அமீரகத்தில் 19 இந்தியர்கள் கைது: தவறான தகவல்கள் பரப்பியதாக நடவடிக்கை
செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி, அமீரகத்தின் முக்கிய இடங்களில் குண்டுவெடிப்புகள் ஏற்படுவது போன்ற போலி காட்சிகளை உருவாக்கிப் பரப்பியது பெரிய குற்றமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : March 16, 2026 at 4:11 PM IST
அபுதாபி: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தவறான தகவல்களை பரப்பியதற்காக 17 இந்தியர்கள் உள்பட 35 பேரை அந்நாட்டு அரசு கைது செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஈரான் போரால் மத்திய கிழக்கு பகுதிகளில் நிலவும் பதற்றமான சூழலைப் பயன்படுத்தி சமூக வலைத்தளங்களில் வதந்திகள் மற்றும் போலி காணொளிகளை உருவாக்கி பதிவிட்டதால், இந்த 35 பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு பிரச்சினை ஏற்படுத்தும் விதமாக இவர்களது அணுகுமுறை இருந்ததாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த குற்றச்சாட்டு மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டு தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
குற்ற வழக்குகள்
உண்மை காணொளிகளை தவறாக சித்தரித்து பதிவிடுதல் முதல் குற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஈரானின் ஏவுகணைகளை இடைமறித்து அழிக்கப்படும் உண்மை காட்சிகளை படம் பிடித்து, அதனுடன் பதற்றத்தை உருவாக்கும் பின்னணி ஒலிகளை சேர்த்து சமூக வலைத்தளங்களில் பகிரப்பட்டது குற்றமாக கருதப்பட்டுள்ளது. இது நாட்டின் பாதுகாப்பு ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தியதாகும் என ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, அமீரகத்தின் முக்கிய இடங்களில் குண்டுவெடிப்புகள் ஏற்படுவது போன்ற போலி காட்சிகளை உருவாக்கிப் பரப்பியது இரண்டாவது பெரிய குற்றமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மூன்றாவதாக, அமீரகத்திற்கு எதிராகச் செயல்படும் நாடுகள் அல்லது அமைப்புகளின் ராணுவ நடவடிக்கைகளைப் புகழ்ந்து பேசுவதும், அந்நாட்டுத் தலைவர்களை பெருமைப்படுத்தி பரப்புரை செய்வதும் குற்றமாக கருதப்பட்டுள்ளது.
தண்டனை விவரம்
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் சைபர் குற்றச் சட்டங்களின் படி, இவர்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய தண்டனைகள் மிகவும் கடுமையானவை. அமீரகத்தின் 'வதந்தி மற்றும் இணையக் குற்றங்களுக்கு எதிரான சட்டம்' (Decree-Law No. 34 of 2021)-ன் படி, குறைந்தது ஒரு வருடம் முதல் பல ஆண்டுகள் வரை (குற்றத்தின் தீவிரத்தை பொறுத்து) சிறை தண்டனை விதிக்கப்படலாம்.
மேலும், குறைந்தது 1 லட்சம் திர்ஹம் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 22.5 லட்சம்) முதல் அதிகபட்சமாக 5 லட்சம் திர்ஹம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம் எனவும் சட்டத்தில் வழிமுறை உள்ளது.
இந்த சூழலில், குறைந்தபட்ச தண்டனை கொடுக்கப்பட்டாலும், 22.5 லட்ச ரூபாய் அபராதம் செலுத்தி விட்டு, ஒரு வருட சிறை தண்டனையை அனுபவித்தால் தான் 17 இந்தியர்கள் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்று சட்ட நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்த வழக்கு இப்போது விரைவு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதால், தீர்ப்பு விரைவில் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது இந்திய குடும்பத்தினர் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.