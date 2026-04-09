ஹாலிவுட் நடிகர் மேத்யூ பெர்ரி மரண வழக்கில் இந்திய வம்சாவளி பெண்ணுக்கு 15 ஆண்டுகள் சிறை

மேத்யூ பெர்ரி மனஅழுத்தத்திற்கு மருத்துவரிடம் சிகிச்சை பெற்று கேட்டமைன் போதைப்பொருளை மருந்தாக பயன்படுத்தியது தெரியவந்தது. ஜஸ்வீன் சங்காவின் அறிமுகம் கிடைத்து, அவரிடம் இருந்து தொடர்ச்சியாக போதைப்பொருளை மேத்யூ பெர்ரி பயன்படுத்தி வந்துள்ளார்.

உயிரிழந்த ஹாலிவுட் நடிகர் மேத்யூ பெர்ரி
உயிரிழந்த ஹாலிவுட் நடிகர் மேத்யூ பெர்ரி (AP)
Published : April 9, 2026 at 10:34 PM IST

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: ஹாலிவுட் நடிகர் மேத்யூ பெர்ரி மரண வழக்கில், அவருக்கு போதைப்பொருள் விற்பனை செய்த இந்திய வம்சாளி பெண்ணுக்கு அமெரிக்க நீதிமன்றம் 15 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.

அமெரிக்காவில் உள்ள என்பி தொலைக்காட்சியில் 1990களில் ஒளிபரப்பான 'ப்ரண்ட்ஸ்' என்ற நகைச்சுவைத் தொடரில் நடித்து பிரபலமானவர் மேத்யூ பெர்ரி. இவர் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் உள்ள தனது வீட்டில் குளியல் தொட்டியில் இறந்து கிடந்தார். அவருடைய உடலை பரிசோதனை மருத்துவக் குழுவினர், மேத்யூ பெர்ரி நீரில் மூழ்கி மூச்சுத் திணறி உயிரிழந்தாலும், அவர் கெட்டமைன் பொதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதே அவருடைய மரணத்திற்கு முதன்மைக் காரணம் என்று தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தியதில், மேத்யூ பெர்ரி மன அழுத்தத்திற்கு மருத்துவரிடம் சிகிச்சை பெற்று கெட்டமைன் போதைப்பொருளை மருந்தாக பயன்படுத்தியது தெரியவந்தது. பின்னர், மருத்துவரிடம் கூடுதலாகவும் அவர் போதைப்பொருளை வாங்கி பயன்படுத்தி வந்துள்ளார்.

அதைத் தொடர்ந்து வேறு ஒரு மருத்துவரிடம் இருந்தும் அவர்,கெட்டமைன் போதைப்பொருளை வாங்கி பயன்படுத்தி வந்துள்ளார். பின்னர், லாஸ் ஏஞ்சல் நகரை சேர்ந்த 'கெட்டமைன் குயின்' என்று அழைக்கப்படும் ஜஸ்வீன் சங்காவின் அறிமுகம் கிடைத்து, அவரிடம் இருந்து தொடர்ச்சியாக போதைப்பொருளை மேத்யூ பெர்ரி பயன்படுத்தி வந்துள்ளார்.

அமெரிக்காவில் வசிக்கும் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவரான ஜஸ்வீன் சங்கா, ஹாலிவுட் பிரபலங்கள் மற்றும் செல்வந்தர்களுக்கு போதைப்பொருளை விற்பனை செய்து, சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்துள்ளார்.

இதையடுத்து அவரை போலீசார், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் கைது செய்தனர். விசாரணையின்போது, மேத்யூ பெர்ரிக்கு போதைப்பொருள் விற்பனை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டார்.

இதுதொடர்பான வழக்கு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் உள்ள நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. அப்போது, ஜஸ்வீன் சங்காவும், இரண்டு மருத்துவர்களும் மேத்யூ பெர்ரிக்கு அதிக விலைக்கு அளவுக்கு அதிகமாக போதைப்பொருளை விற்பனை செய்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

இந்த வழக்கில் முக்கிய நபரான ஜஸ்வீன் சங்கீதாவுக்கு 15 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து அமெரிக்க நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. மேலும், 2 மருத்துவர்கள் மற்றும் மேத்யூ பெர்ரியின் உதவியாளர், இடைத்தரகர் என மொத்தம் 4 பேருக்கு குறைவான ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

வழக்கு விசாரணையின்போது, ஜஸ்வீன் சங்கா தரப்பில் வாதாடிய வழக்கறிஞர், மேத்யூ பெர்ரிக்கு ஜஸ்வீன் சங்கா போதைப்பொருளை விற்பனை செய்தாலும், அதை அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தியது மேத்யூ பெர்ரிதான். எனவே, இந்த வழக்கில் ஜஸ்வீன் சங்காவுக்கு சிறை தண்டனை விதிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று வாதிட்டார்.

அதற்கு பதில் அளித்த நீதிபதி, ஒருவர் வெடிகுண்டு வைப்பதை விட அவருக்கு வெடிமருந்தை கொடுப்பவன்தான் முதல் குற்றவாளி என்று கூறி, அந்த வாதத்தை மறுத்து ஜஸ்வீன் சங்காவுக்கு சிறை தண்டனை விதித்தார்.

