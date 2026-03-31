ஹார்முஸ் நீரிணை வழியே பயணிக்கும் கப்பல்களுக்கு சுங்கக் கட்டணம்; ஈரான் அதிரடி திட்டம்
ஈரானுக்கும், இஸ்ரேல், அமெரிக்க கூட்டு படைகளுக்கும் இடையே ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக போர் நடைபெற்று வருகிறது.
Published : March 31, 2026 at 1:29 PM IST
தெஹ்ரான்: ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக கடக்கும் சரக்கு கப்பல்களுக்கு சுங்கக் கட்டணம் விதிக்கும் திட்டத்துக்கு பாதுகாப்புக்கான ஈரானிய நாடாளுமன்றக் குழு ஒப்புதவ் அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
ஈரானின் அரசு ஊடகம் (Islamic Republic of Iran Broadcasting) வெளியிட்டுள்ள இச்செய்தியின்படி, ஈரானின் தேசியப் பாதுகாப்பு ஆணைய உறுப்பினர்கள் இந்த திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர். ஹார்முஸ் நீரிணை மற்றும் அதன் வழியாக பயணிக்கும் கப்பல்களின் பாதுகாப்பு, சுற்றுசூழல் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட அம்சங்களை கருத்தில் கொண்டு இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது.
அத்துடன், ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக அமெரிக்க மற்றும் இஸ்ரேலியக் கப்பல்கள் செல்வதற்கு முற்றிலும் தடை விதிக்கும் இத்திட்டம், ஈரானுக்கு எதிராக ஒருதலைபட்சமாக பொருளாதார தடைகளை விதிக்கும் நாடுகளின் கப்பல்கள் செல்வதையும் தடை செய்கிறது. ஈரானின் இறையாண்மையை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
ஈரான் - இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இடையேயான மேற்காசிய போர் இரண்டாவது மாதமாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், உலக அளவில் கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும்் ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக பயணிக்கும் சரக்கு கப்பல்களுக்கு சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்கும் திட்டத்தை ஈரான் செயல்படுத்த உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னதாக, "ஹார்முஸ் நீரிணையை அமெரிக்கா விரைவில் மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரும் எனவும், அப்போது சரக்கு கப்பல் போக்குவரத்து இயவ்பு நிலைக்கு திரும்பும்" என்றும் அமெரிக்க அரசு செயலாளர் ஸ்காட் பெசன்ட் ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்திருந்தார்.
இதனிடையே, 'ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் உடனடியாக திறக்கவில்லை என்றால், அந்நாட்டின் எண்ணெய் கிணறுகள், மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் உள்ளிட்ட எரிசக்தி உள்கட்டமைப்புகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படும்' என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தமது சமூக வலைதள பதிவில் மிரட்டல் விடுத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேற்காசிய போரின் விளைவாக, உலக அளவில் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, கடந்த சில வாரங்களாக இந்தியாவில் எரிபொருள் பற்றாக்குறை நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, வர்த்தக பயன்பாட்டிற்கான எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக ஹோட்டல்கள், தங்கும் விடுதிகள் தங்களின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அன்றாடம் உணவு சமைத்து கொடுக்க முடியாமல் கடும் நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றன.