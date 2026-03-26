இந்தியாவுக்காக ‘ஹார்முஸ் நீரிணை’ திறந்தே இருக்கும்: ஈரான் உறுதி
எரிசக்தியில் இறக்குமதியை மட்டுமே பெரிதும் நம்பியிருக்கும் இந்தியா, சீனா போன்ற நாடுகளுக்கு ஈரான் நல்ல செய்தி அளித்துள்ளது.
Published : March 26, 2026 at 10:05 AM IST
டெஹ்ரான்: ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக செல்லும் இந்திய கப்பல்களுக்கு எந்த தடையும் இல்லை என ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்ச்சி உறுதி அளித்துள்ளார்.
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் போரால் மேற்காசிய நாடுகளும், மத்திய கிழக்கு நாடுகளும் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. சர்வதேச அளவில் சுமார் 20 விழுக்காடு கடல் வழி வர்த்தகத்திற்கு பயன்படும் ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியது. இதனால் இந்தியா உள்ளிட்ட உலக நாடுகளில் சமையல் எரிவாயு, பெட்ரோல் - டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, ஹார்முஸ் நீரிணையை திறக்க வேண்டும் என உலக நாடுகள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன. இந்த சூழலில், நட்பு நாடுகளின் கப்பல்களுக்கு, அந்த வழித்தடம் எப்போதும் திறந்தே இருக்கும் என்று ஈரான் தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்ச்சி, “நாங்கள் ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக நட்பு நாடுகளின் கப்பல்கள் செல்வதை அனுமதித்துள்ளோம். இதில் சீனா, ரஷ்யா, இந்தியா, ஈராக், பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் அடங்கும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
எரிசக்தியில் இறக்குமதியை மட்டுமே பெரிதும் நம்பியிருக்கும் இந்தியா, சீனா போன்ற நாடுகளுக்கு இது நல்ல செய்தியாக அமைந்துள்ளது. எனினும், நிலைமை சீராக இன்னும் சில மாதங்கள் ஆகலாம் என பொருளாதார நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
The prolonged closure of the Strait of Hormuz is choking the movement of oil, gas & fertilizer at a critical moment in the global planting season.— António Guterres (@antonioguterres) March 25, 2026
Across the region & beyond, civilians are enduring serious harm & living under profound insecurity.
The @UN is working to minimize…
ஈரானின் இந்த பதிவை அடுத்து, ஐ.நா. பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டெரெஸ் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “அதிக நாட்கள் ஹார்முஸ் நீரிணையை மூடி வைப்பது பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். கச்சா எண்ணெய், எரிவாயு, உரங்கள் போன்றவற்றின் வர்த்தகம் கடுமையாக பாதிக்கப்படும். இது நேரடியாக மனித சமூகத்தை தாக்கும். எனவே, போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது தான் ஒரே வழி” என தெரிவித்துள்ளார்.
ஹார்முஸ் நீரிணை மூடல், அண்டை நாடுகளின் எரிசக்தி தளங்கள் மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதல் என கடந்த நாட்களில் நடைபெற்ற சம்பவங்கள், சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலையில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஈரான் போருக்கு முன்பு 76 டாலர்களாக இருந்த ஒரு பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் விலை, 120 டாலர் வரை உயர்ந்து வர்த்தகமானது. இந்நிலையில், ஈரான் மீது 5 நாள்களுக்கு தாக்குதல் எதுவும் நடத்த மாட்டோம் எனவும், அவர்கள் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்திற்கு தயாராக இருப்பதாகவும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்திருந்தார்.
#Iran FM Abbas #Araghchi: We permitted passage through the Strait of #Hormuz for friendly nations including China, Russia, India, Iraq, and Pakistan. pic.twitter.com/RvLtiwYB4v— Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) March 25, 2026
இதை “முற்றிலும் பொய்” என ஈரான் மறுத்திருப்பதால், தற்போது சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை 102 டாலர் அளவில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. எனினும், நட்பு நாடு கப்பல்களுக்கு ஹார்முஸில் வழிவிடப்படும் என ஈரான் தெரிவித்திருப்பது, எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யும் இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு சற்று ஆறுதல் அளித்துள்ளது.