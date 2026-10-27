இஸ்ரேல் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு – பதவியை தக்கவைப்பாரா நெதன்யாகு?
இணையவழி அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் ஹேக்கிங் காரணமாக, இஸ்ரேல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை பயன்படுத்தாமல், இன்னும் பாரம்பரிய காகிதச் சீட்டு முறையிலேயே வாக்குகளைச் செலுத்தி, கைகளால் எண்ணும் முறையைப் பின்பற்றி வருகிறது.
Published : October 27, 2026 at 4:10 PM IST
ஜெருசேலம்: இஸ்ரேல் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
'நெசெட்' என அழைக்கப்படும் இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்திற்கு நடைபெறும் தேர்தலில் 73 லட்சம் பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர். இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்தில் மொத்தம் 120 இடங்கள் உள்ளன.
இஸ்ரேல் உள்ளூர் நேரப்படி இன்று காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. வாக்குப்பதிவு இரவு 10 மணி வரை (இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு 1:30 மணி) நடைபெறும். பல்வேறு பகுதிகளிலும் வாக்காளர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர்.
இணையவழி அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் ஹேக்கிங் காரணமாக, இஸ்ரேல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை பயன்படுத்துவதில்லை. இன்னும் பாரம்பரிய வாக்குச்சீட்டு முறையே நடைமுறையில் உள்ளது.
இஸ்ரேல் தேர்தல் நடைமுறை
இஸ்ரேலில் எந்தொரு தனி வேட்பாளருக்கும் மக்கள் வாக்களிப்பதில்லை. மாறாக, அவர்களுக்குப் பிடித்த அரசியல் கட்சியின் ஒட்டுமொத்த வேட்பாளர்கள் அனைவருக்கும் வாக்களிப்பார்கள். இதில், ஒரு கட்சி பெறும் வாக்குச் சதவீதத்தின் அடிப்படையில் அதற்கு நாடாளுமன்ற இடங்கள் அதாவது விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவ அடிப்படையில் ஒதுக்கப்படும்.
நாடாளுமன்றத்தில் ஆட்சி அமைக்க ஒரு கட்சி அல்லது கூட்டணிக்கு குறைந்தபட்சம் 61 இடங்கள் தேவை. இஸ்ரேல் வரலாற்றில் இதுவரை எந்தவொரு தனி கட்சி அல்லது கூட்டணிக்கும் நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை (61 இடங்கள்) கிடைத்தது இல்லை.
தேர்தலின் முக்கியத்துவம் மற்றும் சவால்கள்
ஓராண்டு காலத்திற்கும் மேலாக நீடித்து வரும் போர், இஸ்ரேலில் மிகப் பெரிய பொருளாதார பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களையும் இஸ்ரேல் தொடர்ந்து எதிர்கொண்டு வருகிறது.
போரை கையாண்ட விதம், பணயக் கைதிகளை மீட்பதில் ஏற்பட்ட தாமதம் போன்றவற்றால் தற்போதைய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு மீது ஒரு தரப்பு மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். பெஞ்சமின் நெதன்யாகு 19 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக (19 ஆண்டுகள் 28 நாட்கள்) பிரதமராக பதவி வகித்து வருகிறார். இஸ்ரேல் வரலாற்றிலேயே மிக அதிக காலம் பிரதமராக இருந்தவர் என்ற பெருமை நெதன்யாகுவுக்கு உள்ளது.
இவருக்கு போட்டியாக முன்னாள் ராணுவ தளபதி காடி ஐசன்கோட் போன்றவர்களுக்கு மக்கள் மத்தியில் ஆதரவு பெருகி வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இஸ்ரேலில் 1996 முதல் 2022 வரை சராசரியாக 2.4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடந்து வந்தது. ஆனால், தற்போதைய 25-வது நாடாளுமன்றம் 1988-ம் ஆண்டிற்குப் பிறகு கலைக்கப்படாமல் தனது முழு 4 ஆண்டு காலத்தையும் நிறைவு செய்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
தேர்தல் முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும்?
இன்று வாக்குப்பதிவு முடிந்தவுடன் (உள்ளூர் நேரம் இரவு 10 மணிக்கு) இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் முதற்கட்டக் கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகளை வெளியிடும்.
அக்டோபர் 30 அன்று தபால் வாக்குகள் மற்றும் தூதரக வாக்குகளை எண்ணி முடிக்கப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
நவம்பர் 4 அன்று இஸ்ரேலின் மத்திய தேர்தல் குழு அதிகாரப்பூர்வமான இறுதி தேர்தல் முடிவுகளை வெளியிடும்.
இதன் பின்னரே, புதிய பிரதமர் யார்? கூட்டணி ஆட்சி யாரால் அமைக்கப்படும்? என்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வப் பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.