காஸா குடியிருப்புப் பகுதிகள் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல்; குழந்தைகள், பெண்கள் என 104 பேர் உயிரிழப்பு!

தங்களின் ராணுவ படைகள் மீது ஹமாஸ் தாக்குதல் நடத்தியது. அதனால் அவர்களின் பயங்கரவாத முகாம்கள் குறிவைத்து தகர்க்கப்பட்டுள்ளன என்று இஸ்ரேல் ராணுவம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

அக்டோபர் 28, 2025 அன்று தெற்கு காஸா பகுதியில் உள்ள கான் யூனிஸ், ஹமாத் நகரில் பணயக்கைதிகளின் உடல்களைத் தேடும் பணி நடந்து வருகிறது.
Published : October 29, 2025 at 6:16 PM IST

காஸா: இஸ்ரேல் ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் சுமார் 104 பாலஸ்தீன மக்கள் கொல்லப்பட்டதாக ஹமாஸ் தலைமையில் செயல்பட்டு வரும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

காஸாவில் நடைபெற்று வந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையிலான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் ‘அமைதி ஒப்பந்தத்தை’ முன்மொழிந்தார். அதன்படி, போர் நிறுத்தம் அமலில் உள்ள இந்த தருணத்தில் இஸ்ரேல் படைகள் தாக்குதல் நடத்தி இருப்பது அதிர்ச்சியளிப்பதாக ஹமாஸ் கூறியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக கருத்து தெரிவித்திருக்கும் இஸ்ரேல் ராணுவம், “தங்களின் ராணுவ படைகள் மீது ஹமாஸ் தாக்குதல் நடத்தியது. அதனால், அவர்களின் பயங்கரவாத முகாம்கள் குறிவைத்து தகர்க்கப்பட்டுள்ளன” என்று தாக்குதலுக்கான காரணத்தை தெரிவித்துள்ளது.

காஸாவில் உள்ள ஹமாஸ் பிரிவினர், போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை தொடர்ந்து மீறி வருவதாகவும், இஸ்ரேல் ராணுவ வீரரை அவர்கள் கொன்றதாகவும் இஸ்ரேலிய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இறந்த பணயக்கைதிகளின் உடல்களை திருப்பித்தருவது தொடர்பாக ஒப்பந்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதை இன்னும் அவர்கள் பின்பற்றவில்லை என்று குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

இஸ்ரேலின் இந்த குற்றச்சாட்டை மறுத்துள்ள ஹமாஸ், காஸா பகுதியில் தாங்கள் எந்தவித தாக்குதலையும் இஸ்ரேல் ராணுவத்தினர் மீது நடத்தவில்லை என்று பகிரங்கமாக தெரிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக பேசியுள்ள அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், இதுபோன்ற செயல்பாடுகளால் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்றும், இஸ்ரேல் படைகள் மீது ஹமாஸ் தாக்குதல் நடத்தினால், அவர்கள் பதிலடி கொடுக்கத்தான் செய்வார்கள் என்று கூறியுள்ளார்.

முன்னதாக, ஹமாஸ் பிரிவினரை எச்சரித்திருந்த டிரம்ப், ‘தேவையில்லாமல் அமைதி ஒப்பந்தத்தை மீறி, உங்களுக்கு எதிரானவர்கள் மீது காஸா பகுதியில் தாக்குதல் நடத்தினால், விளைவு மோசமாக இருக்கும். தேவையில்லாமல் அருகில் இருக்கும் படைகள் உள்ளே வந்து உங்களை அழித்துவிடுவார்கள்’ என்று தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த சூழலில், இஸ்ரேல் காஸா பகுதியில் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது. காஸாவின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள பெய்ட் லஹியா, மையத்தில் உள்ள புரைஜ், நுசைராட் மற்றும் தெற்கில் கான் யூனிஸ் ஆகிய இடங்களில் உள்ள வீடுகள், பள்ளிகள், குடியிருப்புப் பகுதிகள் இஸ்ரேலிய படைகளால் தாக்கப்பட்டுள்ளன.

காஸா தரப்பு, இதுவரை 46 குழந்தைகள் மற்றும் 20 பெண்கள் உள்பட 104 மக்கள் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் கொல்லப்பட்டதாகவும், 250 பேர் காயமடைந்ததாகவும் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

