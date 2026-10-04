இஸ்ரேல் சுதந்திர தின விழாவில் பங்கேற்க பிரதமர் மோடி, விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு அழைப்பு
கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாரை இந்தியா மற்றும் இஸ்ரேல் நாட்டு மக்களின் நாயகன் என இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு குறிப்பிட்டார்.
Published : October 4, 2026 at 9:55 PM IST
டெல் அவிவ்: இஸ்ரேல் சுதந்திர தின விழாவில் பங்கேற்க பிரதமர் மோடி, விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
கடந்த புதன்கிழமை (செப்டம்பர் 30) துபாயில் இருந்து இஸ்ரேலின் டெல் அவிவ் நகருக்கு 174 பயணிகளுடன் 'ஃப்ளைதுபாய் FZ1073' விமானம் சென்று கொண்டிருந்த போது, துணை விமானி திடீரென கத்தியால் முதன்மை விமானியான இந்தியாவை சேர்ந்த ஸ்மித் மச்சாரை குத்திவிட்டு, விமானத்தின் கட்டுப்பாட்டை தன் கையில் எடுத்த முயன்றார்.
அப்போது துணிச்சலுடன் செயல்பட்ட இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சார், துணை விமானியுடன் போராடி விமானத்தை பாதுகாப்பாக தரையிறக்கினார். இந்த சம்பவத்தில் இந்திய விமானி ஸ்மித் மிச்சாரை, துணை விமானி கத்தியால் குத்தியதில் அவர் படுகாயமடைந்தார். மருத்துமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
Prime Minister Benjamin Netanyahu in a conversation with the Indian pilot from the flight from Dubai, Captain Smit Machchhar:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 3, 2026
"You are a hero for Israel, India, and the entire world. I invite Prime Minister @NarendraModi and you to light a flame on Israeli Independence Day."… pic.twitter.com/e9nSJQ6TRj
இதனிடையே நூற்றுக்கணக்கான உயிர்களை காப்பாற்றிய இந்திய விமானியை, இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பாராட்டியுள்ளார். அவரிடம் விமானத்தில் நடைபெற்ற சம்பவங்களை ஸ்மித் மச்சார் விளக்கினார்.
இது தொடர்பாக இஸ்ரேல் பிரமரிடம் கேப்டன் ஸ்மித் மச்சார் கூறுகையில், "விமானத்தின் கட்டுப்பாட்டு அறையில் என்னோடு பயணித்த விமானி திடீரென தாக்கத் தொடங்கினார். அவர் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்த போது நான் முன்புறமாக நின்று கொண்டிருந்தேன். அப்போது திடீரென என் தலையின் பின்புறத்தில் பலமான அடி விழுந்தது. நான் விமானத்தில் ஏதோ பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டு உள்ளது என்று நினைத்தேன். சிறிது நேரம் கழித்துதான் அது விமானத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறு அல்ல, என்னுடன் அறையில் இருந்த விமானிதான் என்னை தாக்குகிறார் என்பதை அறிந்தேன்.
அந்தச் சூழலில் விமானம் கீழே இறங்கத்தொங்கியது. சுமார் 16,000 அடி உயரம் வரை கீழே இறங்கியது. ஆரம்பக்கட்டத் தாக்குதல்களுக்கு பிறகு தாக்குதல் நடத்தியவரை தடுக்க முயன்றேன். ஆனால் எனது பார்வை மங்கலாகிவிட்டது. விமான அறையை திறக்க முயன்ற போது அதை தாக்குதல்காரர்கள் தடுத்தார். பின்பு நான் மயக்க நிலைக்குச் சென்றேன். அப்போதுதான் மக்களின் அலறல் குரல்கள் எனக்கு கேட்டது.
" this is hollywood on steroids... ordinary civilians became superheroes"— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 2, 2026
prime minister benjamin netanyahu explains to @foxandfriends the unbelievable heroism of the people who took down the would be hijacker. pic.twitter.com/JGsUJzvcNJ
பின்பு நான் மீண்டும் ஒரு முறை கதவை திறக்க முயற்சித்தேன். அப்போதுதான் வெளியே காத்திருந்த மக்கள் உள்ளே வந்து தாக்குதல் நடத்தியவர்களை தடுத்தனர். உள்ளே இருந்த இரண்டு விமானிகளை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தனர். அதிர்ஷ்டவசமாக வெளியே இருந்த மக்களும் தாக்குதல் நடத்தத் தயாராக இருந்தனர்.
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இதைத்தொடர்ந்து விமானம் சவுதி அரேபியாவின் தபூக் நகரில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. விமானத்தில் பயணித்த 180 பேரும் எவ்வித காயமுமின்றி பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டனர்" என்றும் தெரிவித்தார்.
கேப்டன் மச்சாரின் விளக்கத்தைக் கேட்ட பெஞ்சமின் நெதன்யாகு, "உங்களின் செயலைக் கண்டு வியப்படைந்துள்ளோம். விரைவில் உங்களின் உடல்நிலை குணமடைய வேண்டுகிறேன்” என்றும் தெரிவித்தார்.
மேலும், கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாரை இந்தியா மற்றும் இஸ்ரேல் நாட்டு மக்களின் நாயகன் என்று குறிப்பிட்ட அவர், இஸ்ரேல் சுதந்திர தின விழாவில் பிரதமர் மோடியும், விமானி ஸ்மித் மச்சாரும் பங்கேற்க வேண்டும் எனவும் அழைப்பு விடுத்தார்.