விலைவாசி உயர்வு - 'ஸ்தம்பித்த' இத்தாலி: தொழிலாளர்கள், மாணவர்கள் பொது வேலைநிறுத்தம்
இன்றைய பொது வேலைநிறுத்தத்தில் இருந்து விமானப் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் விலக்கு அளித்துள்ள போதிலும், வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மிலன் மற்றும் வெனிஸ் விமான நிலைய ஊழியர்கள் தனியாக வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட உள்ளனர்.
Published : November 20, 2026 at 5:54 PM IST
ரோம் (இத்தாலி): விண்ணைத் தொடும் விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து இத்தாலி முழுவதும் இன்று (நவம்பர் 20) பொது வேலைநிறுத்தம் நடைபெற்றது.
நாட்டின் மிகப்பெரிய தொழிற்சங்கமான சிஜிஐஎல் (CGIL) அழைப்பு விடுத்துள்ள இந்த 24 மணி நேர வேலைநிறுத்தத்தால் பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் உள்ளூர் போக்குவரத்துகள் முற்றிலும் முடங்கின.
வடக்கே மிலன் மற்றும் டுரின் முதல் தெற்கே நேபிள்ஸ், பலேர்மோ மற்றும் தலைநகர் ரோம் என 100-க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வீதிகளில் இறங்கிப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சர்வதேச மாணவர் ஒன்று கூடல் தினத்தை முன்னிட்டு, இத்தாலியின் 45-க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் மாணவர் அமைப்புகளும் இந்தப் போராட்டத்தில் கைகோர்த்துள்ளன. போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள், கல்வித் துறைக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும், மாணவர் விடுதி வாடகை உள்ளிட்டவற்றை குறைக்க வேண்டும், ராணுவச் செலவினங்களைக் குறைத்து மக்கள் நலத்திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என முழக்கமிட்டனர்.
அரசு மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் பெரும்பாலோர் வேலைநிறுத்தத்தில் பங்கேற்றதால், பேருந்து சேவைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளிகள் மற்றும் சில மருத்துவமனைகளும் திறக்கப்படவில்லை. அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்க முக்கிய நகரங்களில் கூடுதல் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இன்றைய பொது வேலைநிறுத்தத்தில் இருந்து விமானப் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் விலக்கு அளித்துள்ள போதிலும், வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மிலன் மற்றும் வெனிஸ் விமான நிலைய ஊழியர்கள் தனியாக வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட உள்ளனர். அதேபோல், இன்று இரவு முதல் சனிக்கிழமை இரவு வரை தனியார் மற்றும் அரசு ரயில் நிறுவனங்களின் ஊழியர்களின் வேலைநிறுத்தமும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரோம் நகரில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்டப் பேரணியில் பேசிய சிஜிஐஎல் தொழிற்சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் மௌரிசியோ லாண்டினி, 'மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்தவே சிரமப்படும் சூழலில், அரசின் கொள்கைகளில் மாற்றங்கள் தேவை. பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனி அரசின் 2027-ஆம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட் சாமானிய மக்களின் எந்தப் பிரச்சினையையும் தீர்க்கவில்லை' எனக் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
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ஆனால், பட்ஜெட் விவரங்கள் முழுமையாக வெளிவருவதற்கு முன்பே எதிர்க்கட்சிகளும் தொழிற்சங்கங்களும் திட்டமிட்டு இந்தப் போராட்டத்தை நடத்துவதாக இத்தாலியத் தொழில்துறை அமைச்சர் அடோல்ஃபோ உர்சோ விளக்கம் அளித்துள்ளார்.