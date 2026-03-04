ஈரானுக்கு நல்ல தலைவரைத் தேர்ந்தெடுக்க இரானியர்களுக்கு வாய்ப்பு- ட்ரம்ப் பேட்டி
ஈரானுக்கு நல்ல தலைவரைத் தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு என்று அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 4, 2026 at 10:44 AM IST
அமெரிக்கா: அமெரிக்காவின் ராணுவ நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்ததும், ஈரான் அரசாங்கத்தில் இருக்கும் ஒருவரே அந்நாட்டின் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இராணுவப் படைகள் தொடர்ந்து 5-வது நாளாக தாக்குதல்களை நடத்தி வரும் நிலையில், வாஷிங்டனில் உள்ள வெள்ளை மாளிகையில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "ஈரான் மீதான அமெரிக்கா - இஸ்ரேலின் ராணுவ நடவடிக்கைகள் முடிவடைந்ததும் அந்நாட்டு அரசாங்கத்தை சேர்ந்த ஒருவர் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றலாம். அதுவே சிறந்த தேர்வாக இருக்க முடியும். உங்கள் அரசை நீங்களே நிர்வகிக்கலாம். நாங்கள் நடத்திய தாக்குதலில் ஈரான் உச்சத்தலைவர் காமேனி உள்ளிட்ட பல உயர் அதிகாரிகள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
ஈரானில் ஆட்சி நடத்த திறமைக் கொண்ட பல அதிகாரிகளை, எனது நிர்வாகம் அடையாளம் கண்டிருந்தது. ஆனால், துரதிருஷ்டவசமாக அவர்கள் அனைவரும் அமெரிக்க - இஸ்ரேல் கூட்டு ராணுவ தாக்குதலில் இறந்துவிட்டனர். எனவே, இப்போது வேறு சிலரை நாங்கள் மனதில் வைத்துள்ளோம். அவர்களும் உயிருடன் இருப்பார்களா என்பது சந்தேகமே.
கடந்த 1979- ஆம் ஆண்டு நடந்த இஸ்லாமிய புரட்சிக்கு பிறகு காமேனி தலைமையிலான கொடுங்கோல் ஆட்சி இந்த போர் மூலம் ஈரானில் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. ஈரானின் தலைமைப் பொறுப்பை நிர்வகிக்க அந்நாட்டின் பட்டத்து இளவரசர் ரேசா பஹ்லவியை நியமிக்க நான் முடிவு செய்யவில்லை. அப்படி வெளியாகும் செய்திகள் உண்மை அல்ல" எனக் கூறினார்.
ஈரான் மீதான தாக்குதலுக்கு மத்தியில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப்பை ஜெர்மன் அதிபர் ப்ரைட்ரிச் மெர்ஸ் நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். இச்சந்திப்பின் போது பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். போருக்கு இடையே நடந்த இந்த சந்திப்பு உலகளவில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
வெள்ளை மாளிகை நடவடிக்கை:
ஈரான் மீதான அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் நடத்தி வரும் தாக்குதல் தொடர்பாக உலகளவில் எழுந்து விமர்சனங்களை முறியடிக்கும் வகையில் வெள்ளை மாளிகையின் அதிகாரிகள் நடவடிக்கையை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர்.
ஈரான் உடனான போருக்கு அமெரிக்காவை நிர்வகித்த முன்னாள் ஆட்சியாளர்களே காரணம் என்ற கருத்தை மிகவும் ஆழமாக அதிபர் ட்ரம்ப் தெளிவுப்படுத்தியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாக, முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர்களான பராக் ஒபாமா மற்றும் பைடன் ஆகியோர் மேற்கொண்ட ஈரான் உடனான அணுசக்தி ஒப்பந்தமே காரணம் என்றும் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
2015- ஆம் ஆண்டு அதிபராக இருந்த பராக் ஒபாமா ஈரான் உடன் அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இங்கிலாந்து, ஸ்பெயின் மீது ட்ரம்ப் கோபம்!
ஈரான் மீது அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் நடத்தி வரும் தாக்குதலுக்கு உதவுவதில் தயக்கம் காட்டும் இங்கிலாந்து, ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளை அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் கடுமையாக சாடியுள்ளார். வான்வழி தாக்குதலின் போது அமெரிக்க விமானங்கள் தரையிறங்குவதற்கு ஏதுவாக ஸ்பெயினில் உள்ள தளங்களை பயன்படுத்த அமெரிக்க அரசு விடுத்த கோரிக்கையை ஸ்பெயின் அரசு நிராகரித்தது. காரணம், அமெரிக்காவிற்கு உதவினால் நமது நாட்டின் மீதும் ஈரான் தாக்குதல் நடத்தக்கூடும் என அச்சமே.
இதையடுத்து, ஸ்பெயின் உடனான அனைத்து விதமான வர்த்தக உறவையும் துண்டித்துக் கொள்வதாக அதிபர் ட்ரம்ப் அறிவித்திருப்பது உலக நாடுகளை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
அமெரிக்காவை முந்தியதா இஸ்ரேல்?
ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்த இஸ்ரேல் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டிருந்தது. இதனை நாங்கள் அறிந்திருந்தோம்; எங்கள் கைகளை இஸ்ரேல் கட்டிப் போடவில்லை. எனினும், இஸ்ரேல் தாக்குதல் தொடங்கியதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்க படையும் பின் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தியது. இதனால் எங்கள் இருதரப்பிலும் உயிரிழப்புகள் குறைந்தது என்று அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறைச் செயலாளர் மார்கோ ரூபியோ விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
அதிபர் ட்ரம்ப் உடனான சந்திப்பின் போது ஈரான் மீதான தாக்குதலால் உலகளவில் பொருளாதாரத்தின் மீது தாக்கம் ஏற்படுவதுடன் கச்சா எண்ணெய் விலையும், தாக்குதலை முடிவுக்கு கொண்டு வர தேவையான நடவடிக்கைகள் மற்றும் மாற்று வழிகளை சிந்திக்க வேண்டும் என்ற கருத்தையும் ஜெர்மன் அதிபர் முன் வைத்ததாக ரூபியோ குறிப்பிட்டுள்ளார்.