடினுடன் டிரம்ப் பேச்சுவார்த்தை
இந்த நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடினுடன் பிளேக் விவகாரம் தொடர்பாக விரைவில் பேசுவேன் என்று தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிரம்ப், “சைபீரிய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பிளேக் பாதிப்பு இருக்கலாம் என்ற விவகாரம் குறித்து அந்நாட்டு அதிபர் புடினுடன் தொலைபேசி அழைப்பிற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது” என்று தெரிவித்தார்.