ஆயத்துல்லா அலி கமேனி உயிரிழப்பு... உறுதி செய்தது ஈரான்

ஆயத்துல்லா அலி கமேனி உயிரிழப்பைத் தொடர்ந்து, ஈரானில் 40 நாட்கள் துக்கமும், 7 நாள்கள் பொது விடுமுறையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரான்: அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இணைந்து நடத்திய தாக்குதலில், ஈரானின் உச்ச தலைவர் ஆயத்துல்லா அலி கமேனி உயிரிழந்துள்ளார். இதனை அந்நாட்டு அரசு உறுதி செய்துள்ளது.

அமெரிக்க - இஸ்ரேலிய கூட்டுத் தாக்குதலில் ஈரான் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி காமேனி கொல்லப்பட்டதாக ஈரான் அரசின் அதிகாரப்பூர்வ தொலைக்காட்சி அறிவித்துள்ளது. மேலும், உச்ச தலைவர் காமேனி கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் 40 நாட்கள் துக்கம் அனுசரிக்கப்படும் என்றும் ஈரான் அரசு அறிவித்துள்ளது. 7 நாள்கள் பொது விடுமுறையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

86 வயதான ஈரான் உச்ச தலைவர் காமேனி கொல்லப்பட்டதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கூறிய சில மணி நேரங்களுக்குப் பிறகு, இன்று அதிகாலை ஈரானின் அரசு தொலைக்காட்சியும் அவரது மரணத்தை உறுதிப்படுத்தியது.

ஈரானிய அரசு தொலைக்காட்சி மற்றும் அரசு நடத்தும் ஐஆர்என்ஏ செய்தி நிறுவனம், காமேனியின் மரணத்தை அவரது வீட்டின் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலை குறிப்பிடாமல் செய்தி வெளியிட்டன. அரசு தொலைக்காட்சியில் ஒரு தொகுப்பாளர் காலை 5:00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி காலை 7 மணிக்கு) காமேனியின் மரணத்தை அறிவித்தார். 86 வயதான காமேனி 1989 முதல் ஈரானின் உச்ச தலைவராக இருந்து வந்தார்.

