'அடிபணியும் பேச்சுக்கே இடமில்லை'; ஹார்மூஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டே இருக்கும்: ஈரான் உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா காமேனி

அமெரிக்கா - இஸ்ரேலை பழிவாங்கும் படலம் இப்போது மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது" என மொஜ்தபா காமேனி கூறியுள்ளார்.

ஈரான் உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா காமேனி
ஈரான் உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா காமேனி (AP)
Published : March 13, 2026 at 9:20 AM IST

டெஹ்ரான்: அமெரிக்காவுக்கு பயந்து ஹார்மூஸ் ஜலசந்தியை திறக்க முடியாது என ஈரான் உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா காமேனி அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும், வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவத் தளங்கள் உடனடியாக மூடப்பட வேண்டும் எனவும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

ஈரான் மீது அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் நடத்தி வரும் தாக்குதலால் வளைகுடா பிராந்தியமே பற்றி எரிந்து வருகிறது. தங்கள் தாக்குதலுக்கு பயந்து, ஓரிரு நாட்களிலேயே ஈரான் சரணடைந்துவிடும் என நினைத்த அமெரிக்கா - இஸ்ரேலுக்கு அந்நாடு அதிர்ச்சி மேல் அதிர்ச்சி கொடுத்து வருகிறது.

இந்த போரில் ஈரான் உச்ச தலைவர் அலி காமேனி உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் உயிரிழந்த போதிலும், ஈரான் ராணுவம் ஆக்ரோஷமாக பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. மேலும், அலி காமேனியின் மகனான அயதுல்லா மொஜ்தபா காமேனி, ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். இஸ்ரேலை சீண்டிய அமெரிக்காவையும், இஸ்ரேலையும் பழிவாங்கியே தீருவோம் என அவர் உறுதிமொழி ஏற்றுள்ளார்.

இதனிடையே, உலக நாடுகளுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில் ஹார்மூஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடியுள்ளது. இதனால் இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் பெட்ரோல் - டீசலுக்கும், சமையல் எரிவாயுவுக்கும் கடும் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது.

இதையடுத்து, ஹார்மூஸ் ஜலசந்தியை திறந்துவிடுமாறு ஈரானை மிரட்டி வருகிறது அமெரிக்கா. மேலும், அந்த வழியே சரக்கு கப்பல்கள் செல்லுமாறும் அமெரிக்கா கூறியது. ஆனால், ஹார்மூஸ் ஜலசந்தியை கடக்கும் கப்பல்களை ஈரான் கடற்படை பயங்கரமாக தாக்கி வருகிறது.

இந்நிலையில், இதுகுறித்து ஈரான் உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா காமேனி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "எந்த காரணத்துக்காகவும் ஹார்மூஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் திறக்காது. அந்த வழி மூடப்பட்டுதான் இருக்கும்.

அதே சமயத்தில், வளைகுடா நாடுகள் தங்கள் நாட்டில் இருக்கும் அமெரிக்க ராணுவத் தளங்களை உடனடியாக மூட வேண்டும். அமெரிக்கா - இஸ்ரேலை பழிவாங்கும் படலம் தற்போது மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது" என மொஜ்தபா காமேனி தெரிவித்துள்ளார். இந்த அறிக்கையானது, ஈரான் அரசு தொலைக்காட்சியில் நேற்று வாசிக்கப்பட்டது.

இது ஒருபுறம் இருக்க, உலகம் முழுவதும் பெரும் அச்சுறுத்தலாக உருவாகும் பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாட்டை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் நிராகரித்துள்ளார். இதுகுறித்து வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "ஈரானை ஆட்சிப்புரியும் சாத்தானின் அரசாங்கத்தை அழிப்பதை காட்டிலும், பெட்ரோல் - டீசல் தட்டுப்பாடு எனக்கு பெரிதாக தெரியவில்லை" எனக் கூறினார்.

