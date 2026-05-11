அமெரிக்காவின் போர் நிறுத்த முன்மொழிவுக்கு பதிலளித்த ஈரான் - நிராகரித்த டிரம்ப்
Published : May 11, 2026 at 5:23 PM IST
துபாய்: போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதற்கான அமெரிக்காவின் முன்மொழிவுக்கு ஈரான் தனது பதிலை பாகிஸ்தான் மத்தியஸ்தர்கள் மூலம் நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அனுப்பி வைத்தது. ஆனால், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என கூறி மறுத்துள்ளார்.
2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி இறுதியில் ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய இரு நாடுகளும் கூட்டாக தாக்குதல் நடத்தின. 2015-ல் ஏற்பட்ட அணுசக்தி ஒப்பந்தம் சீர்குலைந்ததில் இருந்தே அமெரிக்கா-ஈரான் இடையே பதற்றம் நிலவியது. இந்த போர் தற்போது நிறுத்தத்தில் இருந்தாலும், நிலைமை இன்னும் பதற்றமாகவே உள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மத்தியஸ்தம் செய்யும் முயற்சியில் பாகிஸ்தான் ஈடுபட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையிலேயே, போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதற்கான அமெரிக்காவின் முன்மொழிவை ஈரான் நிராகரித்துள்ளது. அமெரிக்காவின் முன்மொழிவு, சரணடைவதற்குச் சமம் எனக் கூறி ஈரான் நிராகரிப்பு செய்துள்ளது.
𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 - 𝟬𝟰:𝟭𝟮 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟱.𝟭𝟬.𝟮𝟲
I have just read the response from Iran’s so-called “Representatives.” I don’t like it — TOTALLY UNACCEPTABLE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J.…
மேலும், "போர்க்கால இழப்பீடு, ஹார்முஸ் நீரிணை கட்டுப்பாட்டை முழுமையாக தங்களிடமே (ஈரான்) வழங்குதல், பொருளாதார தடைகளை நீக்குதல் மற்றும் கைப்பற்றப்பட்ட ஈரானிய சொத்துக்களை விடுவித்தல்" உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை அமெரிக்காவிடம் ஈரான் முன் வைத்துள்ளது.
தன்னடைய இந்த பதிலை பாகிஸ்தான் மத்தியஸ்தர்கள் மூலம் நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஈரான் அனுப்பியதாக, அந்நாட்டு அரசு ஊடகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. ஆனால், இதனை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என கூறி நிராகரித்துள்ளார்.
இது குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அவரது 'எக்ஸ்' பக்கத்தில், "ஈரானின், 'பிரதிநிதிகள்' என்று சொல்லிக்கொள்பவர்களிடமிருந்து வந்த பதிலைத் நான் இப்போது தான் படித்தேன். அது எனக்குப் பிடிக்கவில்லை. அது முற்றிலும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாதது. இவ்விஷயத்தில் நீங்கள் செலுத்திய கவனத்திற்கு நன்றி" என்று தெரிவித்தார்.
போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வரும் நோக்கிலும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை திறப்பது, அணுசக்தித் திட்டத்தைக் கைவிடுவது உள்ளிட்ட ஒப்பந்தங்களுடன் அமெரிக்கா தன்னுடைய போர் நிறுத்த முன்மொழிவை அனுப்பியிருந்தது. இதையே ஈரான் நிராகரித்து, தன்னுடைய கோரிக்கைகளை முன் வைத்துள்ளது.
பதற்றத்தை தணிப்பதற்காக மேற்கொண்ட முயற்சியின் மிகப் பெரிய பின்னடைவாக இது அமைந்துள்ளது. ஏற்கனவே எரிபொருள் விலை விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது. இந்த சூழலில் அமெரிக்காவின் முன்மொழிவை ஈரான் நிராகரித்திருப்பதில் உலக எரிசக்தித்துறை இன்னும் பலமடங்கு பாதிப்படையக் கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.