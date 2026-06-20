லெபனான் மீது இஸ்ரேல் மீண்டும் தாக்குதல்: அமெரிக்காவுக்கு கடும் ஈரான் எச்சரிக்கை
ஈரான் அமெரிக்காவுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த நிலையில், இன்னும் 60 நாட்கள் வரை பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாலும் ஒரு பைசா கூட கிடைக்காது என்று டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
By ANI
Published : June 20, 2026 at 2:47 PM IST
தெஹ்ரான்: மேற்காசியாவில் ராணுவ நடவடிக்கைகளை நிறுத்துவதாக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட பிறகும், லெபனான் மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதலுக்கு ஈரான் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த நிலை தொடர்ந்தால் கடும் விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்றும் அந்நாடு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையே நடைபெற்று வந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் வகையில், 14 முக்கிய அம்சங்கள் அடங்கிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் ஈரானும், அமெரிக்காவும் ஜூன் 18ஆம் தேதி கையெழுத்திட்டிருக்கிறது.
அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகளும் அதன் ஆதரவு நாடுகளும் உடனடியாக லெபனான் உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் தங்கள் ராணுவ நடவடிக்கைகளை நிறுத்த வேண்டும். அதிகபட்சமாக 60 நாள்களுக்குள் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி இறுதி ஒப்பந்தத்தை எட்ட வேண்டும் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஈரான் கண்டனம்
இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான சில மணிநேரங்களிலேயே லெபனான் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் 16 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். பலர் காயமடைந்துள்ளனர். இந்த தாக்குதலுக்கு ஈரான் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறது. ஆனால், தெற்கு லெபனானில் இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு படைகள் மீது ஹிஸ்புல்லா நடத்திய தாக்குதலில் 4 வீரர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், ஹிஸ்புல்லாவின் தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாகவே லெபனான் மீது இரவோடு இரவாக தாக்குதல் நடத்தியதாகவும் இஸ்ரேல் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே நடைபெறவிருந்த பேச்சுவார்த்தையானது ஒத்தி வைக்கப்படுவதாக சுவிஸ் வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்திருக்கிறது. எப்போது வேண்டுமானாலும் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஏற்பாடு செய்ய தயாராக இருப்பதாக சுவிட்சர்லாந்து தெரிவித்துள்ளது.
லெபனான் மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதலுக்கு ஈரான் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறது. புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் முதல் அம்சமே மீறப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த நிலைமை தொடர்ந்தால் அதற்கேற்ப எதிர் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறது. மேலும், இஸ்ரேலின் இந்த நடவடிக்கையால் ஈரானுக்கு அமெரிக்க தரப்பு மீது அவ நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது.
டிரம்ப் பதிலடி
ஈரானின் இந்த கருத்துக்கு பதிலடி தரும் விதமாக டிரம்ப் பதில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் ஈரானின் புனரமைப்பு மற்றும் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், குறைந்தது 300 பில்லியன் டாலர் திட்டத்தை அமெரிக்காவும், நட்பு நாடுகளும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்ற அம்சம் இடம்பெற்றிருக்கிறது.
இதனை சுட்டிக்காட்டிய டிரம்ப், இன்னும் 60 நாட்கள் வரை பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாலும் ஒரு பைசா கூட கிடைக்காது என்று கூறியுள்ளார். அவரது ட்ரூத் சமூக ஊடக பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள ஒரு பதிவில், அந்த ஒப்பந்தமானது அமெரிக்காவின் பலவீனத்தால் ஏற்படவில்லை என்றும், ஈரானின் தேவைக்காக தான் உருவாக்கப்பட்டது என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
அமெரிக்கா ஈரான் நம்பிக்கையை சீர்குலைத்திருக்கிறது
லெபனான் மீதான தாக்குதல் குறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள ஈரான் தேசிய பாதுகாப்பு குழு தலைவர் இப்ராஹிம் அஜிஜி, “ஒப்பந்தத்தின் முதல் அம்சத்தை நிறைவேற்ற அமெரிக்கா தவறிவிட்டது. இதனால் ஈரான் மக்களின் நம்பிக்கையை சீர்குலைத்திருக்கிறது. ஒப்பந்தத்தை மீறியதற்கு ஈரான் பதிலடி கொடுக்கும்.
மேலும் இந்த நிலை தொடரும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு பெரும் இழப்பு ஏற்படும். எங்களுடைய நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம். அமெரிக்கா, ஈரான் ஆகிய இரு நாடுகளும் மாறி மாறி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் குறித்து எச்சரிக்கை விடுத்துவரும் அதே வேளையில், இஸ்ரேலும், ஹிஸ்புல்லாவும் ஒரு புதிய போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அமெரிக்கா, கத்தார் ஆகிய நாடுகள் மத்தியஸ்தம் செய்த நிலையில், இந்த உடன்பாடானது எட்டப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், தெற்கு லெபனானில் முகாமிட்டுள்ள இஸ்ரேலிய ராணுவ தரப்பிடம் போர் நிறுத்தத்திற்கு ஒப்புகொள்ளுமாறு வலியுறுத்தியதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்திருக்கிறார். இருப்பினும், இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகுவிடம் நேரடியாக பேசினாரா என்பது குறித்து குறிப்பிடவில்லை.