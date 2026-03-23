ஈரான் மீதான தாக்குதலை தொடர்வோம்: இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு சூளுரை
ஈரான் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு நேரில் பார்வையிட்டார்.
Published : March 23, 2026 at 1:52 PM IST
புதுடெல்லி : இஸ்ரேலின் இரண்டு நகரங்களின் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்திய நிலையில், ஈரான் மீதான தாக்குதலை தொடர்வோம் என அந்நாட்டு பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு அறிவித்துள்ளார்.
இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், ஈரானும் பதில் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இந்த தாக்குதல் சம்பவம் 20 நாட்களை கடந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், கடந்த சனிக்கிழமை அன்று, ஈரான், இஸ்ரேலின் அணு ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு அருகே உள்ள அரத் மற்றும் டிமோனா என்ற இரண்டு நகரங்கள் மீது திடீர் தாக்குதல் நடத்தியது. இதில் சிறுவர்கள் உட்பட சுமார் 100-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். மேலும், பலரின் வீடுகள் தகர்க்கப்பட்டு, கட்டங்கள் சேதமடைந்துள்ளன.
ஈரானின் பதிலடி தாக்குதல்
ஈரானின் நடன்ஸ் என்ற அணுசக்தி நிலையத்தின் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தியதையடுத்து, பதிலடி தாக்குதலாக இஸ்ரேலின் குடியிருப்பு பகுதிகளின் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக தெரிய வருகிறது. இதனையடுத்து, தொடர் தாக்குதலை தீவிரப்படுத்திய ஈரான், இஸ்ரேலின் பல்வேறு முக்கியப் பகுதிகளை குறி வைத்துள்ளது. நேற்று டெல் அவிவ் மீது நடத்திய தாக்குதலில் 7 பேர் வரை காயமடைந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வழி மறைத்து தடுக்க தவறிய இஸ்ரேல்
இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையே தாக்குதல் தொடங்கப்பட்டது முதலாக, இஸ்ரேல், ஈரானின் ஏவுகணைகளை வழிமறைத்து தாக்கி தகர்த்து வருகிறது. இருப்பினும், இரண்டு நகரங்களை நோக்கி வந்த ஏவுகணைகளை மறைத்து தாக்க இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு தவறியுள்ளது. இது குறித்து விசாரணையை நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Iran continues to prove why they are an enemy to civilization and the free world, while now posing a direct threat to European countries. Israel and the U.S. will continue to act with great force against the Ayatollah terror regime. pic.twitter.com/8cMJaNiQ5a— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 22, 2026
ஈரான் மீதான தாக்குதலை தொடர்வோம்
ஈரானின் தாக்குதலினால் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டு குடியிருப்புப் பகுதிகளையும் நேரில் பார்வையிட்ட இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு, ”இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைத்து ஈரான் மீதான தீவிர தாக்குதல் தொடரும்" என சூளுரைத்துள்ளார். இதுகுறித்து பேட்டியளித்த அவர், “ மனித நாகரிகத்திற்கும், சுதந்திர உலகத்திற்கும் ஏன் ஈரான் ஒரு எதிரி என்பதைத் தொடர்ந்து நிரூபித்து வருகிறோம். ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு நேரடி எதிரியாக ஈரான் உருவெடுத்துள்ளது. இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இணைந்து ஈரான் மீது பெரும் ராணுவ பலம் கொண்டு தாக்குதலை தொடர்வோம்” என தெரிவித்தார்.
சர்வதேச நாடுகளை மிரட்ட முயற்சிக்கும் ஈரான்
ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியை முடக்கியதன் மூலம், உலக நாடுகளை மிரட்ட ஈரான் முயற்சிக்கிறது. உலகத்தின் பாதுகாப்பை கருதி, உலகளாவிய தலைவர்கள் ஒன்றுப்பட வேண்டும் என அழைப்பு விடுத்துள்ளார். இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா நலனுக்காக மட்டுமின்றி, உங்களுடைய நலனுக்காவும் அமெரிக்க அதிபரின் ட்ரம்ப் தலைமையில் ஒன்றிணைய வேண்டும் என அழைத்துள்ளார்.
ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியை 48 மணி நேரத்திற்குள் திறக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் ஈரானின் மின்சார ஆலைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படும் என அதிபர் டிரம்ப் பகிரங்கமாக எச்சரிக்கை விடுத்த நிலையில், எதிர் நாடுகளின் கப்பல்களை அனுமதிக்க முடியாது என ஈரான் உறுதியாக அறிவித்தது. இதனையடுத்து, இஸ்ரேல் மீதான தாக்குதலை ஈரான் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.