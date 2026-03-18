அலி லாரிஜானி படுகொலைக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கப்படும் - அமெரிக்கா, இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் எச்சரிக்கை

ஆயத்துல்லா காமேனிக்கு வலதுகரமாக இருந்தவர், மிகுந்த நம்பிக்கையைப் பெற்றவர் ஈரானின் தேசிய பாதுகாப்புத் தலைவர் அலி லாரிஜானி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அலி லாரிஜானி
அலி லாரிஜானி (X/@alilarijani_ir)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 18, 2026 at 12:49 PM IST

தெஹ்ரான்: அலி லாரிஜானி படுகொலைக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்று ஈரான் ராணுவ தளபதி அமீர் ஹடாமி அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நாடுகளை எச்சரித்துள்ளார்.

கடந்த பிப்ரவரி 28-ம் தேதி முதல் ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் கூட்டுப் படைகள் தொடர்ந்து போர் விமானங்கள் மூலம் வான்வழி தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றன. இதற்கு பதிலடியாக, துபாய், கத்தார், குவைத் போன்ற வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள தூதரகங்கள் மற்றும் அவர்களின் விமானப்படை தளங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

ஈரான் மீதான போர் இரண்டு வாரங்களைக் கடந்துள்ள நிலையில் வளைகுடா நாடுகளில் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்என்ஜி எரிவாயு விநியோகமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் உலகச் சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலையும் உயர்ந்துள்ளது.

அத்துடன், சர்வதேச விமான சேவையின் முனையாகவும், பல்வேறு நாடுகளை இணைக்கும் விமான நிலையமாக உள்ள துபாய் விமான நிலையத்தில் சர்வதேச விமான சேவைகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஈரான் அவ்வப்போது நடத்தும் ட்ரோன் தாக்குதல்களால் விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, துபாய் விமான சேவையும் அடியோடு முடங்கியுள்ளது.

இந்த சூழலில், நேற்று (மார்ச் 17) அதிகாலை ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானில் உள்ள பல்வேறு ராணுவத் தளங்களைக் குறி வைத்து இஸ்ரேல் படைகள் வான்வழி தாக்குதல்களை நடத்தின. இதில் ஈரானின் தேசிய பாதுகாப்புத் தலைவர் அலி லாரிஜானி உயிரிழந்துள்ளார். இவர் மறைந்த ஆயத்துல்லா காமேனிக்கு வலதுகரமாக இருந்தவர். அவரது மிகுந்த நம்பிக்கையைப் பெற்றவர் ஆவார்.

இதையும் படிங்க: ஆப்கானிஸ்தான் மருத்துவமனை மீது பாகிஸ்தான் வான்வெளி தாக்குதல்: 400 பேர் உயிரிழப்பு; 250க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்

தங்கள் தாக்குதலில் அலி லாரிஜானி கொல்லப்பட்டதாக இஸ்ரேல் அறிவித்த நிலையில் தெஹ்ரானில் உள்ள அதிகாரிகள் இன்று உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.

"ஈரான் மற்றும் இஸ்லாமிய புரட்சிக்கரப் படையில் பணியாற்றி தனது வாழ்நாள் முழுவதும் அர்ப்பணித்த அலி லாரிஜானி நீண்டகால லட்சியத்தை அடைந்து கௌரவமாக வீரமணமடைந்துள்ளார்" என்று ஈரான் அரசு தெரிவித்துள்ளது.

அலி லாரிஜானி படுகொலைக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்று ஈரான் ராணுவ தளபதி அமீர் ஹடாமி தெரிவித்துள்ளார். அலி லாரிஜானியின் உயிரிழந்திருப்பது ஈரானுக்கு பெரும் பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக எண்ணெய் கப்பல்கள் செல்வதை தடுத்தால் ஈரான் மீது இரு மடங்கு தாக்குதல் நடத்தப்படும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் தெரிவித்திருந்தார். இதற்கு அலி லாரிஜானி, "தியாக தேசமான ஈரான் உங்களது வெற்று மிரட்டல்களுக்கு அஞ்சாது. உங்களை விட பெரியவர்களால் கூட ஈரானை அழிக்க முடியவில்லை" என்று பதிலடி கொடுத்திருந்தார். அலி லாரிஜானி ஈரானின் உச்சத் தலைவருக்கு அடுத்த 2-வது தலைவராகவும், செல்வாக்குமிக்கவராகவும் இருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தகக்து.

