இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா தாக்குதலால் அதிகரிக்கும் பதற்றம்: அறிக்கையை வெளியிட்டது ஈரான்
ஈரான் மக்கள் எந்த தருணத்திலும் பதற்றமடையாமல் அமைதியாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் என அந்நாட்டு பாதுகாப்புத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : February 28, 2026 at 4:40 PM IST
தெஹ்ரான்: அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இணைந்து ஈரானில் தாக்குதல் நடத்தி வரும் வேளையில், தன் நாட்டு மக்களுக்கு ஈரான் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சகம் முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது. எந்த இடம் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என நினைக்கிறீர்களோ, அந்த இடங்களுக்கு செல்லுங்கள் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ரஷ்யா - உக்ரைன், இஸ்ரேல் - காசா என கடந்த காலங்களில் தொடர்ச்சியாக போர்கள் மூண்டு பேரழிவை ஏற்படுத்திய சூழலில், தற்போது இஸ்ரேல் - ஈரான் யுத்தம் தொடங்கியுள்ளது.
காசாவுக்கு ஆதரவாக தங்கள் நாட்டின் மீது தாக்குதல் நடத்திய ஈரானை பழிவாங்க, இஸ்ரேல் தக்க நேரத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தது. இந்த சூழலில்தான், அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்தை கடைப்பிடிக்கும்படி ஈரானை தொடர்ந்து அமெரிக்கா மிரட்டி வந்தது.
ஆனால், அமெரிக்காவின் மிரட்டலுக்கு ஈரான் அடிபணிய மறுத்தது. இதையடுத்து, கடந்த சில தினங்களாக தனது போர்க்கப்பல்களை ஈரானை சுற்றியுள்ள கடற்பரப்பில் அமெரிக்கா நிறுத்தி வந்தது. இதனால் எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் ஈரான் மீது அமெரிக்கா போர் தொடுக்கும் என்ற சூழல் நிலவி வந்தது.
இந்நிலையில், யாரும் எதிர்பாராத விதமாக, ஈரான் மீது இன்று இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தியது. இந்திய நேரப்படி மதியம் 12 மணிக்கு இந்த தாக்குதல் தொடங்கியதாக தெரிகிறது. ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானை குறிவைத்து இஸ்ரேலின் ஏவுகணைகள் பாய்ந்தன. இதில், ஈரானில் உள்ள பல வீடுகளும், அலுவலகங்களும் தரைமட்டமாகின.
இதையடுத்து, அடுத்த ஒரு மணிநேரத்தில், இஸ்ரேலுடன் அமெரிக்க வான்படைகளும் இணைந்து தெஹ்ரான் நகரத்தின் மீது குண்டு மழையை பொழிந்தன. இந்த பயங்கர தாக்குதலில் தெஹ்ரானின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகள் கடுமையான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஈரான் நாட்டின் தலைவர் அலி காமனேயின் மாளிகைகளை குறிவைத்து இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்நிலையில், இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ஈரான் ராணுவப் படையும் இஸ்ரேல் மீது ஏவுகணை தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், "ஈரானின் கடற்படை விரைவில் நிர்மூலமாகும்" என தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த மோதலால் ஈரான் உள்ளிட்ட மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக ஈரானின் தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் (பாதுகாப்பு அமைச்சகம்) சார்பில் ஓர் அறிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில், "கொடூரர்கள் ஆட்சி நடத்தும் அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் துணிச்சலுக்கு பெயர் போன ஈரான் மீது வான்வெளி தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றன. தலைநகர் தெஹ்ரான் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளை குறிவைத்து இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த கோழைத்தனமான செயல்களால் நெஞ்சுரமிக்க ஈரானை சரணடைய செய்துவிடலாம் என எதிரிகள் நினைக்கின்றனர். ஈரான் மீதான தாக்குதலுக்கு நமது ராணுவத்தினர் தக்க பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர். இதுதொடர்பான தகவல்களை கண்ணியமிக்க ஈரான் மக்களுக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து தெரியப்படுத்துவோம்.
இந்த நேரத்தில் மக்களுக்கு சில முக்கியமான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படுகின்றன. அவை பின்வருமாறு
> ஈரான் மக்கள் எந்த தருணத்திலும் பதற்றமடையாமல் அமைதியாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
> எந்த இடம் தங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என நினைக்கிறீர்களோ, அந்த இடங்களுக்கு செல்லுங்கள். உங்களுக்கு தேவையான வசதியை நமது ராணுவமும், அரசாங்கமும் செய்து கொடுக்கும்.
> மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்களை தங்கு தடையின்றி விநியோகம் செய்ய அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. எனவே, அதை பற்றி மக்கள் யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம்.
> சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள், ஷாப்பிங் மால்கள் போன்ற மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களுக்கு செல்வதை மக்கள் தவிர்க்க வேண்டும்.
> பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மறு அறிவிப்பு வரும் மூடப்பட்டிருக்கும். வங்கிகள் வழக்கம் போல மக்கள் சேவையில் இருக்கும்.
> அரசு அலுவலகங்கள் 50 சதவீதம் ஊழியர்களுடன் பகுதிநேரமாக இயங்கும் என அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.