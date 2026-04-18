ஹார்முஸ் நீரிணை விவகாரம்: மிரட்டல் விடுத்த டிரம்ப் - அமெரிக்காவுக்கு 'செக்' வைத்த ஈரான்
அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படாததால் இரண்டாம் சுற்று பேச்சுவார்த்தை இந்த வார இறுதியில் நடைபெறலாம் என்று டிரம்ப் தெரிவித்திருக்கிறார்.
Published : April 18, 2026 at 10:45 AM IST
பெய்ரூட்: சரக்கு கப்பல்களின் போக்குவரத்துக்கு ஹார்முஸ் நீரிணை திறக்கப்படுவதாக அறிவித்திருந்த ஈரான், தங்களது கப்பல்கள் மற்றும் துறைமுகங்களை அமெரிக்கா முடக்கினால், மீண்டும் ஹார்முஸ் நீரிணை மூடப்படும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது.
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையே கடந்த 7 வாரங்களாக நடைபெற்று வந்த போர் காரணமாக ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியது. உலகின் 20% கச்சா எண்ணெய் கப்பல்களின் போக்குவரத்து இவ்வழியாக நடைபெறுவதால், ஈரானின் இந்த முடிவு உலக நாடுகளுக்கு பெரும் சிக்கலாக மாறியது. குறிப்பாக, மேற்காசிய நாடுகளிலிருந்து எண்ணெய் இறக்குமதி செய்கிற இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் எண்ணெய் மற்றும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில் போர் நிறுத்தம் குறித்து அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே பாகிஸ்தான் மத்தியஸ்தம் செய்து மேற்கொண்ட முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியிலேயே முடிந்த நிலையில், லெபனானுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையே 10 நாட்கள் போர் நிறுத்தத்தை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அறிவித்தார்.
இந்த அறிவிப்பு வெளியான அடுத்த நாளே, அனைத்து வர்த்தக கப்பல்களின் போக்குவரத்துக்காக ஹார்முஸ் நீரிணை முழுமையாக திறக்கப்படுவதாக ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்சி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். அதற்கு, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் நன்றி தெரிவித்திருந்தார்.
இருப்பினும், ஹார்முஸ் நீரிணையை கடக்க, கப்பல்கள் சுங்க கட்டணம் செலுத்த வேண்டுமா என்பது குறித்த விவரங்கள் எதுவும் இதுவரை வெளியாகவில்லை. நீரிணை திறக்கப்படுவதாக ஈரான் அறிவித்ததும் முதலில் நன்றி தெரிவித்த டிரம்ப், சில நிமிடங்களிலேயே ‘ஈரான் மீதான நமது 100 சதவீத நடவடிக்கை முடியும் வரை அமெரிக்க கடற்படையின் முடக்கம் தொடரும்’ என்று டிரம்ப் மற்றொரு பதிவை வெளியிட்டார்.
டிரம்ப்பின் இந்த பதிவுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, தங்களது கப்பல்கள் மற்றும் துறைமுகங்களை அமெரிக்கா முடக்கினால், மீண்டும் ஹார்முஸ் நீரிணை மூடப்படும் என்று ஈரான் நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் முகமது பாகர் காலிபாய் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார். மேலும் இந்த நீரிணை வழியாக போக்குவரத்து அனைத்தும் ஈரான் அரசின் அனுமதியுடன் தான் நடக்கும் என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
முன்னதாக நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில், அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே உடன்பாடு எட்டப்படாததால் இரண்டாம் சுற்று பேச்சுவார்த்தை இந்த வார இறுதியில் நடைபெறலாம் என்று டிரம்ப் தெரிவித்திருக்கிறார்.
இதனிடையே, லெபனானில் போர் நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து தெற்கு லெபனான் மற்றும் பெய்ரூட்டின் தெற்கு நகர்ப்புறங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்களது குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு செல்லத் தொடங்கியுள்ளனர். இந்த போர் நிறுத்தம் நிரந்தரமல்ல என்று அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்த போதிலும், மக்கள் அதனை பொருட்படுத்தாமல் நகரத் தொடங்கியிருக்கின்றனர். அதேசமயம் தங்களது படைகள் லெபனானில் இருக்கும் என்று இஸ்ரேல் தெரிவித்திருக்கிறது.