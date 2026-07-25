ETV Bharat / international

மீண்டும் 100 டாலருக்கு மேல் தாவிய கச்சா எண்ணெய் - என்னவாகும் உலக வர்த்தகம்?

ஹார்முஸ் நீரிணையை வர்த்தக கப்பல்கள் கடக்க ஈரான் தடைவிதித்திருந்ததால், உலகளவில் கச்சா எண்ணெய்யின் தேவை அதிகரித்து, விலை விண்ணை முட்டும் வேகத்தில் உயர்ந்தது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (AFP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 3:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

பாரிஸ்: சர்வதேச சந்தையில் பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை மீண்டும் 100 டாலர்களை கடந்து அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது. அமெரிக்கா - ஈரான் போர் உச்சத்தில் இருந்த மே மாத காலத்திற்குப் பிறகு, ஜூலை 23 அன்று, கச்சா எண்ணெய் விலை செஞ்சுரி அடித்து, உலக நாடுகளை அதிரவைத்தது.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகள் ஈரான் மீது தொடுத்த முதற்கட்ட தாக்குதலின்போது, சரியாக மே 12 அன்று கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய்க்கு 100 டாலர்களை கடந்து வர்த்தகமானது. இதே நிலை, முன்னதாக 2022-இல் ரஷ்யா, உக்ரைன் இடையிலான போரின்போது ஏற்பட்டது.

ஆனால், தற்போது நிலைமையே வேறு. மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க தளங்களை தாக்கும் முயற்சியில், ஈரான் குண்டுகள் பல எண்ணெய் ஆலைகளை சேதப்படுத்தியது. இதன் விளைவாக தயாரிப்புப் பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டு, கச்சா எண்ணெய் வரத்து குறைந்தது. மேலும், ஹார்முஸ் நீரிணையை வர்த்தக கப்பல்கள் கடக்க ஈரான் தடைவிதித்திருந்ததால், உலகளவில் கச்சா எண்ணெய்யின் தேவை அதிகரித்து, விலை விண்ணை முட்டும் வேகத்தில் உயர்ந்தது.

இயல்பான சூழ்நிலைகளில், உலக நாடுகளின் தினசரி கச்சா எண்ணெய் தேவை 100 மில்லியன் பீப்பாய்களுக்கும் அதிகமான உள்ளன. சர்வதேச எரிசக்தி முகமை (IEA), போருக்கு முந்தைய காலத்தை விட ஆண்டுக்கு சுமார் 9.4 மில்லியன் பீப்பாய்கள் குறைவாக கச்சா எண்ணெய் இருப்பு தற்போது இருப்பதாக எச்சரித்துள்ளது.

ஹார்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டதிலிருந்து, சவுதி அரேபியா தனது எண்ணெய் ஏற்றுமதிக்கு மாற்றுப் பாதையாக செங்கடலை பயன்படுத்தி வருகிறது. செங்கடலில் உள்ள யான்பு துறைமுகத்திற்கு குழாய் வழி மூலம் எண்ணெய் கொண்டு செல்வதை அந்நாடு சவுதி அரேபியா தீவிரப்படுத்தியது; இதன் மூலம், போருக்கு முந்தைய அளவில் சுமார் நான்கில் மூன்று பங்கைத் தொடர்ந்து ஏற்றுமதி செய்ய முடிகிறது.

“தடையாலும், கப்பல்கள் மீதான அச்சுறுத்தல்கள் காரணமாகவும், குறுகிய காலத்தில் செங்கடல் வழியாகப் பயணிப்பது சாத்தியமற்றதாகிவிடும் என்பதால், இந்த மாற்று வழி தற்போது பின்னடைவுகளைச் சந்தித்து வருகிறது," என்று ஆக்ஸ்ஃபோர்டு எகனாமிக்ஸ் என்ற பொருளாதார ஆலோசனை நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த மாயா செனுஸ்ஸி கூறியிருக்கிறார்.

மேலும், செங்கடல் மற்றும் ஹார்முஸ் நீரிணையில் வழியாக கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படுவது தடைபட்டால், சர்வதேச சந்தையில் அதன் விலை பீப்பாய்க்கு 160 டாலர்கள் வரை உயரலாம் என ஆக்ஸ்ஃபோர்டு எகனாமிக்ஸ் நிறுவனம் கணித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: பாகிஸ்தானை அலறவிட்ட இந்தியாவின் ஒரு ‘கால்வாய்’ திட்டம்

“உலகின் பெரும்பாலான உபரி உற்பத்தித் திறன் ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்டுவிட்டது. அதே நேரத்தில், கச்சா எண்ணெய் இருப்புக்கள் போர் தொடங்கியபோது இருந்ததை விடக் குறைவாக உள்ளன. இதனால், நீடித்த விநியோகத் தடைக்கு எதிராக சந்தையில் குறைவான பாதுகாப்பு வளங்களே உள்ளன,” என்று ரைஸ்டெட் எனர்ஜி ஆலோசனை நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவர் ஜானிவ் ஷா கூறியுள்ளார்.

இது சந்தை சீராக செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கிறது என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார். கடந்த ஜூலை 21, மத்திய கிழக்கில் மீண்டும் தொடங்கியுள்ள போரால் எரிசக்தி விநியோகம் குறித்த கவலைகளை அதிகரித்து வருவதாக சர்வதேச எரிசக்தி முகமை (IEA) மீண்டும் ஒருமுறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

TAGGED:

CRUDE OIL PRICES
CRUDE OIL PRICE PER BARREL TODAY
கச்சா எண்ணெய் விலை
PETROL DIESEL PRICES
CRUDE OIL PRICES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.