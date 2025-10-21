ETV Bharat / international

வரலாற்றில் முதல் முறை! ஜப்பானின் முதல் பெண் பிரதமராக சனே தகைச்சி தேர்வு!

சனே தகைச்சி அங்கம் வகிக்கும் லிபெரல் ஜனநாயகக் கட்சியின் பல கீழவை உறுப்பினர்கள் மீது பெரும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.

அக்டோபர் 20, 2025 அன்று டோக்கியோவில் கூட்டணி அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட பிறகு, ஜப்பானின் லிபெரல் ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவர் சனே தகைச்சி (வலதுபுறம்), ஜப்பான் புதுமைக் கட்சியின் தலைவர் ஹிரோஃபுமி யோஷிமுரா (இடதுபுறம்) உடன் கைகுலுக்கிக் கொள்கிறார்.
சனே தகைச்சி மற்றும் கூட்டணி கட்சித் தலைவரான ஹிரோஃபுமி யோஷிமுரா (Kyodo News via AP)
டோக்கியோ: ஜப்பானின் முதல் பெண் பிரதமராக லிபெரல் ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவர் சனே தகைச்சி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஜப்பான் அரசியலில் பெரும் அதிகாரம் பெற்ற லிபெரல் ஜனநாயகக் கட்சி தனது பெரும்பான்மையை கீழவையில் இழந்தது. இதனையடுத்து, பிரதமராக இருந்த ஷிகேரு இஷிபா தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். தொடர்ந்து, இந்த கட்சிக்கு புதிய தலைவராக 64 வயதான சனே தகைச்சி அக்டோபர் 4 அன்று தேர்வானார்.

இதன் பிறகு, தகைச்சியின் பழமைவாத கருத்துக்கள் மற்றும் அவர் சார்ந்திருக்கும் கட்சியின் மீதான நிதி மோசடி ஊழல் காரணமாக, கூட்டணியில் இருந்த கோமெய்ட்டோ கட்சி விலகியது. எனவே, தகைச்சி, மற்றொரு கட்சியான ஜெஐபி உடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டியிருந்தது.

பரபரப்பான இந்த அரசியல் சூழலில், லிபெரல் ஜனநாயகக் கட்சி தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தது. இக்கட்சியின் சார்பில் பிரதமர் வேட்பாளராக களம் கண்ட சனே, வெற்றி பெற 233 வாக்குகள் பெற வேண்டும் என்ற நிலையில் அதை விட நான்கு வாக்குகள் அதிகமாகப் பெற்று 237 வாக்குகளுடன் பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

கீழவையில் மொத்தம் 465 வாக்குகள் உள்ள நிலையில், சனேவை எதிர்த்து போட்டியிட்ட ஜப்பானின் அரசியலமைப்பு ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவர் யோஷிஹிகோ நோடா 149 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றார்.

பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்ட பின் பேசிய சனே தகைச்சி, “நான் எனது வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவேன். ஒவ்வொரு தலைமுறையையின் தேவைகளை மையப்படுத்தி இந்த அரசு வேலை செய்யும். குதிரையைப் போல வேலை செய்யுங்கள். வேலை-வாழ்க்கை சமநிலை என்ற கருத்தை நானே ஒதுக்கி வைப்பேன். நான் வேலை செய்வேன், வேலை செய்து கொண்டே இருப்பேன்,” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், இந்த நேரத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்குப் பதிலாக, வரவிருக்கும் துன்பங்களுக்கான முடிவுகளை தேடிக் கொண்டிருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ள சனே தகைச்சி, “நாம் ஒன்றாகச் செய்ய வேண்டிய மிகப் பெரிய அளவிலான பணிகள் உள்ளன.

விரைவாக செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய பல கொள்கைகள் உள்ளன. ஒன்றாக, நாம் லிபெரல் ஜனநாயகக் கட்சியை நேர்மறையான, துடிப்பான கட்சியாக மாற்றுவோம். மக்களின் கவலைகளை நம்பிக்கையாக மாற்றக் கூடிய ஒரு கட்சியாக நம் கட்சி இருக்க வேண்டும்” என்று தொண்டர்களுக்கு தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

இந்நிலையில், ஜப்பான் பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள சனே தகைச்சி-க்கு உலகத் தலைவர்களை வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வாழ்த்து செய்தி வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், “ஜப்பான் பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் சனே தகைச்சிக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இந்தியா-ஜப்பான் இடையே உள்ள கூட்டாண்மையை உங்களுடன் இணைந்து மேலும் வலுப்படுத்த ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்கிறேன்,” என்று பிரதமர் மோடி பதிவிட்டுள்ளார்.

