ஈரான் உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா காமேனி உயிருடன் இருப்பதாக நம்புகிறோம் - அமெரிக்கா
கடந்த பிப்ரவரி 28-ம் தேதி நடத்தப்பட்ட ஈரான் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் மொஜ்தபா காமேனி படுகாயம் அடைந்ததாக தகவல் வெளியானது.
By ANI
Published : June 3, 2026 at 1:51 PM IST
வாஷிங்டன் டி.சி: ஈரான் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா மொஜ்தபா காமேனி உயிருடன் இருப்பதாக நம்புவதாகவும், மேற்கு ஆசிய போர் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் அவரின் ஈடுபாடு இருப்பதாகவும் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்க செனட் வெளியுறவுக் குழு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ, ”ஈரான் உடனான பேச்சுவார்த்தையில், ஈரான் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா மொஜ்தபா காமேனியின் ஈடுபாடு இருப்பதற்கான அறிகுறிகள் இருக்கிறது” என தெரிவித்துள்ளார்.
ஈரான் மீது அமெரிக்கா நடத்திய தாக்குதலில் பல்வேறு முக்கிய தலைவர்கள் உயிரிழந்தனர். குறிப்பாக ஈரானின் முன்னாள் உச்ச தலைவர் அலி காமேனி உயிரிழந்ததையடுத்து, அவரின் மகன் மொஜ்தபா காமேனி உச்ச தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். கடந்த பிப்ரவரி 28-ம் தேதி நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் இவர் படுகாயம் அடைந்ததாக தகவல் வெளியானது. அது முதல் பொதுவெளியில் தென்படாத அவர், உயிருடன் இருக்கிறாரா என்ற கேள்வி எழுந்தது.
மேலும், ஈரானின் அரசியல் நகர்வுகள் மற்றும் போர் நிறுத்த பேச்சுவார்த்தை ஆகியவற்றில் அவரின் மெளனத்தினால் மெத்தன போக்கு இருப்பதாகவும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இந்நிலையில், அவர் உயிருடன் இருப்பதற்கான அறிகுறி தெரிவதாக அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் கூறியிருப்பது சர்வதேச அரசியலில் முக்கியதுவம் பெற்றுள்ளது.
இது மட்டுமின்றி, அணு ஆயுத உற்பத்தி தொடர்பாகவும் ஈரான் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முன்வந்துள்ளதாக மார்கோ ரூபியோ தெரிவித்துள்ளார். இது ஒரு சில நாட்களில் எடுக்கப்படும் முடிவு இல்லை என்றும், வரும் காலங்களில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தொழில்நுட்பரீதியான முடிவுகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார். மேலும், ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை திறப்பது மற்றும் செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியத்தின் அகற்றல் உள்ளிட்டவை குறித்து அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் பேசவுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
ஈரான் உடனான அமெரிக்கா பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் இவ்வாறு தெரிவித்திருப்பது முக்கிய கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதல் ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகள் இணைந்து தாக்குதல் நடத்தியதையடுத்து, மேற்கு ஆசிய பகுதியில் போர் பதற்றம் நிலவுகிறது. இதனையடுத்து, சர்வதேச அளவில் எரிபொருள் எடுத்து செல்லும் கப்பல்கள் கடந்து செல்லும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் முடக்கியது எரிபொருள் தட்டுபாட்டிற்கு வழிவகுத்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.